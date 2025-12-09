AsiaNet 201296 (0319)

【広州（中国）2025年12月9日新華社＝共同通信JBN】2025年Greater Bay Area Science Forum（大湾区科学フォーラム）の開会式が12月7日、広州で開催されました。同フォーラムは「Industry Research Integration Drives Smart Innovation in the GBA（産業と研究機関の統合が大湾区（GBA）のスマートイノベーションを推進する）」をテーマに掲げ、科学技術イノベーションと産業変革の相乗効果に向けた実践的な道筋を描きながら、政府、産業界、学界、研究機関、ユーザーの広範な協力によるイノベーションエコシステムを構築することを目指しています。

Alliance of National and International Science Organizations for the Belt and Road Regions（ANSO）（一帯一路地域を対象にした国家国際科学機関アライアンス（ANSO））の創設会長である白春礼（Bai Chunli）氏は、世界の科学技術イノベーションは今、将来の国際競争の環境を形作る重要な局面を迎えていると述べました。広東・香港・マカオ大湾区（GBA、Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area）は、統合された制度的枠組み、強靭な産業システム、そして最高の開放ハブを備え、こうした3つの優位性が国家戦略的な科学技術ミッションを実行するための強固な基盤になっています。科学技術イノベーションの力を新たな高みへと引き上げるため、白春礼氏は3つの取り組みを提案しました。それは基礎研究と戦略的な科学技術力への体系的なアプローチの維持、広範な産業・学界・研究機関の統合を通した一体的な効果の強化、そしてより高いレベルでのオープンな協力の促進です。Greater Bay Area Science Forumは、今後もグローバルゲートウエーとしての役割を担い、イノベーション資源の国境を越えた流れを促進し、GBAにおける画期的な成果の移転とアプリケーションを促進し、世界のイノベーションネットワークの重要な中心地としての地位を確固としたものにしていきます。

白春礼氏によると、GBAにおける研究開発の投資集約度は4.5%を超え、中国のトップクラス人材の30%を引き付け、戦略的新興産業の付加価値はGDPの25%超に達しています。国境を越えたイノベーション要素の流動効率は37%急上昇し、地域協働イノベーション指数は189.6に達し、科学技術イノベーションの国家的パワーハウスとしてのGBAの戦略的意義を明確に裏付けています。

開会式では、香港とマカオの12の大学が、GBAを科学技術イノベーションの国際拠点として発展させるためにさらに関与を深める共同イニシアチブに署名しました。これらの大学は、香港科技大学（広州）、マカオ大学、北京師範大学－香港バプテスト大学連合国際学院、香港中文大学、香港バプテスト大学、香港理工大学、香港科技大学、香港城市大学、香港城市大学（東莞）、マカオ科技大学、香港大学、香港中文大学（深セン）です。これらの大学は、革新的な相乗効果、共有、産業エンパワーメント、そして人材の共有を特徴とする集中的な科学技術協力の新たなパラダイム構築に協力し、GBAを世界的競争力を備えた、オープンで革新的なマインドセットを確立する最前線へと発展させることを誓いました。

中国科学院は広東省の主要な科学技術インフラの体系的発展の進捗状況を発表し、広州は科学技術イノベーションと産業イノベーションの統合的な進歩を推進する政策を打ち出しました。

本フォーラムはANSOが発起し、広東省人民政府、香港特別行政区（SAR）政府、マカオ特別行政区政府の共催により開催され、50人を超える国内外の著名な科学者に加え、政府、企業、ビジネス界、学界の代表者が招待されました。これらの参加者は人工知能、生命科学、グリーンエネルギー、ネットワーク通信、低空経済といった重要分野にわたって議論と交流を深め、GBAを世界的に影響力のある科学技術イノベーションの中心地として位置付けるための洞察と戦略を提供しました。

