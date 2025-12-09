ワコム、独・フランクフルトで開催のニッポン・コネクション日本映画祭で「ニッポン・アニメーション・ショート賞」に協賛

株式会社ワコム

株式会社ワコムは、2026年6月に開催されるニッポン・コネクション日本映画祭において、新設された短編アニメーション作品賞「ニッポン・アニメーション・ショート賞」（上映時間20分以内の作品が対象）に協賛することを発表しました。

ニッポン・コネクション日本映画祭は、毎年フランクフルトで開催される、世界最大の日本映画祭です。短編から長編まで幅広い日本映画を紹介し、映画を通じて観客と日本文化をつなぐことを目指しています。

こうした背景を踏まえ、「ニッポン・アニメーション・ショート賞」は、日本の新進のクリエイティブ人材を支援することにフォーカスし、ワコムとニッポン・コネクションが協力して授与するものです。

2026年6月2日から7日にかけて、ドイツ・フランクフルト市内複数の会場で開催される第26回ニッポン・コネクション日本映画祭では、日本の短編・長編あわせて約100作品が上映されます。2025年の同映画祭への来場者数は2万人を超え、世界最大級の日本映画の発信プラットフォームとして知られています。新設された「ニッポン・アニメーション・ショート賞」により、同映画祭は長年にわたり取り組んできた新進クリエイターの支援と革新的な映画制作への貢献の幅がさらに広がることが期待されます。

ワコムの社長兼CEOの井出信孝のコメント：

「インディペンデントアニメーション※は、創造的なイノベーションを推し進める強力な原動力です。若いアーティストたちが、より広く認められ評価されるよう支援するために、『ニッポン・アニメーション・ショート賞』が新設されました。これをきっかけとして、新たな才能の成長の歩みに寄り添えることを大変うれしく思います」

※個人や少人数のクリエイターが制作する自主制作アニメ。独立性が高く、実験的アプローチに重点が置かれていることが多い。

ワコムは、世界中の多くのアニメーションスタジオで使用されているペンタブレットおよびペンディスプレイのリーディングカンパニーとして、次世代のクリエイターやアーティストの成長支援に深く関わっています。ニッポン・コネクションとの新たなパートナーシップは、日本発のインディペンデントアニメーションや若い映画制作者を支援するという共通の目的に資するものです。

本賞は、2024年から2026年の間に制作された、上映時間20分以内の短編アニメーション作品を対象としています。日本で制作された作品、または日本人監督による作品が応募対象となります。応募作品の中から、ニッポン・コネクションが3つの作品をドイツで行うプレミアイベントにむけてキュレーション（提示）し、その中から、国際色豊かな審査員たちにより受賞作品が選ばれます。賞金の2,000ユーロは、ニッポン・コネクション日本映画祭の期間中に授与されます。

応募受付はすでに開始されており、2026年2月1日まで映画祭公式サイト NipponConnection.com(http://nipponconnection.com/) のページを通じて応募いただけます。

【ワコムについて】

株式会社ワコム（東証一部： 6727）は、デジタルペンの技術を通して、「デジタルで描（書）く」体験をお客様の様々なニーズに合わせてお届けする、「テクノロジー・リーダーシップ・カンパニー」です。ワコムのペンタブレット製品は、全世界150以上の国と地域で、映画制作や工業デザインのスタジオ、デザイナー、マンガ家などのプロクリエイターから、趣味でイラストや写真加工を楽しまれる方まで幅広くご愛用いただいております。また、「書いて学ぶ」ことが欠かせない学校や塾など教育の現場、医療現場での電子カルテ等の記入、金融機関等での各種申込書にも、ワコムの製品は使用されています。さらには、オフィスや家庭で使われているデジタルペンを搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン向けにもワコムのペン技術をOEM提供しており、多くのモバイルIT機器に搭載いただいています。ワコムはこれからも、最先端技術との連携も視野に入れた新しいデジタルペンの体験と価値をお届けしてまいります。