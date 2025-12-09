¡ÚJAF½©ÅÄ¡Û¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÅß¤Þ¤Ä¤ê¡ÖÂè42²óÈæÆâ¤È¤ê¤Î»Ô¡×¤ÇJAF»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¤òÌµÎÁÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹
JAF¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡Ë½©ÅÄ»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ °ËÆ£Å¯½¼¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Âç´Û»ÔÈæÆâÁí¹ç»Ù½êÃó¼Ö¾ì¡ÊÂç´Û»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè42²óÈæÆâ¤È¤ê¤Î»Ô¡×¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¤òÁÊµá¤¹¤ë¡ÖJAF»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤òÌµÎÁÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
ÈæÆâ¤È¤ê¤Î»Ô¤Ï¡¢¾¼ÏÂ60Ç¯¡Ê1985Ç¯¡Ë1·î¤ËÅö»þ¤ÎÈæÆâÄ®¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ç42Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¦¸«¤ë¡¦Çã¤¦¡¦Í·¤Ö¡×¤Î4Í×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢ÆÃ»º¤ÎÈæÆâÃÏ·Ü¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÃÏ¸µ¤ÎÁÇºà¤ò¤È¤³¤È¤ó»È¤Ã¤¿Åß¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤¤ê¤¿¤ó¤ÝÆé¤ä¾Æ¤Ä»¡¢ËèÇ¯¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ëÀé±©¾Æ¤¤Ê¤É¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÈæÆâÃÏ·Ü¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê´®Ç½¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
JAF½©ÅÄ»ÙÉô¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥«ー¥É¡ÖJAF»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤òÌµÎÁ¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£JAF»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌÏ¤·¤¿¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÌ¾Á°¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤ÎÌÈµö¾Ú·¿¤Î¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤Ë¤Ï¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î¤ªÌóÂ«¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¥«ー¥É¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¬Æü¤´¤í¤«¤é¸òÄÌ°ÂÁ´¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈæÆâ¤È¤ê¤Î»Ô¡ÖJAF¥Öー¥¹³µÍ×¡×
³«ºÅÆü»þ
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë9¡§00～16¡§00
2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë9¡§00～15¡§00
³«ºÅ¾ì½ê
Âç´Û»ÔÈæÆâÁí¹ç»Ù½ê¡Ê½©ÅÄ¸©Âç´Û»ÔÈæÆâÄ®ÀðÅÄ»ú¿·ÂçÄé²¼93-6¡Ë
JAF¥Öー¥¹½ÐÅ¸ÆâÍÆ
JAF»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾ÚÌµÎÁÈ¯¹Ô
ÂÐ¾Ý
¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÈ¯¹Ô²ÄÇ½
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï
Âç´Û»ÔÈæÆâÁí¹ç»Ù½êÃÏ°è¿¶¶½·¸Æâ ÈæÆâ¤È¤ê¤Î»Ô¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É
¡ÊTEL 0186-43-7093¡Ë¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ :
https://jaf.link/akita2015-015
