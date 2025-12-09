進化するサービスステーション「apollostation」の新TVCM「a！合唱団」シリーズ第2弾の全国放映を12月12日（金）から開始

出光興産株式会社

出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井則明、以下「当社」）は、地域のニーズに合わせて進化するサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」のイメージキャラクターに、前年に引き続き俳優の原菜乃華さんを起用し、新TVCM「サービスステーション」篇、「日常（マッサージ店）」篇を2025年12月12日（金）から全国で放映します。

当社は「いろんなa！（あ！）を、このまちに。」というスローガンの下、全国に展開する約6,000カ所の「apollostation」を重要なインフラ網として維持・活用するため、従来の給油所としてだけでなく、それぞれの地域のニーズに応じて多様なサービスを提供する“生活支援基地”として進化させる取り組みを行っています。

今回の新TVCMでは前シリーズに引き続き、原さんと、apollostationの「a」の赤いかぶり物を身に着けた10名の子どもたちで構成される「a！合唱団」が登場。apollostationでの給油後に帰ろうとしたお客さま、またはマッサージ店で施術中のお客さまを、どこからともなくやって来た原さんたちが取り囲み、歌って踊りながら「いろいろやってんの知ってっか！」と迫ってくる2タイプのストーリーです。お客さまに“a！（あ！）”という驚きや、“a！（あ！）”ってよかったという安心感を提供するapollostationのメッセージを訴求していきます。

１．TVCM概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23740/table/615_1_8373bb6792f8ed23978c345732026ad2.jpg?v=202512090457 ]

２．撮影エピソード

（１）かわいらしい「a！合唱団」メンバーとの再会に笑顔

原さんと一緒に歌う「a！合唱団」のメンバーは、7歳の小学校2年生から9歳の小学校4年生まで、前回のTVCMにも出演した7名に新たな3名を迎えた計10名です。原さんは自ら歩み寄り、一人ひとりと「イェ～イ！」と元気よくハイタッチを交わしました。撮影の合間には久々に再会したメンバーたちと「大きくなったねぇ」「身長どれぐらい伸びた？」と親交を深めていました。

（２）約１年ぶりながらも体が覚えていたダンスシーン

前回の撮影以来、約1年ぶりに踊ったダンスについて、最初のテストこそややぎこちない動きも見られた原さん。ですが、フィンランド民謡「イエヴァンポルカ」を原曲とする中毒性たっぷりのメロディーとコミカルな振付を体が覚えていたようです。本番が始まる頃にはスムーズに踊るコツを「左足でリズムを取るのがポイント」と語るほど、一連の動きをバッチリ習得。共演者の皆さんと息を合わせて、自信に満ちあふれた堂々たるパフォーマンスを披露し、現場を大いに盛り上げていました。

（３）複雑なアクションも抜群の集中力と豊かな表現力で克服

原さんが今回の撮影で最も苦労していたのが、給油を終えて帰ろうとしたお客さまに、「いろいろやってんの知ってっか！」と歌って踊りながら迫っていくシーンです。ここでは歌とダンスに加えて、表情や目線、顔の向き、発声のタイミングなど監督から細かく注文が入り、原さん自身「どうしても首の動きがズレちゃう…」としっくりこない場面もありました。それでも、すかさず「もう一回お願いします」とリクエストして自らを奮い立たせて、「今度はイケます！」とアピール。次のテイクで宣言どおりにOKを出すと、「できたー！」と力強いガッツポーズを見せて、喜びをあらわにしていました。

３．原 菜乃華さんのコメント

前回のCM以来、約１年ぶりに「a！合唱団」のみんなと撮影できて、とてもうれしかったです。あのときからずいぶん身長が伸びている子もいて、子どもの成長の早さにびっくりしてしまいました。歌もダンスも久しぶりだったので最初は緊張しましたが、お手本で振付の先生が踊っている姿を見て、すぐに「あぁ、あの“ちょいクセな”振付だ」と（笑）。少し踊ると体が覚えていたみたいで、自然と当時の感覚を思い出して、スムーズに踊ることができた気がします。新CMのかわいらしい「a！合唱団」の歌とダンス、コミカルなストーリーをぜひお楽しみください！

４．「サービスステーション」篇ストーリーボード（※画像の二次利用はご遠慮ください）

5．「日常（マッサージ店）」篇 ストーリーボード（※画像の二次利用はご遠慮ください）

6．出演者プロフィール

原 菜乃華（はら なのか）

2003年8月26日生まれ、東京都出身。

映画「罪の声」「ミステリと言う勿れ」「恋わずらいのエリー」、ドラマ「真犯人フラグ」「ナンバMG5」「波よ聞いてくれ」「どうする家康」「【推しの子】」などに出演。新海誠監督の長編アニメーション「すずめの戸締まり」では、1700人を超えるオーディションでヒロイン役に選ばれた。2025年の主な出演作に、NHK連続テレビ小説「あんぱん」、ドラマ「ちはやふる-めぐり-」、映画「見える子ちゃん」「ババンババンバンバンパイア」、劇場アニメ「不思議の国でアリスと-Dive in Wonderland-」（主演・安曇野りせ 役）などがある。