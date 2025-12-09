英国王立造幣局ロイヤルミント 2026エンジェルコイン発売

株式会社コインパレス

英国王立造幣局（以下ロイヤルミント）の公式代理店として、資産保全に人気の希少なイギリスコインを販売する株式会社コインパレス（本社：神戸市中央区、以下コインパレス）は、「2026 エンジェル プルーフ金/銀貨」を、2025年12月09日（火）に発売いたしました。

商品概要

エンジェルコインは、貨幣学の歴史の中でも特に魅力的な存在として知られています。その初発行は1460年代、エドワード4世の治世にさかのぼり、以降、高い人気を誇ったコインです。

コイン名は、表面に描かれた大天使ミカエルが、竜の姿で表現されたサタン（悪魔）を打ち倒す姿に由来します。

この「善が悪を倒す」象徴的なモチーフは、当時の人々に強い力と救済のイメージを与えました。

中世においてこのコインは「癒しの力を持つ」と考えられ、王が神から授かった力を病人に伝える「タッチング儀式」で用いられていました。

儀式の後、コインには穴が開けられ、白いリボンで首から下げられ、身を守るお守りとして大切にされたと伝えられています。

エンジェルコインの製造は17世紀半ばに終わりを迎えましたが、この度ロイヤルミントは、美しく新たな解釈を施したエンジェルコインを発表いたしました。

今回のデザインは、2022年ブリタニアプルーフ金貨を手がけたサンドラ・デイアナ(Sandra Deiana)氏によるもので、大天使ミカエルの伝統的な意匠を現代的に再構築しています。

エンジェルコインは、守護と癒しの象徴として親しまれてきた歴史を持つため、2026年のお守りとして贈り物にも最適です。

ご注文やご相談は、どうぞ弊社までご連絡くださいませ。

詳細を見る :https://www.coinpalace.jp/blog_detail/?id=502

株式会社コインパレス

株式会社コインパレスは、ロイヤルミントの公式代理店として、資産保全に人気の高いコインを輸入販売しています。

第三者コイン鑑定機関であるPCGS社とNGC社による審査を通過して認証を取得した公式認定ディーラーです。

神戸芸術センターの30階に構えるショールームからは、海と山に囲まれた神戸のパノラマを堪能できます。

コインパレス神戸ショールーム

2012年12月に神戸の地にて創業。2013年2月には自社オンラインショップを開設し、国際化の時代を迎えて多様化しつつある英国コインを取り巻く社会に対応させていただいております。

その他、英国コイン関連の書籍の出版と翻訳、世界有数のオークションにおける入札・出品代行、委託販売のサポート、英国コインをテーマとするレクチャーやワークショップの開催等、その業務内容は多岐にわたります。

それぞれのお客様のニーズを最優先しながら、アンティーク・モダンを問わず、英国コインを媒体とする最善の資産運用法をアドバイスをさせていただきます。

公式オンラインショップ「コインパレス」 :https://www.coinpalace.jp/

アクセス :https://www.coinpalace.jp/user_data/about_access

株式会社コインパレス

所在地：神戸市中央区熊内橋通7丁目１-１３神戸芸術センター30階

設 立：2016年2月（創業2012年12月）



事業内容：

・コインの売買

・出版事業

・セミナー事業

・オークション代行事業

・鑑定代行事業