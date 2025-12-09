¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ØÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç³ð¤¦¡¢¡È¼«Á³Èþ¤È¾å¼Á¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡É¡Ù¤Î¿·¥ê¥¾ー¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡ÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÁáÀîÍ¥¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤è¤ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ø¤¤¤¶¤Ê¤¦ÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢¾å¼Á¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÉÙ»Î»³¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤äË¤«¤Ê¼«Á³Èþ¤È¡¢³Æ¹ñ¤«¤é¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ê¼°¤¢¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÀ¶¤é¤«¤Ê¿å¤È¡¢¤½¤³¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿ÌîºÚ¡¦Àîµû¡¦µíÆù¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×¤Ø¤Èºþ¿·¡£¥Õ¥©¥È¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¡ÖÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ÑÍ÷¼Ö¤ä¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥ê¥¾ー¥È´¶¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢ÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òµÇ°¤·¡¢¿·Ïº¿·ÉØ1Çñ2¿©ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä1¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É10ÂçÆÃÅµ¤¬¤â¤é¤¨¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¡¢ÉÙ»Î¤Î¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Î°ìÁØ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¯¡Ö¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¡×¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Èþ¿©ÂÎ¸³¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥â¥À¥ó¥Õ¥ì¥ó¥Á¡×
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¢¤ë16,000±ß¡Ê19,360±ßÀÇ¥µ¹þ¡Ë¤È18,000±ß¡Ê21,780±ßÀÇ¥µ¹þ¡Ë¡¢£²¤Ä¤Î¥á¥Ë¥åー¤ò°ì¿·Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹°ì»®¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÎÁÍýÄ¹¤¬¡¢¹Ã½£¥ï¥¤¥ó¥Óー¥Õ¤äÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç°é¤Þ¤ì¤¿»³Íü¤Î½ÜÌîºÚ¤ò¸·Áª¡£ÁÇºà¤Î¼¢Ì£¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Âå¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Îµ»Ë¡¤ÇÀöÎý¤Î°ì»®¤Ø¤È¾º²Ú¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥¹¤ÏÁ°ºÚ¤«¤é¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¾¯¤·Â¿¤á¤Î¥Ýー¥·¥ç¥ó¤È¡¢Ì£¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡ÈÍ¾±¤¡É¤ò»Ä¤¹Àß·×¡£ÎÌÅª¤ÊËþÂ¤È¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÎ¾Î©¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë½Ë±ã¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö°¼¡×-AYA-¡¡¡¡16,000±ß
¡Ößê¡×-KOU-¡¡¡¡18,000±ß
ÆÃÊÌÂÎ¸³¡Ö¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñー¥ë¥¿¥¦¥ó¤äÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤Ç¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó»£±Æ¡×
¡¡¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ä¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñー¥ë¥¿¥¦¥ó¤Ç¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³«±àÁ°¤ÎÀÅ¤«¤Ê±àÆâ¤ä¡¢¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬µ±¤¯Ìë¤Î±àÆâ¤òÉñÂæ¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¡£´ÑÍ÷¼Ö¤ä¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÉ÷·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿»£±Æ¤Ï¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ò¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¡Ê³«±àÁ°¡¿Ìë´Ö¡Ë¤Î°ã¤¤¤¬À¸¤à¸÷¤ÎÉ½¾ð¤Þ¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢ÉÙ»Î¤ÎÏ¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¾ー¥È´¶¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«³ð¤ï¤Ê¤¤ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ö¥é¥ó¥ÉµÇ°ÆÃÅµ¡õ¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ
～´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤À¤±¤Î¡È10ÂçÆÃÅµ¡É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£～
¡¡ËÜ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òµÇ°¤·¡¢Æüº¢¤Î¤´°¦¸Ü¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¤´À®Ìó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍÁ´°÷¤Ë¡¢²¼µ¤Î¹ë²Ú¡Ö10ÂçÆÃÅµ¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§～2026Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç
¡ãÆÃÅµÆâÍÆ¡ä
1.¡¡¿·Ïº¿·ÉØÍÍ£±Çñ£²¿©ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
2.¡¡Åö´Û¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÍÍ¡¹¤ÊÆÃÅµ¡¦¤´Í¥ÂÔ¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥ß¥ë¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
3.¡¡£±¼þÇ¯µÇ°¤Î¤´¾·ÂÔ
4.¡¡·ëº§¼°ÅöÆü¤ÎÁ÷·Þ¥Ð¥¹ÇÛ¼Ö
5.¡¡¥¹¥¯¥êー¥ó»ÈÍÑÎÁÌµÎÁ
6.¡¡¿ÆÂ²¹µ¼¼ÎÁÁ´³ÛÌµÎÁ
7.¡¡ÈäÏª±ã²ñ¾ìÈñ¤Î³ä°ú
8.¡¡µó¼°ÎÁ¤Î³ä°ú
9.¡¡ÎÁÍý³ä°ú
10. °ûÊª³ä°ú
¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µó¼°¡¢ÈäÏª±ã¤ÎÎ¾Êý¤ò¼Â»Ü¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·Ïº¿·ÉØ´Þ¤á30Ì¾ÍÍ°Ê¾å¤«¤éÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¡£¡×¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
～¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤Î³«ºÅ～
¡¡2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÆü3ÉôÀ©¤Ç¡¢³Æ²ó¸ÂÄê£³ÁÈ¤È¤Ê¤ê¡¢¤´Íè¾ì»þ´ÖÂÓ¤´¤È¤Ë¹ë²ÚÍè´ÛÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¯¸ÂÄê¥Õ¥§¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅÆü
¡¡2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£³«ºÅ»þ´Ö¡¿Íè¾ìÆÃÅµ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/1110/table/1878_1_069814530000c999e1e0d71483b93b69.jpg?v=202512090457 ]
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÀìÂ°¥×¥é¥ó¥Êー¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ²ñ¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¥·¥§¥Õ¤Ë¤è¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Îº§ÎéÎÁÍý¤Î¤´»î¿©¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Î¥É¥ì¥¹¥µ¥í¥ó¤Ç¿Íµ¤¥É¥ì¥¹¤Î¸«³Ø¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤Î´¶Æ°¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤òÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Á´¤ÆµÍ¤Þ¤Ã¤¿¸ÂÄê³«ºÅ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥§¥¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ»ÜÀß³µÍ×
¡¡ÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤òÌÜ¤ÎÁ°¤ËË¾¤à¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¾å¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¹¥Æ ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥È¤È´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥ä¥Þ¥ß¥å ー¥¸¥¢¥à¡×¤ä¡¢¿´°Â¤é¤°¡Ö¤Õ¤¸¤ä¤Þ²¹Àô¡×¤Ø¤Î¤´Æþ´Û¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É ¤Ø¤ÎÍ¥ÀèÆþ±à¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿¤´ÂÚºß¤òºÌ¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ò¡¡ÄÌ¡¡
¼Ö/ ¿·½É¤«¤éÃæ±û¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÇÌó80Ê¬¡¢²Ï¸ý¸ÐIC¤ËÎÙÀÜÅìµþ¤«¤éÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¡¦¸æÅÂ¾ìIC¡¢ÅìÉÙ»Î¸Þ¸ÐÆ»Ï©·ÐÍ³ ¤ÇÌó90Ê¬¡¡
¢¨¤´½ÉÇñ¼Ô¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ÏÃó¼Ö¾ìÌµÎÁ
ÅÅ¼Ö/ JRÃæ±ûÀþÂç·î±Ø·ÐÍ³¡¢ÉÙ»ÎµÞ¹ÔÀþÉÙ»Î»³±Ø²¼¼Ö ÌµÎÁ½ä²ó¥Ð¥¹¤ÇÌó25Ê¬
¹âÂ®¥Ð¥¹/¿·½É¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó100Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É²¼¼Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ±Ø¤«¤é¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÇÌó120Ê¬¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É²¼¼Ö
¢¨¼óÅÔ·÷¤ÎÂ¾¡¢Ì¾¸Å²°¡¢´ØÀ¾Åù¡¢30¥õ½ê°Ê¾å¤«¤éÄ¾ÄÌ¥Ð¥¹±¿¹ÔÃæ
·úÊª³µÍ×¡¡
ÃÏ¾å12³¬¡¦ÃÏ²¼1³¬¡¡¡¡163¼¼
ÉÕÂÓ»ÜÀß¡¡
¤Õ¤¸¤ä¤Þ²¹Àô¡¢¥ê¥µ¤È¥¬¥¹¥Ñー¥ë¥¿¥¦¥ó¡¢¥Õ¥¸¥ä¥Þ¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¤ªÌä¹ç¤»
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¹¥Ñ ¡ã¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥µ¥í¥óTEL¡§0555-21-5113¡ä
²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò
Âå É½ ¼Ô¡§ÁáÀî Í¥
Àß¡¡¡¡Î©¡§1982 Ç¯ 6 ·î 21 Æü
½ê ºß ÃÏ¡§»³Íü¸©ÉÙ»ÎµÈÅÄ»Ô¿·À¾¸¶5ÃúÌÜ6ÈÖÃÏ1
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§½ÉÇñ¶È¡¦°û¿©¥µー¥Ó¥¹¶È¡¦¸ø½°Íá¾ì¶È
¸ø¼° HP¡§https://www.highlandresort.co.jp/