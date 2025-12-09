【あなたの人生を一冊の本に】人生の物語を紡ぐ『kotory』がスマホですぐに執筆できる新プランを提供開始

株式会社Remoi

【リード文】 株式会社Remoi（本社：東京都北区、代表：堀井 拓斗）は、人生の物語を本にするパーソナライズギフトサービス『kotory（コトリー）』において、2025年12月9日（火）より、スマホ一つで1日5分から執筆をスタートできる「スタートプラン」を開始することをお知らせいたします。年末年始の帰省や成人式など、家族が集まる時間を「一生残る資産を作る時間」に変える、新しいギフトの形を提案します。

編集部との対話で執筆。専属の編集部が、会話形式で優しくエスコートします。

【背景：なぜ今、「本」として残すのか】

「本当の気持ちは、リアルタイムでの対話や短文のコミュニケーションでは生まれない。」

表面的な事実だけでなく、その時どう感じたのか、なぜその道を選んだのか。 時間をかけて紡がれた言葉には、デジタルの速さにはない「深み」があります。自分自身のタイミングで、伝えられるうちに言葉を紡ぐことができる、そんなサービスを開発したいという想いから私たちkotoryは生まれました。

感情には賞味期限があり、その時感じた確かな自分の言葉は、忙しい日々と共に忘れてしまいます。

情報に溺れる現代だからこそ、自分の感情を、一番身近な人の言葉を、100年残る「本」という確かな形で残したい。それが私たちkotory編集部の想いです。

【kotory編集部による、安心の執筆サポート】

「親が本当に書けるだろうか？」「自分が本を書けるだろうか？」そんな不安を解消するため、kotoryは「システム」ではなく「編集部」としてお客様に寄り添います。

家に飾れる「インテリア映え」製本持ち歩けるA5変形のジャストサイズ表紙やタイトルも無償で自由に制作

◼︎専属編集部による編集→校正→推敲

「何を書けばいいかわからない」という方のために、専属編集部が情報をもとに「執筆の章立て～執筆完了まで」を全てサポートいたします。執筆中は、お客様の回答に合わせて深掘りし、お好きなタイミングで回答するだけで自然とプロ編集のエッセイが出来上がります。

◼︎出版経験者監修のAIと、人の目による二重チェック

kotory編集部には、書籍編集のプロやライター経験者が監修として参画しています。その編集ノウハウを学習した最新AIが執筆をサポートし、最終工程では経験豊富なスタッフが人の目で丁寧に確認。 「文章力に自信がない」という方でも、話すだけでプロのような物語が完成します。

◼︎人の目による品質管理

最終的な製本データの確認や製本装丁の仕上げは、人の手と目で厳格に行います。高品質な本を適正価格でお届けするため、製本過程の一部に独自のAI技術を活用し、一般的な訪問インタビューでの自分史や自費出版の価格（50万円～）を大幅に削減することに成功しました。

◼︎納得してからの製本

今回新設した「デジタルブックプラン」では、原稿が完成し、その内容にご納得いただけた場合に、差額のみで製本を申し込むことができます。※表紙、タイトルは無償でご自由に作成できます

【利用者の声：執筆を通じて生まれた「心の変化」】

実際に執筆された方（親御様）や、贈られた方（お子様）から、単なる記録以上の感想をいただいています。

・「自分の人生、まんざらでもなかったなと思えた」（60代 女性・執筆者）

娘から突然「お母さんの本が読みたい」と言われた時は嬉しい反面「書けるのかな？」と不安に思いました。編集部に肯定してもらう過程で、苦労も含めて「意外と幸せな人生だった」と気づくことができました。書き終えた今の達成感もあり、これからの人生が楽しみです。

・「親父の知らない一面に出会えた」（30代 男性・贈り主）

普段は無口な父ですが、本の中では饒舌でした。仕事への情熱や、自分が生まれた日のことなど、知らなかった父の顔を知り、初めて尊敬の言葉を伝えられました。

・「いつか息子が迷った時のヒントを書けた」（20代 女性・執筆者）

一歳になる息子へ今の気持ちを綴りました。今は育児が大変で写真を撮るのに精一杯でしたが、自分のタイミングで執筆ができたし、気持ちを吐き出せたので感情の整理になりました。いつかこの子が大きくなり迷った時があればこの本で「あなたは一人じゃない」と伝わればこれ以上ない幸せです。

成人式や我が子へのお守りとしてもご利用頂けます

【ご活用シーン：あらゆる「大切な人」の節目に】

kotoryは、贈る相手やタイミングによって、その役割を柔軟に変えます。

・ 親へ贈る：「聞く」親孝行

シーン: 還暦・古希・米寿のお祝い／定年退職

価値: 「あなたの人生が、知りたい。」その気持ちをギフトとして贈ります。

編集部と一緒に思い出話に花を咲かせる「対話の時間」を贈ります。

・ 子へ贈る：「読む」お守り

シーン: 成人式／就職・上京／出産記念

価値: 新しいステージへ進む我が子へ。小言の代わりに、親としての失敗談やエールを一冊の本にして手渡します。（父母での共同執筆プランもございます）

・ 育児日記として：「残す」タイムカプセル

シーン: 0歳～3歳の子育て／入園・入学

価値: 忙しいママ・パパへ。寝かしつけ後の5分間、編集部と会話するだけで、写真には写らない「その時の感情」が物語になります。

・ パートナーへ：「伝える」世界一長いラブレター

シーン: 結婚記念日（銀婚式・金婚式）

価値: 周年の記念日で。共に乗り越えた苦労と感謝を、世界で一番長いラブレターとして残します。

【プラン概要】

1. デジタルブックプラン

価格：19,800円（税込）

内容: 編集部によるインタビュー（無制限）、スマホ閲覧用デジタルブック作成。

特徴: まずは執筆体験を始めたい方/贈る相手が楽しんでもらえるか試したい方に。

将来本にしたくなった際は「19,800円を全額内金として割引」できます。

2. 製本セットプラン

価格：45,000円（税込）

内容: 上記デジタルブックプランに含まれる全ての内容に加え、高級ハードカバー上製本、ギフトボックスが付帯しています。

特徴: 後から製本を依頼するより7,800円お得なパッケージです。還暦祝いや記念品として、手渡せる「モノ」が必要な方に選ばれています。

お申込みは公式サイトから：https://www.kotoryapp.com/

【品質保持のための「50名様」限定受付】

kotoryは、お客様一人ひとりの人生と言葉をお預かりするサービスです。 編集部によるサポートの質を維持し、職人による製本のクオリティを担保するため、12月製本プランの受付は誠に勝手ながら【※50名様限定】とさせていただきます。※定員に達し次第、デジタルブックプランのみの受付となります。ご不便をおかけしますが、次回製本プラン開始までお待ちくださいませ。

【代表メッセージ】

「情報に溺れたこの世界で、私たちkotoryは、一番身近な『大切な人の言葉』こそが、人生の羅針盤になると信じています。それは自身の家族や恋人、あるいは仲間や恩師かもしれません。

私たちkotoryが作るのは、本ではありません。『一冊が居場所になる世界』です。あなただけの物語や伝えたいことを、私たちkotoryに教えてください。世界に一冊のあなただけの本が完成するまで、全力で伴走させて頂きます。

（株式会社Remoi 代表取締役 堀井 拓斗）

【サービス概要】

サービス名：kotory（コトリー）

公式サイト：https://www.kotoryapp.com/

提供開始日：2025年12月9日

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Remoi

担当：kotory運営カスタマーサポートセンター

Email: [cs.kotory@remoi.jp]