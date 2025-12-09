品種や産地まで厳選した「果汁グミSpecial」シリーズ新登場！第一弾は「果汁グミSpecialとちあいか」

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、栃木県産とちあいかの果汁を使用した期間限定の果汁グミ「果汁グミSpecialとちあいか」を、2025年12月16日より全国のコンビニエンスストア・駅売店限定で発売します。

栃木県産とちあいか果汁100（生果汁換算比）※

くだものの品種、産地まで厳選した特別な果汁グミ

フレッシュで甘さ際立つジューシーなおいしさ

「果汁グミSpecialとちあいか」（47g）

価格：オープンプライス

※生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、9.0倍濃縮のとちあいか果汁を約5.3g配合しております。

「果汁グミSpecial」シリーズについて

「果汁グミ」の新シリーズ「果汁グミSpecial」は、果汁100（生果汁換算比）や着色料不使用のこだわりはそのままに、くだものの品種、産地まで厳選した果汁を使用した特別な商品です。

「とちあいか」の選定理由

第一弾に選んだ「とちあいか」は、数あるいちごの中でも、比較的酸味が穏やかな点が特長です。「果汁グミ」はくだもの本来のおいしさをお届けすることを目指しており、「とちあいか」果汁は、 いちごの甘みや香り、フレッシュ感を強く感じられた ため、第一弾のくだものとして選定し、商品化に至りました。

「果汁グミSpecialとちあいか」について

いちごのピュアな甘みと香りを一粒にぎゅっと閉じ込めた、フレッシュで甘さ際立つジューシーなおいしさです。栃木県のとちあいか農家の方にもご試食いただき、お墨付きをいただきました。また、見つけたときの特別感をお楽しみいただけるよう、ハート型のグミをランダムに入れています。特別な一粒がもたらす贅沢なひと時をお楽しみください。

ランダムに入っている ハート型のグミ

本商品の発売を通じ、グミのおいしさ・楽しさの世界をひろげ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

「果汁グミ」シリーズ好評発売中！

2025 年 3 月 4 日より、「果汁グミ（ぶどう・温州みかん・マスカット）」のパッケージをリニューアルしました。くだもののフレッシュな味わいをお客さまへより伝わりやすくするため、くだものを大きく配置し、目に留まりやすいデザインにしています。



左から「果汁グミぶどう」（54ｇ）価格：オープンプライス、

「果汁グミ温州みかん」（54ｇ）価格：オープンプライス、

「果汁グミマスカット」（54ｇ）価格：オープンプライス