いちごのお菓子専門店「オードリー」、クリスマス限定商品をオンラインショップにて12月11日(木)より発売！オンラインショップ限定「オードリーウィンターBOX」が登場。
いちごのお菓子専門店「オードリー」より、今年もオンラインショップにてクリスマス限定商品を発売いたします。
オンラインショップ限定のギフトボックス「オードリーウィンターBOX」には、オオカミの男の子・レオに恋をするオードリーをあしらったオリジナルデザインのブランケット、定番の「グレイシア(ミルク)」、新商品「オードリーバター」が入ったトナカイのオーナメントを詰合せました。ご家族やご友人へのプレゼントにぴったりの一箱です。
2025年12月11日(木)より数量限定で販売いたします。
販売概要
【販売期間】
2025年12月11日(木)～2025年12月15日(月)
各日午前8時・午後5時より販売開始
※なくなり次第終了
【お届け日】
2025年12月19日(金)～2025年12月24日(水)
※お届け日時は指定できません
【オードリーオンラインショップ】
https://audrey-strawberry.com
商品概要
オードリーウィンターBOX
オオカミの男の子・レオに恋をするオードリーがデザインされたひざ掛けにちょうどいいサイズのやわらかなブランケット、グレイシア(ミルク)8個入、トナカイのオーナメント(オードリーバター×2)を詰め合わせたオンラインショップ限定のギフトボックスです。
\6,380(税込)
オルゴール缶（ブルー）
メリーゴーランドに乗ったオードリーとオオカミのレオがデザインされた、グレイシア(ミルク)7個入りのオルゴール缶。缶の底を回すと、ゆっくり回転しながら優しいオルゴールの音色が流れます。お菓子を食べ終わった後にも、インテリアとして飾っていただけます。
\3,630(税込)
その他、オンラインショップ初登場の商品や今ここでしか買えない商品を多数販売いたします。
詳しい商品情報はオードリーオンラインショップにてご確認ください。
AUDREY(オードリー)
いちごが大好きな女の子、オードリー。甘酸っぱいいちごをいろんなスイーツと組み合わせて、キラキラした宝石のような愛らしいお菓子をお届けします。
■AUDREY Online Shop
https://audrey-strawberry.com
■AUDREY Official Instagram
https://www.instagram.com/audrey_strawberry.official/
※弊社商品がインターネット上で不当な価格で転売されております。食品の転売は、衛生的観点から品質・安全性を保証できるものではありません。弊社商品は公式オンラインショップにてお求めいただきますようお願い申し上げます。他社サイト等での購入等に関するトラブルについては、弊社は一切責任を負いません。