Carbon EX、立命館大学「GXプロフェッショナル＋Rプログラム」にてカーボンクレジットの講義に登壇

Carbon EX株式会社

Carbon EX株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：西和田浩平、竹田峻輔、以下「当社」）の営業本部長 中野 征治が、立命館大学が新たに開講するリカレント教育プログラム「GXプロフェッショナル＋Rプログラム」において、GX（グリーン・トランスフォーメーション）経営領域の立命館アカデミックセンター講師として登壇します。

本プログラムは、GXを経営の中核に据える企業が増加する中、経営層や次世代リーダーに向けてGXの実践知を提供することを目的として設計されたものです。

「GXプロフェッショナル＋Rプログラム」について

立命館大学が2025年9月に開講する「GXプロフェッショナル＋Rプログラム」は、GX（特に脱炭素・バイオ炭など）を推進する社会実装人材の育成を目的としたリカレント教育プログラムです。気候変動の科学的背景、政策・市場、スタートアップ、DX、自然資本といった多面的なGXテーマを体系的に学べる構成となっており、企業の実務ニーズに直結した設計が特徴です。

プログラムはGXエッセンシャル、GX-BCR（Biochar Carbon Removal）、GX経営の3層で構成され、経営層・次期経営層が自社のGXアクションプランを策定するワークショップも含まれます。講義は立命館大学 ROOTにて実施され、ネットワーキングの機会も提供されます。

講義内容

本プログラムで、Carbon EX 営業本部長の中野はGX経営プログラムの科目「GXと市場」を担当し、第4回講義として「カーボンクレジット市場の最新動向～拡大する需給ギャップと創出の戦略的価値～」をテーマに講義を行います。

講義では、カーボンクレジットを巡る政策・市場の急速な変化を踏まえ、脱炭素と企業価値向上を両立させる上で不可欠となるカーボンクレジット市場の読み方や、企業がとるべき戦略的意思決定について解説します。

本登壇を通じ、当社は企業の脱炭素化と新たな産業創出を推進する専門知見を社会に広く還元し、国内外のGX推進に寄与します。

講義概要

・講義名：「GXプロフェッショナル＋Rプログラム」GXと市場

・日時：2025年12月11日（木）19:00-20:30

・形式：対面（立命館大学 ROOT／グラングリーン大阪）

・講師：Carbon EX 営業本部長 中野 征治

・対象：企業のGX推進担当者、管理職、将来の経営層候補

・講義テーマ：カーボンクレジット市場の最新動向～拡大する需給ギャップと創出の戦略的価 値～

「Carbon EX」について

1. 世界の幅広いカーボンクレジットの取り扱い

ボランタリーカーボンクレジット、J-クレジット、非化石証書、海外の再エネ証書など幅広いクレジットの販売・購入が可能です。日本語・英語版の両方があり、海外企業も利用することができます。また、24時間/365日、世界中のカーボンクレジットにアクセスが可能です。

2. カーボンクレジットの高い信頼性

Carbon EXでは、KYC*などの審査プロセスを実施します。また、高品質なボランタリーカーボンクレジットを取り扱う取引所として、クレジットの評価機関・企業と連携をすることでクレジットの品質を担保します。

3. カーボンクレジットの創出や購入コンサルティングを提供

国内外のボランタリーカーボンクレジット創出事業者への支援や、お客さまの目的・ニーズに合わせて、クレジットの種類解説や提案を実施します。自社のクレジットオフセットの取り組みを外部公表することによるPR・ブランド向上を支援します。

さらに、Carbon EXで売買したカーボンクレジットは、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」と連携させることで、お客さまの利便性を高めて、適切なカーボンクレジットによるオフセットの提案・コンサルティングサービスの提供が可能です。

Carbon EXについて

会社名：Carbon EX株式会社

代表者：西和田 浩平、竹田 峻輔

所在地：東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル WeWork 4階

資本金：4億円（資本準備金を含む）

株主構成：アスエネ株式会社 51%、SBIホールディングス株式会社 49%

URL：https://carbonex.co.jp