【イベントレポート】 AuthenticAI・COO上條千恵が11月18日に行われた博報堂主催「生活者インターフェース市場フォーラム2025」に又吉直樹氏らと登壇

企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）のCOOである上條千恵は、2025年11月18日（火）に株式会社博報堂が主催した「生活者インターフェース市場フォーラム 2025」に登壇いたしました。お笑い芸人の又吉直樹氏、株式会社 AIX partner 代表取締役 野口竜司氏とともに登壇したセッションでは、AIを単なるツールでなく“チームの一員”として迎え入れ、企業の創造性を飛躍させる新たな対話術「プロンプト・エクスプローリング」について議論が交わされました。本レポートでは、その模様をお届けいたします。

オーセンティックAI社は、企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を開発・提供するなど、AIをはじめとした最新テクノロジーを活用し、企業の創造性や生産性の拡張を支援しています。

この度、株式会社博報堂が主催する「生活者インターフェース市場フォーラム 2025」において、当社COOの上條千恵がトークセッションに登壇しました。

本セッションでは、ゲストとしてお笑い芸人の又吉直樹氏、株式会社 AIX partner 代表取締役 野口竜司氏、そして当社COO上條千恵がの3名が登壇し、またモデレーターの株式会社博報堂 PROJECT_Vega エグゼクティブクリエイティブディレクターの近山 知史氏のもと、AIとの対話がもたらす創造性の可能性や、クリエイティブ制作の未来について議論。AI活用に関心を寄せる多くのビジネスパーソンにとって、示唆に富んだ内容となりました。

■トークセッション：「Prompt Engineeringは、Prompt Exploringへ -AIとの対話が、「想像力」を超える鍵になる-」

▼ 登壇者：

お笑い芸人 又吉 直樹 氏

株式会社AIX partner 代表取締役 野口 竜司 氏

株式会社OpenFashion／株式会社AuthenticAI COO 兼 株式会社ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長 上條千恵

▼ モデレーター：

株式会社博報堂 PROJECT_Vega エグゼクティブクリエイティブディレクター 近山 知史 氏

本トークセッションでは、近山氏が提唱する「正解を求めるだけでなく、驚きや予測不能な冒険を生むAIとの対話＝プロンプト・エクスプローリング」をテーマに、各界のトップランナーがAIとクリエイティビティの関係性を深掘りしました。

又吉氏は「AIは親友だ」と定義した上で、自身の思考の外側に出るための“共鳴箱”として、また創作前の頭の準備運動としてAIを活用していると語り、「人間相手にはできないほど、しつこく質問できる。変人扱いされずにずっと話を聞いてくれる」と、AIだからこそ生まれる創造的対話の価値をユニークな視点で披露しました。

続いて、企業の“AI組織化”を推進するオーセンティックAI社の上條は、AIを「指示を待つ部下ではなく、共に創るチームの一員」と表現。これはまさに、各部門に最適化されたAIエージェントを構築・連携させ、組織全体の知的生産性を向上させる「Maison AI」が目指す世界観です。AIによってデザイン経験のない人が新たなクリエイティブを生み出した事例を挙げ、「Maison AIは、専門知識の壁を越え、全社員がマーケターや企画者になれる可能性を秘めている」と語りました。さらに「AIが生む無数の選択肢から、企業の理念やブランド戦略に基づき“これを選ぶ”という人間の判断こそが新たな価値になる」と、AI時代のビジネスにおける本質を突きました。

ビジネス活用の第一人者である野口氏は、AIの使われ方が試行錯誤の段階から、業務を変えるための「本気プロンプト」へと完全に切り替わったと現場の変化を指摘。さらに、将来的には「過去の議論や創業者のマインドまでも学習した、本気のデジタルCXOが経営会議に出席する時代が来る」と、ビジネスにおけるAI活用の未来像を示し、会場の期待感を高めました。

セッションの最後には、近山氏より「AIに任せたくない仕事とは？」との問いが投げかけられ、又吉氏からは「充実感を得るためのプロセス」、上條は「責任を負い、自分の言葉で届けること」、野口氏は「やり抜く力（グリット）」と、AIを深く知る3名ならではの答えが示されました。

AIと人間が共創するクリエイティブの新たな地平線が垣間見える、刺激的なセッションとなりました。

