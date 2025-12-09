高橋優15周年＆ベストアルバム発売記念！スペースシャワーTV『V.I.P.』で念願のドラゴンボール企画が実現7つのドラゴンボールを集め、願いを叶える大冒険！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネル(※)スペースシャワーTVにて「V.I.P ー高橋優ー」を放送します。

高橋優が長年VJを務めてきたレギュラー番組『ローカリズム♪』のスタッフが再び結集し、ベストアルバムのタイトルにちなんだスペシャル企画を実施。

今回の物語の鍵となるのは、アルバム名『自由悟然』にちなみ、“高橋優自由悟然”と刻まれた7つのボール。

高橋優は特製レーダーを手に、7つのボールを集めて“願いを叶える冒険”へと飛び込んでいきます。果たしてすべてのボールを集め、願いを叶えることができるのかーー。

▼放送概要

V.I.P. ―高橋優―

＜放送日時＞12/22(月)22:00～23:00

https://tv.spaceshower.jp/p/00089344/

高橋優 MUSIC VIDEO SPECIAL

＜放送日時＞12/16(火) 22:00～23:00

▼スペースシャワーオンデマンド情報

高橋優VJ 番組「ローカリズム♪」

15周年を記念して過去の放送をオンデマンドにて公開！

秋田CARAVAN MUSIC FESのスペシャオンリーエディションも限定公開！

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ）