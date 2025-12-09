進化するサービスステーション「apollostation」の新デジタルムービー「特派員a！チームがゆく！」第1話「洗車でぴかぴか」篇を本日公開

出光興産株式会社

出光興産株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：酒井則明、以下「当社」）は、地域のニーズに合わせて進化するサービスステーション「apollostation（アポロステーション）」のデジタルムービー「特派員a！チームがゆく！」の第1話「洗車でぴかぴか」篇を制作しました。公式YouTubeチャンネルなどでの公開およびWebCMの配信を、本日2025年12月9日（火）から開始します。

当社は全国に展開する約6,000カ所のapollostationを重要なインフラ網として維持・活用するため、従来の給油所としてだけでなく、それぞれの地域のニーズに応じて多様なサービスを提供する“生活支援基地”として進化させる取り組みを行っています。取り組みのスローガンとして「いろんなa！（あ！）を、このまちに。」を掲げており、2024年から俳優の原菜乃華さんと「a」の赤いかぶり物を身に着けた子どもたちによるTVCMを放映しています。

デジタルムービーでは、apollostationの秘密を探るべく結成された「特派員a!チーム」のメンバーとして、原さんが声優を務めるパペットの「アポちゃん」と、TVCMと同じく「a」の赤いかぶり物を身につけた子ども特派員が登場し、apollostationスタッフにプロの洗車・コーティング技術についての取材を行います。apollostationが誇る専門性の高いサービスやスタッフの技術力を発見するストーリーを通じて、お客さまに驚きの“a！（あ！）”や、安心感の“a！（あ！）”を提供するapollostationのメッセージを訴求しています。子ども特派員たちの無邪気な取材ぶりと、的確なツッコミとフォローで現場をまとめるしっかり者のアポちゃんのキャラクター、apollostationスタッフとのほほ笑ましいやり取りにご注目ください。

１．デジタルムービー・WebCM概要

2．アポちゃん キャラクター設定

「アポちゃん」

「いろんなa！」のシンボルキャラクター。

出光の「いろんなa！」をみんなに知ってもらうため、

歌ったり、特派員になったりしながら日々奮闘している。

しっかり者でみんなをまとめるツッコミ担当だが、

ときおりお調子者な一面も。

大好物はドーナツ。

3．原 菜乃華さんのコメント

デジタルムービーに登場するかわいいキャラクター「アポちゃん」の声を担当させていただきました。デジタルムービーは可愛い子どもたちと、アポちゃんの楽しい掛け合いや、それに優しく寄り添うapollostationの方々など、コミカルで温かいものになっています。ぜひたくさんの方に見ていただき、apollostationの魅力を感じてもらえるとうれしいです。声優として人間以外のキャラクターの声を担当したのは初めてだったので緊張しましたが、楽しみながらアポちゃんの声を表現することができたので、ぜひ注目してみてください。

4．特派員a！チームがゆく！ 第1話「洗車でぴかぴか」篇 ストーリーボード（※画像の二次利用はご遠慮ください）

5．声の出演者プロフィール

原 菜乃華（はら なのか）

2003年8月26日生まれ、東京都出身。

映画「罪の声」「ミステリと言う勿れ」「恋わずらいのエリー」、ドラマ「真犯人フラグ」「ナンバMG5」「波よ聞いてくれ」「どうする家康」「【推しの子】」などに出演。新海誠監督の長編アニメーション「すずめの戸締まり」では、1700人を超えるオーディションでヒロイン役に選ばれた。2025年の主な出演作に、NHK連続テレビ小説「あんぱん」、ドラマ「ちはやふる-めぐり-」、映画「見える子ちゃん」「ババンババンバンバンパイア」、劇場アニメ「不思議の国でアリスと-Dive in Wonderland-」（主演・安曇野りせ 役）などがある。