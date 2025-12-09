「フュージョンテック ミネラル ローキャセロール」と「グランドウッド 三徳ナイフ」と「無水調理レシピブック」をセットで5名様にプレゼント！

株式会社グループセブジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、ドイツのNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド「WMF（ヴェーエムエフ）」の公式インスタグラムアカウントにおいて、2025年12月9日（火）よりプレゼントキャンペーンを実施いたします。

ドイツNo.1(※)キッチン＆テーブルウェアブランドWMF (ヴェーエムエフ)(※)ユーロモニターインターナショナル調べ 2023年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 (2024年度版)

「フュージョンテック ミネラル」は、約30種類の天然鉱石を使用したWMF独自のミネラル素材の人気鍋・フライパンシリーズで、遠赤外線効果による加熱効果が高く、均一に、短時間で火が通るので素材の色や香り、風味はそのままに、料理を美味しく仕上げます。無水調理が可能で、水を加えずに食材が持つ水分で調理ができるため、食材本来の凝縮された旨みを味わうことができます。

また、WMFのナイフは、1955年設立のドイツ最大のナイフ鍛造場の一つであるハイインゲンの自社工場で製造されており、伝統的な鍛造プロセスと最新の精密技術により、非常に優れた切れ味と耐久性を実現しています。職人の手で一本一本を丹念に仕上げていることにより、本国ドイツで最高レベルと称される品質を誇り「最も選びたいナイフブランド」（※1）として認められています。

※1 YouGov, omnibus 2015;2017, n= ~1700

今回のプレゼントキャンペーンでは、抽選で5名様に「フュージョンテック ミネラル ローキャセロール 20cm PL（プラチナム）」と「グランドウッド 三徳ナイフ」、レシピブック「WMFでおいしい！無水調理レシピ」の3点をセットでプレゼントいたします。

キャンペーン概要

WMF公式インスタグラムアカウント（@wmf_japan）をフォローし、キャンペーン投稿に「いいね！」をしていただいた方の中から抽選で、「フュージョンテック ミネラル ローキャセロール 20cm PL（プラチナム）」と「グランドウッド 三徳ナイフ」、レシピブック「WMFでおいしい！無水調理レシピ」の3点をセットにして、5名様にプレゼントいたします。

＜プレゼント製品＞

「フュージョンテック ミネラル ローキャセロール20cm PL」

浅型の両手鍋で魚料理も取り出しやすく、2～3人分の調理におすすめの20cmサイズです。素材による使い心地の良さや、美味しさだけでなく、調理の様子が見える透明なガラス蓋、360度液だれしにくいフチ加工など、毎日の料理に役立つ便利さも備えています。

■価格：28,490円（税込）

■内寸：200mm、外寸：215mm、外寸 取っ手込み：290mm、全高蓋込：135mm、深さ80mm

■製品重量：2.1kg

■満水容量：2.5L

「グランドウッド 三徳ナイフ」

伝統的な鍛造とWMF独自のテクノロジーから生まれる最高品質の切れ味と、イタリア産オリーブの木の温かみのあるオーガニックな質感が融合したウッドハンドルのナイフシリーズ。「パフォーマンスカット」採用で、優れた耐久性と切れ味の持続性を誇ります。

■価格：38,500円（税込）

■材質：ステンレス刃物鋼（モリブデン、バナジウム含む）、天然木 オリーブ

■サイズ：刃渡り18cm、全長32cm、幅4.8cm

■商品重量（約）：175g

レシピブック「WMFでおいしい！無水調理レシピ」

「フュージョンテック ミネラル」を使って、食材の水分だけで手軽に驚くほどの美味しさに！

無水調理ならではの絶品レシピを楽しむレシピブック。肉、魚、野菜などの素材別に、おなじみ

の定番おかずから、ごちそう料理はもちろん、ワインに合うおつまみや、デザートまで、

幅広い無水調理レシピを紹介しています。

＜応募方法＞

応募期間：2025年12月9日（火）～12月31日（水）23:59まで

１.WMF公式インスタグラムアカウント（@wmf_japan）をフォロー

２.キャンペーン投稿を「いいね！」してください。

※すでにフォロー済みの方は「いいね！」のみで応募が完了いたします。

※ご自身のインスタグラムアカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります。

※必ず下記の応募規約に同意いただいた上でご応募ください。

https://www.wmf.co.jp/snscampaign/index.html

ドイツNo.1キッチン＆テーブルウェアブランド、WMF（ヴェーエムエフ）

伝統の品質とものづくりの精神が息づく、ドイツで誕生したキッチン＆テーブルウェアブランド「WMF （ヴェーエムエフ）」は、1853年の設立以来、最上の品質と洗練されたデザインのキッチンウェアおよびテーブルウェアをトータルにご提供するブランドとして、世界約90カ国でご愛用いただいております。2022年に、ドイツにおけるキッチン用品部門 (※1)のNo.1ブランドに選ばれています。(※2)

（※1）キッチン用品: 調理器具・皿・テーブルウェア・カトラリー・ドリンクウェア・その他キッチン用品含む。

中古・アンティーク品を除く。

（※2）ユーロモニターインターナショナル調べ 2022年ドイツにおけるキッチン用品部門、小売販売額 （2023年度版）