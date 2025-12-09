komhamとSIIX、東京都「グローバルサウスGX補助金」に採択
株式会社komham（北海道札幌市、代表取締役：西山すの、以下「当社」）と、シークス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：平岡 和也、以下「SIIX」）は、東京都が推進する「グローバルサウスGX実証補助金」(https://globalsouth-gx.jp/)に共同事業として採択されました。
本事業では、当社が独自開発した微生物群「コムハム」と、生ごみを最短1日で約98％分解する独立型処理機「スマートコンポスト(R)」を活用し、フィリピン、インドネシア、タイ、シンガポールを対象に、現地での資源循環モデルの構築と実証を行います。
さらに、SIIXが保有する東南アジアの広範な現地ネットワークと輸出入・流通体制を活かし、2027年のPoC（4台設置）を皮切りに、2028年以降は東南アジア全域、そして中東など他グローバルサウス地域を視野に入れた事業拡大を進めます。
■ 採択事業の背景：深刻化する生ごみ問題と脱炭素ニーズ
対象国では、焼却禁止（フィリピン）や埋立地逼迫（インドネシア）など、廃棄物処理インフラの不足が深刻化し、メタンガス排出による温室効果ガスの増加も課題となっています。
当社の「スマートコンポスト(R)」は、
・ソーラー駆動でCO2排出ゼロの運用
・微生物群「コムハム」による高速分解（最短1日）
・IoT遠隔管理を搭載し、都市～離島まで安定稼働
といった特長をもち、東南アジアの環境制約に適した技術として高く評価されました。
■ komham × SIIX の連携体制
komham（日本）
・独自微生物「コムハム」の供給
・スマートコンポスト(R)の技術開発・改良
・IoTダッシュボードの提供
・モデル構築・技術検証
SIIX（東南アジア各国）
・現地法人による調査・導入支援
・行政・企業との連携、顧客開拓
・輸出入管理、在庫・物流体制の構築
・運用サポート・保守
両社が協力し、「技術 × 現地ネットワーク」によるスケールしやすい資源循環モデルを構築します。
■ 採択事業の3カ年計画（抜粋）
2026年：マスタープラン策定
・東南アジア4か国で市場調査
・技術検証計画、現地展開モデル構築
2027年：PoC（実証）開始
・4台のスマートコンポスト(R)を現地に設置
・微生物分解性能と運用性を検証
・運用課題を抽出し、製品改善を実施
2028年～：事業化フェーズ
・各国で販売開始
・中・大規模展開、Jクレジット制度対応も検討
・中東など他グローバルサウス地域への横展開
■ サウジアラビアでの視察を先行実施｜中東展開の基礎調査も開始
本採択に先立ち、komhamはサウジアラビアでの事業紹介、視察を実施し、
・砂漠地域におけるバイオマスの扱い
・大規模ホテル・開発地域での廃棄物処理課題
・再エネ＋資源循環への期待
などを調査しました。
この視察結果を踏まえ、今後は中東地域の導入可能性も視野に、技術・運用面の適応性評価を進めていきます。
サウジアラビアで実施した事業紹介の様子
■ コメント
株式会社komham 代表取締役 西山すの
「国内で培った堆肥化技術と微生物研究の成果を、いよいよ海外で実装するフェーズに入りました。SIIX社の確かなオペレーションと信頼ある現地ネットワークとともに、アジアの廃棄物課題を技術で解決し、持続可能な資源循環の実現を目指します。」
シークス株式会社 東京営業部 アシスタントマネージャー 相川 美咲氏
「当社のグローバル拠点とロジスティクス・商社機能を活用し、komham社の革新的な技術を世界に届けていきます。フィリピン、シンガポールをはじめとする地域での社会課題解決に貢献してまいります。」
■ 今後の展開
・東南アジア4か国での販売チャネル整備
・PoCの知見を活かした、自治体・企業向けモデル構築
・欧州・中東への横展開
・各地域向けに微生物ブレンド・処理機仕様を最適化
■ 会社概要
【株式会社komham】
・会社名：株式会社komham
・本 店：札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10-211号
・支 店：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階B
・代表者：代表取締役 西山 すの
・設 立：2020年1月29日
【シークス株式会社（SIIX）】
・会社名：シークス株式会社
・大阪本社：大阪市中央区備後町一丁目4番9号 シークスビル
・東京本社：東京都千代田区九段南二丁目3番25号 シークスビル
・代表者：代表取締役社長 平岡 和也
・設 立：1992年7月1日