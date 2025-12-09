ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続！高精細映像と安定ネットワークでどこでも快適ワークを実現するUSB Type-C(TM)ドッキングステーションを新発売
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート搭載パソコンに、ケーブル1本でUSB機器やHDMI(R)モニターなどの必要な周辺機器を一括接続できる、5in1 USB Type-Cドッキングステーション/アルミモデルを、12 月中旬より新発売いたします。
スリム設計で持ち運びラクラク!4K60Hzで映像出力も滑らか
- USB Type-Cポート搭載パソコンに、ケーブル1本でUSB機器やHDMI(R)モニターなどの必要な周辺機器を一括接続できます。
- パソコン本体との接続は、最大5Gbpsの高速データ転送を実現するUSB 5Gbpsに対応しています。写真や書類などの移動や同期も快適に行うことができます。
※理論値
- USB 5Gbpsに対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
※データ通信専用です。映像出力には対応していません。
- パソコンから外部モニターへ映像出力ができる、最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMIポートを搭載しています。
※入力信号はDisplayPort(TM)1.4に対応している必要があります。※映像出力を行う際は、ノートパソコンなどの機器がDisplayPort Alternate mode対応であることをご確認ください。
- パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。Wi-Fi環境が不安定な場所でも安定したネットワーク接続が可能です。
- MACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどのあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも使用可能です。(Windowsのみ対応)
※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。※USBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。※パソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ポートのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品を使用できません。※OS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
放熱性と耐ノイズ性に優れ高級感のあるアルミボディを採用
- 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。
- 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筐体を使用しています。
- 持ち運びやすいスリムタイプです。
- ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブル長は約18cmで、デスク周りで使用する際も邪魔にならず、すっきり設置できます。
環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品
- 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
- 環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
- 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/
製品詳細
5in1 USB Type-C(TM)ドッキングステーション
/アルミモデル
型番：DST-052BPSV
価格：\4,980（店頭実勢価格）\4,527（税抜）
URL：https://www.elecom.co.jp/products/DST-052BPSV.html
