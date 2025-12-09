クリューシステムズ、POLICENET(R)「建築現場モデル」をリニューアル！
株式会社クリューシステムズ
株式会社クリューシステムズ（本社：東京都千代田区/代表取締役社長 平山勝彦）は、この度建築現場向けAI監視カメラサービス「POLICENET(R)」をリニューアル致しました。
● 小型軽量化
● 利用価格
弊社クリューシステムズは、「伴走型」サービスとして、利用者の皆様と継続的に成功体験を共有できる対応を会社の基幹方針と致しました。
建築現場のAI監視カメラサービスにおいては、不審者の検知及び撃退機能を併せ持つ事で、犯罪や事件を未然に防ぐ効果、また警察連携による住民の安心感に寄与して参りました。
本サービスは、発売から約１年間の利用を頂いて参りましたが、これまで現場の方々からお寄せ頂いた声に対応して、サービス内容をグレードアップ致したいと思います。
新サービスの内容
設置時の装置運搬を改善。当社比 1/2 ~ 1/3の軽量化を達成致しました。
より安価に利用できる（当社比1/5）モデルを追加致しました。
