komhamとSIIX、東京都「グローバルサウスGX補助金」に採択

株式会社komham

株式会社komham（北海道札幌市、代表取締役：西山すの、以下「当社」）と、シークス株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：平岡 和也、以下「SIIX」）は、東京都が推進する「グローバルサウスGX実証補助金」(https://globalsouth-gx.jp/)に共同事業として採択されました。

本事業では、当社が独自開発した微生物群「コムハム」と、生ごみを最短1日で約98％分解する独立型処理機「スマートコンポスト(R)」を活用し、フィリピン、インドネシア、タイ、シンガポールを対象に、現地での資源循環モデルの構築と実証を行います。

さらに、SIIXが保有する東南アジアの広範な現地ネットワークと輸出入・流通体制を活かし、2027年のPoC（4台設置）を皮切りに、2028年以降は東南アジア全域、そして中東など他グローバルサウス地域を視野に入れた事業拡大を進めます。

■ 採択事業の背景：深刻化する生ごみ問題と脱炭素ニーズ

対象国では、焼却禁止（フィリピン）や埋立地逼迫（インドネシア）など、廃棄物処理インフラの不足が深刻化し、メタンガス排出による温室効果ガスの増加も課題となっています。

当社の「スマートコンポスト(R)」は、

・ソーラー駆動でCO2排出ゼロの運用

・微生物群「コムハム」による高速分解（最短1日）

・IoT遠隔管理を搭載し、都市～離島まで安定稼働

といった特長をもち、東南アジアの環境制約に適した技術として高く評価されました。

■ komham × SIIX の連携体制

komham（日本）

・独自微生物「コムハム」の供給

・スマートコンポスト(R)の技術開発・改良

・IoTダッシュボードの提供

・モデル構築・技術検証

SIIX（東南アジア各国）

・現地法人による調査・導入支援

・行政・企業との連携、顧客開拓

・輸出入管理、在庫・物流体制の構築

・運用サポート・保守

両社が協力し、「技術 × 現地ネットワーク」によるスケールしやすい資源循環モデルを構築します。

■ 採択事業の3カ年計画（抜粋）

2026年：マスタープラン策定

・東南アジア4か国で市場調査

・技術検証計画、現地展開モデル構築

2027年：PoC（実証）開始

・4台のスマートコンポスト(R)を現地に設置

・微生物分解性能と運用性を検証

・運用課題を抽出し、製品改善を実施

2028年～：事業化フェーズ

・各国で販売開始

・中・大規模展開、Jクレジット制度対応も検討

・中東など他グローバルサウス地域への横展開

■ サウジアラビアでの視察を先行実施｜中東展開の基礎調査も開始

本採択に先立ち、komhamはサウジアラビアでの事業紹介、視察を実施し、

・砂漠地域におけるバイオマスの扱い

・大規模ホテル・開発地域での廃棄物処理課題

・再エネ＋資源循環への期待

などを調査しました。

この視察結果を踏まえ、今後は中東地域の導入可能性も視野に、技術・運用面の適応性評価を進めていきます。

サウジアラビアで実施した事業紹介の様子■ コメント

株式会社komham 代表取締役 西山すの

「国内で培った堆肥化技術と微生物研究の成果を、いよいよ海外で実装するフェーズに入りました。SIIX社の確かなオペレーションと信頼ある現地ネットワークとともに、アジアの廃棄物課題を技術で解決し、持続可能な資源循環の実現を目指します。」

シークス株式会社 東京営業部 アシスタントマネージャー 相川 美咲氏

「当社のグローバル拠点とロジスティクス・商社機能を活用し、komham社の革新的な技術を世界に届けていきます。フィリピン、シンガポールをはじめとする地域での社会課題解決に貢献してまいります。」

■ 今後の展開

・東南アジア4か国での販売チャネル整備

・PoCの知見を活かした、自治体・企業向けモデル構築

・欧州・中東への横展開

・各地域向けに微生物ブレンド・処理機仕様を最適化

■ 会社概要

【株式会社komham】

・会社名：株式会社komham

・本 店：札幌市厚別区下野幌テクノパーク1丁目1-10-211号

・支 店：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階B

・代表者：代表取締役 西山 すの

・設 立：2020年1月29日

【シークス株式会社（SIIX）】

・会社名：シークス株式会社

・大阪本社：大阪市中央区備後町一丁目4番9号 シークスビル

・東京本社：東京都千代田区九段南二丁目3番25号 シークスビル

・代表者：代表取締役社長 平岡 和也

・設 立：1992年7月1日