SPACECOOL株式会社CEO・末光真大、スタートアップ起業家を表彰する 「第25回Japan Venture Awards」にノミネート

SPACECOOL株式会社

SPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光真大）は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が主催する「第25回Japan Venture Awards（第25 回JVA）」に、当社代表取締役CEO末光真大がノミネートされたことをお知らせします。

Japan Venture Awardsは、革新的で潜在成長力の高い事業や社会課題解決を目指す事業を行う志の高いスタートアップ起業家や、今後の活躍が期待されるベンチャーキャピタリストを表彰する制度です。第25回JVAでは、経営者の資質、成長性、革新性、社会性、多様性の観点から、有識者による審査委員会により審査が行われました。

2025年12月18日に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催される表彰式では、経済産業大臣賞、科学技術政策担当大臣賞などの各賞の受賞者が発表・表彰される予定です。

表彰式概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/78861/table/167_1_ff1b77f69df2ba84d70c0e1f1de12a63.jpg?v=202512090158 ]

表彰式は、会場参加およびオンライン参加も可能です。

参加申込については、下記ページをご確認ください。

https://j-venture.smrj.go.jp/entry/award.html

SPACECOOL株式会社について

2021年4月に設立した国内発クライメートテックスタートアップ。自然界の放射冷却現象を技術化し、従来技術では実現できなかった日中のゼロエネルギー冷却を可能にする放射冷却素材、「SPACECOOL（スペースクール）」の研究開発・販売を行う。建物や屋外インフラ、人や動植物にSPACECOOLを適用することで、エネルギー負荷やCO2排出量の削減、ヒートストレス改善や生産性の向上などを実現し、地球温暖化対策のゲームチェンジャーを目指す。

※「SPACECOOL」は登録商標です。