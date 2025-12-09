Desktop Mate DLC「結月ゆかり」「紲星あかり」本日リリース！
株式会社インフィニットループ(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：小野真弘)は、デスクトップマスコットプラットフォーム「Desktop Mate」において、VOCALOMAKETS(運営：株式会社バンピーファクトリー)が展開する人気キャラクター「結月ゆかり(https://store.steampowered.com/app/3941640/)」と「紲星あかり(https://store.steampowered.com/app/4018680/)」を本日2025年12月9日(火)より同時リリースいたしました。さらに、両DLCをセットで購入できるお得なバンドル「結月ゆかり＆紲星あかり DLCセット(https://store.steampowered.com/bundle/64276/)」も同時発売いたします。
VOCALOMAKETSの人気キャラクター2人がDesktop Mateに登場
「結月ゆかり」と「紲星あかり」は、VOCALOMAKETSが展開する音声合成ソフトのキャラクターとして、楽曲動画やゲーム実況など幅広い分野で親しまれています。今回のDesktop Mate DLCでは、文倉十先生監修のもと3DモデルをDesktop Mate専用に新規制作。両DLCの音声は、VOCALOMAKETSに制作していただいております。
Desktop Mate 結月ゆかり DLC
本DLCではクリックすると一定確率で眼鏡をかける特別な動作を披露。眼鏡をクイっと調整する愛らしい仕草も見られます。眼鏡をかけた後は、画面端に移動させるかキャラクターを切り替えるまで眼鏡姿のままになり、普段とは違う結月ゆかりの魅力を楽しめます。
座っているときはコントローラーを持ってゲームをプレイする姿も。出現時には音符とキラキラしたエフェクトで華やかに登場します。
特徴
- VOCALOMAKETS制作の音声
- クリックで一定確率で眼鏡をかける特別な動作
- 眼鏡をクイっと調整する愛らしい仕草
- 座り状態でコントローラーを持ってゲームをプレイするモーション
- 出現時の音符とキラキラエフェクト
- クリックやなでなで時には「?」や「♪」などのリアクションエフェクト
- 文倉十先生監修の新規3Dモデル
結月ゆかりの動きを動画でチェック
Desktop Mateならではの結月ゆかりの魅力を動画でご紹介します。
YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=3rv8zJnMGOA
結月ゆかりイメージ
Desktop Mate 紲星あかり DLC
本DLCでは、ウィンクする際に★が飛び出す愛らしい動作が特徴。立ち状態では元気いっぱいな紲星あかりらしくピースをしてくれます。このピースの時のウィンクでも★が飛び出します！
出現時には音符とキラキラしたエフェクトで華やかに登場。明るく元気な紲星あかりが、あなたのデスクトップを楽しく賑やかにします。
特徴
- VOCALOMAKETS制作の音声
- ウィンク時に★が飛び出す愛らしい動作
- 元気いっぱいなピースポーズ（この時のウィンクでも★が飛び出します！）
- 出現時の音符とキラキラエフェクト
- クリックやなでなで時には「?」や「♪」などのリアクションエフェクト
- 文倉十先生監修の新規3Dモデル
紲星あかりの動きを動画でチェック
Desktop Mateならではの紲星あかりの魅力を動画でご紹介します。
YouTube URL : https://www.youtube.com/watch?v=b45MBrErEnQ
紲星あかりイメージ
お得なバンドル販売実施
「結月ゆかり」と「紲星あかり」の両方を楽しみたい方のために、10%オフのバンドルセットをご用意しました。VOCALOMAKETSの人気キャラクター2人を特別価格でお楽しみください。
価格情報
- Desktop Mate 結月ゆかり DLC(https://store.steampowered.com/app/3941640/)：2,200円(税込)
- Desktop Mate 紲星あかり DLC(https://store.steampowered.com/app/4018680/)：2,200円(税込)
- Desktop Mate 結月ゆかり＆紲星あかり DLCセット(https://store.steampowered.com/bundle/64276/)：3,960円(税込) ※10%オフ
Desktop Mateとは
Desktop Mate(デスクトップメイト)は、あなたのPCデスクトップに、かわいいキャラクターたちが寄り添う次世代のデスクトップマスコットプラットフォームです。最新の3D技術を駆使した美麗なグラフィックで、公式監修のもと制作された高クオリティーなキャラクターたちがデスクトップ上で魅力的に動き回ります。
ウィンドウの上に座ったり、ウィンドウ間をジャンプしたり、マウスカーソルと戯れたりと、愛らしい仕草であなたのデスクトップライフを楽しく彩ります。キャラクターたちと触れ合うことで、まるで本当にそこにいるかのような体験を提供します。
すべての機能は仕事や作業の邪魔にならないよう慎重に設計されており、長時間使用しても快適にお楽しみいただけます。DLCには公式ライセンスのもと様々な人気キャラクターが続々登場予定。デスクトップの新しい仲間たちをぜひお楽しみください！
製品情報
- 製品名：Desktop Mate 結月ゆかり DLC / 紲星あかり DLC / 結月ゆかり＆紲星あかり DLCセット
- リリース日：2025年12月9日(火)
- 価格
- - 結月ゆかり DLC / 紲星あかり DLC：各2,200円(税込)
- - 結月ゆかり＆紲星あかり DLCセット：3,960円(税込) ※10%オフ
- 対応OS：Windows 10/11(64bit)
- 対応言語：日本語・英語
- 配信プラットフォーム：Steam
- Steam URL
- - Desktop Mate：https://store.steampowered.com/app/3301060/Desktop_Mate/
- - Desktop Mate 結月ゆかり DLC：https://store.steampowered.com/app/3941640/
- - Desktop Mate 紲星あかり DLC : https://store.steampowered.com/app/4018680/
- - Desktop Mate 結月ゆかり＆紲星あかり DLCセット：https://store.steampowered.com/bundle/64276/
- 公式サイト：https://infiniteloop.co.jp/desktopmate/
- 公式Xアカウント：https://x.com/desktop_mate
システム要件
- メモリ：8GB RAM 以上
- プロセッサー：Intel Core i5-8250U / AMD Ryzen 3 3300U 以上
- グラフィック：Intel UHD Graphics 730 / Radeon VEGA 8 以上
- ストレージ：500MB の空き容量
※動作にはGPUもしくはGPU内蔵型CPUが必要です
制作クレジット
- キャラクターデザイン監修：文倉十
- 音声制作：VOCALOMAKETS(運営：株式会社バンピーファクトリー)
(C)VOCALOMAKETS
本件に関するお問い合わせ先・会社概要
- 会社名：株式会社インフィニットループ
- 所在地：北海道札幌市中央区北一条東四丁目1番地1 サッポロファクトリー1条館
- 代表者：代表取締役社長 小野真弘
- URL : https://infiniteloop.co.jp/
【インフィニットループとは】
北海道札幌市と宮城県仙台市に拠点を置くシステム開発会社です。ゲームやスマートフォン向けアプリ、VR/AR/MR、Webシステムなどの開発を行っています。2007年に北海道札幌市で創業し、東京を中心に全国の仕事を行っています。社是は「最先端の最後尾を独走する」で、アイデアの力で他者の追随を許さない最先端技術を生み出しています。エンジニア人材の育成にも取り組んでおり、情報技術やプログラミング分野において、次世代のエンジニア人材の育成を目指し、専門スキルの研修や若手エンジニアの成長支援に取り組んでいます。
本件に関するお問い合わせは desktopmate@infiniteloop.co.jp へお願いいたします。
結月ゆかりとは
落ち着きのある大人びた女性の声が特徴の合成音声キャラクターで、歌唱ソフトや入力文字読み上げソフトなど幅広く展開されています。CVを石黒千尋さん、キャラクターデザインを文倉十さんが担当しています。
紲星あかりとは
明るく可愛らしい女の子の声が特徴の合成音声キャラクターで、歌唱ソフトや入力文字読み上げソフトなど幅広く展開されています。CVを米澤円さん、キャラクターデザインを文倉十さんが担当しています。
VOCALOMAKETSとは
「何かワクワクするような、面白い事」をしたいボカロPの集まりで、結月ゆかり・紲星あかりをプロデュースしています。
VOCALOMAKETSは株式会社バンピーファクトリーが運営しています。
- 公式サイト：https://www.vocalomakets.com/
- 公式Xアカウント：https://x.com/VOCALOMAKETS