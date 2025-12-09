インデックスプロ社、「indexProアワード2025」を発表

株式会社インデックスプロ社

株式会社インデックスプロ社(https://www.indexpro.co.jp/)（本社: 長野県松本市、代表取締役: 千葉一幸、以下: インデックスプロ）は、同社が主催する「indexPro Award 2025(https://indexpro.co.jp/Award/indexProAward/2025)」（以下: indexProアワード）の受賞者を発表しました。第7回となる2025年度は、「総合賞」と「部門賞」合わせて11の受賞者にトロフィーと賞状を進呈しました。インデックスプロは、来年以降もアワードを継続する予定です。

indexProアワードは、2024年10月～2025年9月までの1年間に、同社が運営する電子部品インデックスサイト「indexpro.co.jp」利用者のクリック数の多い製品ならびに企業を対象としています。アワードは、製品・設計に実際に携わっているエンド・ユーザによる実クリック数を元に審査されており、市場や業界で今、どの製品や企業に注目が集まっているかを、正確に反映しています。今年のアワードでは、製品・サービスを対象とした8の各部門と、企業を対象とした従来の「総合クリックNo.1」、「広告クリックNo.1」に加えて、注目を集める市場ならびに成長率に焦点を充てた「ランキング成長率No.1」の総合3部門をあわせ、11部門を選定しました。

従来、業界団体や行政が主催する審査の受賞者は、大手企業や上場企業など、知名度が高い企業や民生品のような一般市場の認知が高い製品が受賞する傾向が高いのに対して、indexProアワードは利用者のクリック数に基づいた選定であり、中小企業や商社が取り扱う産業財であっても、市場に対する貢献度の高い製品が受賞しているのが特徴です。

インデックスプロ社代表取締役の千葉一幸のコメント

- 2025年度は、トランプ関税などの影響もあり、先行きが見えにくい経済環境でした。その中で明確になってきたのが、アジアの電子部品メーカーの存在感が着実に高まっていることです。また、それらを取り扱う日本の商社が積極的にマーケティングを行うことで、indexProの月間アクセスランキングにおいて、大手メーカーと肩を並べる位置に入る事例も見られました。- さらに、日本の産業市場は自動車とインダストリアル分野が中心となっており、特にインダストリアル市場では、従来の単体部品ではなく、モジュールやユニット製品への需要が増えています。例えば、トランスメーカーが自社の板金工場を活用し、トランスと周辺部品を一体化した電源ユニットを開発した結果、装置メーカーで採用されました。これにより、装置メーカーでは電源組み立て工程が不要となり、人材を重点工程に再配置できました。機器メーカー側は重点領域に人材を集中し、委託できる部分は外部に任せるという構造が進む一方、供給側はユニット製品提供による付加価値向上を実現し、双方にメリットが生まれています。今後もこの傾向は強まると考えられます。- 付加価値向上の別の事例として、家庭用カッティングプリンターを産業用途へ応用したケースが挙げられます。電子回路基板におけるハンダ用マスキングテープを、カッティングプリンターで作成し、生産性向上につながりました。- 半導体分野では、ローム社から新しいコンセプトのデバイスが発表されました。従来のスイッチング電源が抱える課題を解決し、小～中電力電源システムに新たな価値を提供する製品です。また、AI機能搭載マイコン「Solist-Ai」では、独自のオンデバイス学習AI技術により端末側でAIを搭載できるようになり、エンジニアから注目を集めました。- 今年の特徴をまとめると、以上の3点が大きなポイントとなりました。- 商社の積極的なマーケティング活動- コンポーネントから高付加価値ユニット製品へのシフト- マイコン内部へのAI搭載の進展

indexPro は、今後も 市場環境の変化を常に監視し、その情報をお伝えしていく方針です。

「indexProアワード2025」受賞者一覧

総合賞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/50966/table/9_1_aed4485be584ff1960d75092717cc401.jpg?v=202512090527 ]

部門賞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/50966/table/9_2_ffc7ac82d287edc917c92e44b17afb17.jpg?v=202512090527 ]

