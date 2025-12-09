【お役立ち資料公開】人事・総務担当者のための雇用契約DXガイドブック

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

クラウド勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME（キングオブタイム）」を提供する株式会社ヒューマンテクノロジーズ（所在地：東京都港区、代表取締役：家崎 晃一）は、雇用契約の電子化に関する課題と改善方法をまとめた資料 『人事・総務担当者のための雇用契約DXガイドブック』 を公開しました。

本資料では、人事総務担当者500名への実態調査をもとに、雇用契約におけるアナログ業務の課題、電子契約の法的根拠、導入プロセス、業務改善効果などを網羅的に解説しています。

■ 人手不足時代に対応できない紙中心の雇用契約業務

資料をダウンロードする :https://www.kingoftime.jp/employment_contract_dc/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_employment_contract_pr

リモートワークの定着や雇用形態の多様化により、企業を取り巻く人事・労務の環境は大きく変化しています。入社・退社の手続きがオンラインで完結することが求められる一方、いまだ紙の契約書や押印の運用に依存する企業も少なくありません。対面や郵送を前提とした手続きは、業務の遅延や確認作業の煩雑化など、従来の運用フローでは対応しきれない課題を生み出しています。

さらに、昨今の人手不足により雇用契約の管理が特定の担当者に偏り、書類の所在把握や進捗管理が難しくなるケースも見られます。紙中心のアナログ運用のままでは作業負荷が膨らみ、人事・総務担当者が本来取り組むべき業務に時間を割きにくい状況が生じています。

こうした背景を踏まえ、企業が直面する課題を整理し、雇用契約業務を円滑に進めるための具体的な解決策を提示するべく、本資料を作成いたしました。

■ 資料の主な内容

本資料は以下の流れで構成されています。

1. 雇用契約におけるアナログ管理の実態と課題

・紙の契約管理によって発生する属人化

・書類保管・進捗確認の非効率

・押印・郵送が発生させる無駄な待ち時間

・アナログ管理による業務負荷とトラブルリスク など

2. 電子契約導入によるメリット

・人事・総務部から見た雇用契約電子化のメリット

・従業員から見た雇用契約電子化のメリット

・全社的な電子化メリット

3. 電子契約の法的有効性・安全性

・電子署名法に基づく本人性／非改ざん性

・電子帳簿保存法の要件

・改ざん防止・暗号化・ログ管理などの安全性 など

4. 電子化による業務改善効果

5. 電子契約導入のステップと成功ポイント

6. KING OF TIME 電子契約の特徴

■ 【KING OF TIME 電子契約】について

資料をダウンロードする :https://www.kingoftime.jp/employment_contract_dc/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=wp_employment_contract_pr

契約の締結から管理までを一元的に行える電子契約サービスです。

雇用契約書をはじめ、人事・労務手続きに関わる電子取引やワークフローを一元管理でき、これまで紙で行っていた契約業務をオンラインで効率的に完結できます。

契約書の郵送・保管にかかる手間や、印紙代・封筒代といったコストを削減できるほか、書類を電子化することで紛失リスクを回避でき、セキュリティ強化にもつながります。

また、サービス全体を弁護士および税理士が監修しているため、電子署名法や電子帳簿保存法（電子取引・スキャナ保存）に則した適切な管理が可能です。

※「KING OF TIME 勤怠管理」をご契約いただいているお客様のみご利用いただけるオプションサービスとなります。

■【KING OF TIME】について

「KING OF TIME」は、導入企業数6万5,000社以上、利用者数420万人以上（2025年10月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに同一料金内で、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、

給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、

人事・勤怠データの可視化を行う「KING OF TIME データ分析」を利用可能。

各機能が勤怠情報とシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を支援します。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/



※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2025年版」勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2024年度実績 ベンダーシェア

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ先 本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせ：https://www.kingoftime.jp/contact/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。