【ホテルインターゲート東京 京橋】特別イベント「INTERGATE Local Relation ＠Tokyo」開催　開催時期：2025年12月15日（月）～12月21日（日）

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート東京 京橋（東京都中央区、支配人：近藤 勇人）では、2025年12月15日（月）～12月21日（日）まで、ご当地の名品を楽しめる特別イベント「INTERGATE Local Relation @Tokyo ～日本最古の蔵が贈る『郷乃譽（さとのほまれ）』を嗜む夜～」を開催いたします。

全国5都市（京都・東京・広島・金沢・大阪）に展開する価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、ご当地の名品をホテルのラウンジで楽しめる特別な限定イベント「INTERGATE Local Relation」を、各ホテルで月替わりに開催しております。

第7弾は、ホテルインターゲート東京 京橋にて2025年12月15日（月）より1週間限定で開催いたします。期間中は毎日のハッピーアワー（17:00～19:00）にて、徹底した品質へのこだわりから世界的に高く評価される「須藤本家」の日本酒4種を提供いたします。代表銘柄「郷乃譽」をはじめとした須藤本家の格別な味わいをお楽しみいただける機会です。

さらに12月20日（土）には須藤本家株式会社より55代目ご当主をお招きし、800年の歴史の中で守り抜いてきた酒造りの哲学、美酒の秘密についてトークセッションを交えた特別イベントを実施。同日限定で日本酒とペアリングした特別おつまみワンプレートもご用意いたします。

地域の魅力を存分に体感いただける、インターゲートホテルズならではの特別なホテルステイをぜひご体験ください。

「INTERGATE Local Relation @Tokyo

～日本最古の蔵が贈る『郷乃譽』を嗜む夜～」

URL：https://www.intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/recommendation/19522.html

・開催時期：2025年12月15日（月）～12月21日（日）17:00～19:00

・開催場所：ホテルインターゲート東京 京橋 2Fインターゲートラウンジ

・対象：ご宿泊のお客様

・料金：無料

・提供内容：

「郷乃譽」をはじめとした須藤本家の日本酒4種を提供いたします。

その他、おつまみサラミ（わさび、明太子、おかか）、ベーコン、ジャーキーを特別提供いたします。

1日限定！特別イベント

須藤本家株式会社より55代目ご当主をお招きし、800年の歴史の中で守り抜いてきた酒造りの哲学、美酒の秘密についてご紹介いたします。当日限りの特典として、提供銘柄を5種類に増量。さらに、お酒に合わせたオリジナルおつまみワンプレートもご用意いたします。

◆開催日時：12月20日（土）18:00～19:00

◆協力：須藤本家株式会社 http://www.sudohonke.co.jp/

＜おつまみワンプレート＞

・厚揚げの肉味噌あん

・鶏もも肉の柚子胡椒焼き

・イカの塩辛

・しらす明太ポテトサラダ

・デーツとモッツァレラのマリネ

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

インターゲートホテルズ イベントカレンダー

URL：https://www.intergatehotels.jp/news/3153.html

価値体験型ホテル「インターゲートホテルズ」では、「人と人」「ホテルと人」「地域と人」をつなぐコミュニケーションの場としてラウンジスペースをご用意し、地域の伝統や文化を体験することができるイベントを定期的に開催しております。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



ホテルインターゲート東京 京橋

東京メトロ銀座線京橋駅・都営地下鉄浅草線宝町駅より徒歩1分の好立地。世界的にも認知度が高い、東京の伝統工芸である「江戸切子」をデザインモチーフとしています。東京という最先端の都市の中心地である京橋を表現するため、金物などの素材やビビッドな色彩を用いることで、伝統的な味わいを取り入れつつも、現代的な雰囲気を感じさせる空間にアレンジ。客室の壁に切子のグラフィック柄を取り入れ、ホテル全体でモチーフのつながりを表現しています。

※ホテルインターゲート東京 京橋は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称： ホテルインターゲート東京 京橋

所在地： 東京都中央区京橋3-7-8

TEL： 03-5524-2929

開業： 2018年4月1日

構造： 地上17階

客室数： 200室

URL： https://intergatehotels.jp/tokyo-kyobashi/

Facebook：https://www.facebook.com/tokyo.intergate/

X: https://twitter.com/intergate_tokyo

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_tokyo/