タイムカードの転記入力業務を、高精度AI+OCRが代行する「タイムカードAIエージェント」が登場！読み方ルールをAIが学習し、勤怠情報をデータ化・自動給与計算も。BPO業務のコスト削減に大きな変化

GenX株式会社

AI DXソリューションの開発を手がけるGenX株式会社(https://genxinc.ai/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：圷 健太）は、給与計算業務におけるタイムカード入力作業の属人性と非効率という課題を解決するAI OCRソリューション「タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)」をローンチしたことをお知らせいたします。

給与計算BPOにおけるタイムカード処理の課題

給与計算のアウトソーシング（BPO）業務に携わる現場では、顧客企業ごとにフォーマットが異なるタイムカードの手入力に多大なコストが掛かっています。具体的には勤務区分の記号や残業時間等の記載ルールがバラバラで、それらルールを把握した上で読み解きながら入力しているのが現状です。

加えて、従来のOCRソリューションは書かれた文字をそのまま抽出するのみで、各社固有の細かなルールを理解したうえでの柔軟な抽出や自動給与計算まではできませんでした。

「タイムカードAIエージェント」のソリューション概要

このような課題を解決するために開発されたのが、給与計算BPO事業者向けAI OCR『タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)』です。

本製品は、紙のタイムカードやPDFの勤怠表をAI技術で高精度に読み取り、デジタルデータ化するクラウド型サービスです。

最大の特徴は、企業ごとに異なるタイムカードのフォーマットや表記ルールをAIが学習し、その上でOCR処理を行う点です。

これにより、レイアウトが異なるタイムカードであっても柔軟かつ正確なデータ抽出と自動計算が可能です。

本製品によるタイムカードの"構造理解"と"自動給与計算"の実例

タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)では、 個社ごとの表記ルールをAIに学習させたうえで高精度OCRをかけることで、タイムカードの構造を保ったままデータを抽出することはもちろん、記入者の給与やシフト時間などの前提情報を学習したうえで、自動給与計算も可能です。

ホームページはこちら :https://genxinc.ai/timecard-ai-agent

本プレスリリースにて実際のタイムカードを使い機能をご説明します。まずは下記のタイムカードのサンプルをご覧ください。

タイムカード上の記載内容- 年/月- 氏名- 打刻出勤日時（横転した数字は日付を表す）- 打刻退勤日時（横転した数字は日付を表す）- メモ（3欄と4欄に渡って混入）"のみ"今回のOCR+給与計算の対象のタイムカードサンプル「タイムカードAI OCR」で処理した際の出力例（ワンクリックで下記の情報を一括取得できます）★マーク=タイムカードには記載がないが、AIが打刻時間と給与情報から自動計算したデータ前述のタイムカードのデータ抽出と、事前学習させておいた条件から、基本給の合計、残業代、深夜手当等を自動計算して出力された結果抽出結果の拡大版サンプルはこちら :https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H9KSehcbjs0r9iLnXQgFDGYzT2DimFV8CchH94YXa0Y/edit?usp=sharing- 年/月（和暦を西暦に自動変換することも可能）- 氏名（氏名の読み取りはもちろん、参照データ機能により該当社員の時給とシフト時間を読み込み、給与の自動計算時に条件を反映）- 打刻出勤日時（横転した日付の数字も柔軟に認識）- 打刻退勤日時（同上）- メモ（3欄と4欄に渡って混入しているメモを認識。残業内容も自動仕分け）- ★給与計算用出勤（及び退勤）時刻（中途半端な出勤時間を15分刻みで繰り上げor繰り下げするルールを適用可能）- ★合計拘束時間（給与計算用時刻から自動計算）- ★休憩（この事例では規定の休憩が"1時間"であることを事前学習）- ★実働時間（拘束時間から休憩時間を差し引いた時間を自動計算）- ★法定外残業時間（勤務時間と時間帯から自動計算）- ★法定内残業時間（同上）- ★メモ内容（手書き文字を正確に抽出）- ★当日基本給合計（拘束時間とAIに事前学習させた当該社員の時給で自動計算）- ★残業手当（AIに事前学習させた当該社員の通常シフトから算出した残業時間と時給を乗算）- ★深夜手当（AIに事前学習させた当該社員の通常シフトから算出した残業時間と時給を乗算）

上記事例のように、人が行っていた「読み替え」作業をAIが再現することで、タイムカード原本に沿った形でデータを取り出せます。

例えば企業ごとに異なる「休憩」「深夜」等の表記も事前学習させ、AIが自動的に正しい区分として認識します。抽出されたデータは日付列や出退勤時刻、休憩時間など元のタイムカードの構造を保った表形式で出力されるため、後工程でのチェックや給与計算システムへの取り込みがスムーズに行えます。

導入によるメリット

ホームページで詳細を見る :https://genxinc.ai/timecard-ai-agent

本ソリューションを導入することで、給与計算業務には次のようなメリットがあります。

特許出願済の「インテリジェント・リード(TM)」技術を搭載

- 入力工数の大幅削減: タイムカードの読み取り・データ入力作業を自動化することで、担当者の手作業時間を劇的に削減します。- 繁忙期の負担軽減と精算効率化: 月末月初の締め業務における処理量を減らし、担当者の残業時間削減や業務負荷軽減につなげます。- 入力ミス防止とデータ精度向上: AIによる読み取りでヒューマンエラーを排除し、常に安定した精度で正確な勤怠データを得ることができます。- 属人作業からの脱却: ベテラン社員の頭の中にあった複雑なルールもシステムに蓄積されるため、担当者に依存しない標準化された業務運用が可能になります。- コア業務へのシフト: 削減された時間と人的リソースを、コンサルティングや付加価値の高いコア業務に振り向けることができます。

本製品の核となるのが、GenXが独自開発した「インテリジェント・リード(TM)」という特許出願済の革新的な技術です。

インテリジェント・リード(TM)は、帳票からの文字抽出において、項目ごとに自然言語による注釈や指令文を設定できる画期的な機能を実現しました。従来のOCRでは機械的な文字認識に留まっていましたが、本技術により、AIが人間の指示を理解し、文脈に応じた高度な抽出・変換処理が可能となります。

これにより、タイムカードに記載された内容の意味を深く理解し、企業ごとの独自ルールに基づいた柔軟なデータ処理と給与計算を実現しています。

セキュリティとプライバシーへの配慮

インテリジェント・リードの詳細はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000165900.html

GenXが提供するAI OCRは、タイムカードの記述内容を含むユーザの機密情報をAIのモデル学習に利用されないセキュアな仕組みを採用しています。AIの処理は一時的に行われ、内容が外部の学習プロセスや第三者に渡ることはありません。

柔軟なシステム連携とクローズド環境にも対応

『タイムカードAIエージェント(https://genxinc.ai/timecard-ai-agent)』は、基本的に当社が提供するSaaS型のクラウドサービスとしてご利用いただけますが、セキュリティポリシー上、社外へのデータ送信を制限したい企業様に向けて、プライベートクラウド環境での提供も可能です。これにより、お客様のシステム環境に閉じたセキュアな運用を実現できます。

また、API連携にも対応しており、既存の給与計算システムや勤怠管理システムの運用はそのままに、タイムカードからのデータ抽出機能のみを呼び出すことも可能です。お客様の現行システム環境を変更することなく、AI OCRの機能を組み込むことができるため、スムーズな導入と運用が実現します。

これらの柔軟な提供形態により、情報管理ポリシーの厳しい企業や公共機関でも安心してご利用いただけます。

無料トライアル実施中

BPO事業者及び給与計算業務でタイムカードのデータ化にお困りの事業者様へ、無料トライアル及びオンライン説明会を実施中です。期間は2025年12月9日から2026年1月30日まで、先着10社で応募を締め切らせていただきます。下記フォームよりお気軽にお申し込みください。

無料トライアルを試す :https://genxinc.ai/timecard-ai-agent

GenX株式会社について

GenX（ジェネクス）は、AI等の先端技術を活用し、企業のDX推進と事業課題の解決を支援する専門スタートアップです。「GenX AI OCR(https://genxinc.ai/ai-ocr)」をはじめ、「GenX AI FAQ」や各社に最適化したプライベートRAG（Retrieval-Augmented Generation）の提供など、幅広いAIソリューションを提供しています。

会社概要

社名

GenX（ジェネクス）株式会社

本社所在地

東京都渋谷区桜丘町1-2渋谷サクラステージ セントラルビル 12階

代表取締役

圷 健太

事業内容

AI・ブロックチェーン等先端技術の導入支援、ビジネス課題解決ソリューション提供

資本金

約7億円（2025年1月時点）

【本件に関するお問い合わせ先】

GenX株式会社 マーケティング部

https://genxinc.ai/contact