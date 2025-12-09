【Buttery】冬限定バターサンド「カフェオレ＆黒糖ほうじ茶」12月より新発売！

株式会社ブラス

名古屋駅から徒歩6分。大通りから一本路地に入った落ち着いた立地に佇む洋菓子店「Buttery（バタリー）」。厳選したバターを使用した、香り高いスイーツを多数取り揃えています。このたび、Buttery本店とオンラインショップでは、冬限定の「カフェオレ」と「黒糖ほうじ茶」のバターサンドを詰め合わせた『バタリーサンド（hiver）』が、12月1日（月）より新発売となりました。さらに、クリスマスパーティや年末年始の手土産にぴったりなアソート商品を多数ラインナップしています。大切な方への贈り物に、Butteryのスイーツはいかがでしょうか。

バタリーサンド（hiver）

このたび、12月より新販売となった『バタリーサンド（hiver）』は、季節限定の2種のバタークリームを、サクサクとしたクッキーでサンドした贅沢な1品です。北海道バターのクリームと、ビターなコーヒーバタークリームを重ねた「カフェオレ」には、チョコチップをあしらいました。また、ほうじ茶が香ばしい「黒糖ほうじ茶」は、北海道バターとたっぷりの黒糖を練り合わせています。美しい冬の朝のようなホワイトのオリジナルクッキー缶も魅力の1つ。冬限定商品のため、ぜひこの機会にお楽しみください。

さらに、Buttery本店とオンラインショップでは、「北海道バターフィナンシェ」「季節のフィナンシェ（紅茶とブルーベリーのフィナンシェ）」「パウンドケーキ」「マドレーヌ」を詰め合わせた『焼き菓子16個入りギフト』など、ギフト商品を多数ご用意しています。カラフルなボックスに焼き菓子をたっぷりとアソートしたギフトボックスは、ご褒美スイーツとしてはもちろん、年末年始の手土産にもおすすめです。

■商品情報

商品名｜バタリーサンド hiver（イヴェール）

販売開始｜12月1日（月）～

※「Buttery本店」・オンラインショップにて販売

価格｜2,780円（税込）

内容｜バターサンド10個詰め合わせ、オリジナルクッキー缶

（カフェオレ5個／黒糖ほうじ茶5個）

商品名｜焼き菓子16個入りギフト

販売開始｜11月1日（土）～

※「Buttery本店」・オンラインショップにて販売

価格｜5,400円（税込）

内容｜焼き菓子16個詰め合わせ、オリジナルギフトBOX

（北海道バターフィナンシェ4個／季節のフィナンシェ4個／パウンドケーキ4個／マドレーヌ4個）

※Butteryでは、上記商品の他にも期間限定商品を多数ご用意しております。

※全商品とも、1日の販売個数に限りがございます。また、オンラインショップでの表記が「在庫切れ」の場合は、恐れ入りますが再販売までお待ちください。

※今回紹介した全ての商品は、「Buttery大名古屋ビルヂング店」「Buttery名駅桜通店」「Buttery Cafe」「Buttery（ららぽーと安城）」「Butteryそよら鈴鹿白子」での販売予定はございません。

Buttery（バタリー）本店

■店舗情報

店舗名：Buttery（バタリー）本店

所在地：愛知県名古屋市西区名駅2-23-14 VIA141 1階（名古屋駅徒歩6分）

TEL：052-564-3553

営業時間：10：00～18：00 毎週火曜・水曜定休

※2025年12月23日（火）・24日（水）は営業いたします。

※年末年始休業は【2025年12月31日（水）～2026年1月7日（水）】となります。

ホームページ：

https://www.buttery.jp

オンラインショップ：

https://www.buttery.jp/p/search

公式Instagram：

https://www.instagram.com/buttery.jp