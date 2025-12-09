転倒湯もれ防止構造、電源自動OFF・空焚き防止機能など安全性と使いやすさを追求した電気ケトルを、ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」より2025年12月8日より順次発売

エクスプライス株式会社

ジェネリック家電ブランド「MAXZEN」を展開するマクスゼン株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：清水敏光）は、電気ケトルを、2025年12月8日より順次発売します。

＜商品ページ＞

- MKT08SR02（0.8L）：https://maxzen.jp/product/mkt08sr02/- MKT10SR01（1.0L）：https://maxzen.jp/product/mkt10sr01/

シンプルでありながら、安心感と使いやすさに配慮した機能

MKT08SR02 MKT10SR01

カップ1杯(140ml)の水なら約90秒で沸騰させることが沸騰でき（※）、温かい飲み物やインスタント食品を手早く用意したい、これからの冬の季節に重宝します。さらに、給湯スイッチをロックすることでフタのパッキンが注ぎ口を塞ぎ、転倒時のお湯漏れを防ぐ「転倒湯もれ防止構造」を採用しています。また、フタを開けずに外側から水位を確認できる水位窓も備え、日常の使い勝手にもこだわりました。

※満水時、MKT08SR02(0.8L)は約5分10秒、MKT10SR01（1.0L）は約7分00秒ほど、沸騰までの時間を要します。

以上に加え、湯沸かしが完了した際や、ケトルに水が入っていない状態で電源を入れた場合には、自動的に電源ランプが消え、電源がOFFになる安心の「電源自動OFF・空焚き防止機能」が搭載されていますので、うっかり電源を入れたままでも安心です。

＜MKT08SR02 電源OFF時＞＜MKT10SR01 電源OFF時＞

360°どこからでもスムーズにセットできる電源プレート

電源プレートはケトルを360°どの向きからでもサッと置けるので、忙しい朝や調理の合間でもストレスなくお使いいただけます。また、プレートの裏面には、余ったコードを巻き取って長さを調整できる溝が付いているため、キッチンまわりにおいてもごちゃつかず見た目をスッキリと整えることができます。

カラーバリエーション

カラーバリエーションは、シンプルで空間に馴染むデザインにマッチするモダンでクールなホワイトとブラック（※）の2色展開となっております。

※MKT08SR02はブラック、MKT10SR01はダークグレーとなります。

＜MKT08SR02＞＜MKT10SR01＞

サイズ

仕様

＜MKT08SR02＞＜MKT10SR01＞＜MKT08SR02＞

＜MKT10SR01＞

MAXZENについて

(http://maxzen.jp/)

「MAXZEN（マクスゼン）」は、コストパフォーマンスの高さで人気の2013年に誕生したジェネリック家電（※1）ブランドです。「最大限のゆたかさを、削ぎ落した価格で」をコンセプトに掲げ、家電販売で培った経験を生かしながら、機能と価格のバランスを徹底追求しお客様視点での製品開発を心がけています。2024年度（※2）の実績といたしましては、生活家電、季節家電、調理家電など約260製品を取り扱い、累計販売台数は254万台を突破し年間売上高は89億円を超えました。

※1 ジェネリック家電：搭載機能を厳選することで高品質かつ低価格での販売を実現した家電製品

※2 2024年度：2024年2月1日～2025年1月31日の期間

会社概要

会社名 マクスゼン株式会社 （英文社名：MAXZEN Inc.）

URL http://maxzen.jp/

代表者 代表取締役社長 清水敏光

所在地 本社 東京都江東区南砂2-7-5

資本金 3,000万円

株主 エクスプライス株式会社（100%）

事業内容 家電製品の企画・開発・製造