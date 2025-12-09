株式会社熊谷組、IT資産管理のクラウド化を実現するため、統合型IT運用管理ソリューション「AssetView CLOUD」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、株式会社熊谷組（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上田 真、証券コード：1861、以下「熊谷組」）が、統合型IT運用管理ソリューション「AssetView CLOUD（アセットビュー クラウド）」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

熊谷組は、建築工事と土木工事を中心とした総合建設会社です。明治から大正にかけての日本の近代化や、戦禍で荒廃した国土の復興、そして高度経済成長期に至るまで、長い歴史の中で社会の発展に貢献してきました。鉄道・道路・ダムなどのインフラ工事から、オフィス・商業施設・住宅などの建築工事まで幅広く手掛けています。国内外で多数のトンネル・ダム・高層建築の施工実績を持ち、特にトンネル工事や難工事を得意とすることから「トンネルの熊谷」として知られています。近年では、木造大規模建築、再生可能エネルギー事業、海外事業、さらには不動産開発など、周辺事業にも積極的に取り組んでいます。また、こうした事業展開に加え、環境や社会への配慮、ガバナンスの強化にも注力し、持続可能な建設事業の推進を目指しています。

熊谷組はこれまで、オンプレミス型の他社製品を利用してIT資産管理を行っていました。しかし、社内ネットワークに接続されていないPCのインベントリ情報収集やPCの操作ログ検索に非常に時間がかかることから、クラウドへの移行を検討していました。また、Windowsの更新管理はWSUSで行っており、併せてクラウド化を進めたいと考えていました。そこで、複数のクラウド製品を比較検討した結果、オンプレミスと遜色ない機能や高速なログ検索に加え、Windowsの更新管理も可能であり、運用開始時のオンボーディング支援が充実している点を高く評価し、「AssetView CLOUD」の導入を決定しました。

AssetView CLOUDは、オンプレミス版「AssetView」と同等の機能・サービスを提供し、完全サーバレスでクラウド環境においてもIT資産管理のリスクに対応可能なソリューションです。標準的なIT資産管理の機能に加え、Windowsの更新管理をActive Directory不要で実施でき、累積されたプログラム（QU/FU）単位で管理できるため、運用が分かりやすくなっています。さらに、オンプレミスからの移行に際しては、初期設定やエージェントのクライアント展開の支援、また運用開始後は専任技術による定例会等により、スムーズにご利用頂くための支援も提供（※）されるため、安心して導入・運用を開始できます。これにより、IT資産管理の効率化と運用負荷の軽減が実現し、クラウド環境でも安全かつ確実に資産管理を行うことができます。

※サポート内容については一部有償オプションとなります

■株式会社熊谷組について

https://www.kumagaigumi.co.jp/

■AssetView CLOUDについて

AssetView CLOUDは、PCの資産管理や情報漏洩対策を強化する法人向けの統合型IT運用管理ソリューションです。

「単機能からオーダーメイド感覚ではじめられる」点を特長として、2000年のリリース以降、全国の企業・官公庁・団体様にご利用頂いております。製品ラインナップとして、クラウド版、オンプレミス版を用意しており、法人が抱える情報セキュリティ、IT管理課題を解決します。

AssetView CLOUD 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web_advanced/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251209

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。