手刷りプリント体験＆アウトレットセールが楽しめる！「プラスワンフェスティバル2025」を12月13日（土）に高松店で開催！
オリジナルウェア・グッズの製造販売を行う株式会社プラスワンインターナショナル（本社：香川県高松市、代表取締役：新開強、以下プラスワン）は、モノづくりを通してワクワクを提供するプラスワンのサービスが集結したイベント「プラスワンフェスティバル2025」を12月13日（土）にプラスワン高松店にて開催いたします。
「プラスワンフェスティバル2025」では、毎年ご好評いただいているアウトレットセールを今年も実施いたします。ポロシャツやブルゾンなど人気アイテムや、メーカー廃盤商品が最大70%OFFの特別価格（300円～）でお求めいただけます。
体験コンテンツとして、シルクプリントの現場で使用される道具やインクを使い、自分で手刷りプリントを行う「オリジナルバッグ作り」と、専用プレス機を使ったプリント工程を体験できる「クリスマスタペストリー作り」も実施いたします。
また、最短20分でオリジナルグッズが作れる人気サービス「即日プリント」では、スマホの写真をその場でアイテムにプリントし、オリジナルのTシャツやマグカップなどをお作りいただけます。
その場で描いたイラストや写真で作る「缶バッジ・マグネット製作」や、「輪投げ」「スーパーボールすくい」が楽しめる縁日コーナーもご用意しており、3つのうちいずれかひとつを、おひとり様1回無料でお楽しみいただけます。
本イベントの開催に伴いプラスワンでは、子どもたちの健やかな成長と暮らしを応援したいという思いから、アウトレットセールやワークショップなどプラスワンフェスティバルの売上の一部を「児童養護施設 讃岐学園」に寄付させていただきます。
モノづくり体験やショッピング、縁日などイベント盛りだくさんの「プラスワンフェスティバル2025」をぜひご家族やお友達と一緒にお楽しみください。
◼️「プラスワンフェスティバル2025」概要
開催日時 ：2025年12月13日（土）
10:00～18:00 ※ワークショップの最終受付17:00
場所 ：プラスワン高松店（香川県高松市木太町5116番地20）※駐車スペース有り
お問い合わせ ：087-869-8080
▪️アウトレットセール
日頃の感謝の気持ちを込めて、人気の無地アイテムやメーカー廃盤商品を最大70%OFFの特別価格で販売いたします。
（表示価格は全て税込みです）
・Tシャツ/ポロシャツ 300～500円
・半袖シャツ/イベントブルゾン 1,000円
・薄手ブルゾン/ワークシャツ/作業着 1,500～2,000円
・厚手ブルゾン 3,500円
※一部例外商品あり
▪️手刷りプリントに挑戦！オリジナルバッグ作り
シルクプリントの加工で実際に使用される道具やインクを使い、
手刷りプリントを体験していただけるワークショップです。
シルクプリントは、デザインの版を通して生地にインクを刷り込むプリント方法で、Tシャツなど身近なアパレル商品でも広く使われています。1枚ずつ手刷りでプリントするため、手作業ならではの風合いを楽しめるバッグをお作りいただけます。
参加費 ：500円
アイテム：トートバッグ
▪️プリント体験ができる！クリスマスタペストリー作り
専用のプレス機を使い、クリスマスモチーフの特殊なデザインシートを、タペストリーに熱圧着するプリント工程を体験していただけます。
自由にデコレーションして、自分だけの特別なツリーをお作りいただけます。
参加費 ：1,500円
アイテム：タペストリー
※飾るための棒や紐は付いておりません。
▪️最短20分！即日プリント
スマホのお写真やデザインデータをその場でアイテムにプリントし、最短20分でオリジナルグッズを製作していただけます。
1点から製作可能で、ご自身用にもプレゼントにもご利用いただけます。
【対応アイテム】※表示価格は税込です。
・Tシャツ（ホワイト/S～XL） 2,957円 ※片面プリントの場合
（ブラック/S～XL） 4,089円 ※片面プリントの場合
・陶器マグカップ 2,000円
・フロストマグカップ 2,500円
・ビアジョッキ 3,000円
▪️缶バッジ・マグネット作り＆縁日コーナー
各体験1回100円でお楽しみいただけます。
（ご来場者1人につき、いずれか1回無料）
【缶バッジ・マグネット作り】
その場で描いたイラストやスマホの写真を使って、
オリジナルの缶バッジやマグネットをお作りいただけます。
【輪投げ・スーパーボールすくい】
景品と、お菓子をプレゼントします。
プラスワン高松店について
「モノづくりの楽しさを、もっと近くに」というコンセプトのもと、Tシャツやノベルティグッズなどのオリジナルプリントサービスを提供しています。
10,000点以上の商材と様々な加工方法の中から、専任の担当者がお客さまのご要望に最適なグッズ製作をご提案し、製造～納品までをワンストップでサポートいたします。1点から大口注文（別注を含む）まで対応しており、店舗では商品サンプルを確認しながら担当者に相談できるので、安心してグッズ製作をお楽しみいただけます。
プラスワン高松店では定期的なワークショップ体験などのイベントや、最短20分でオリジナルグッズを製作できるサービスを展開しており、今後もオリジナルグッズ製作が身近で気軽なサービスとしてご利用いただけるよう努めてまいります。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社プラスワンインターナショナル
本社 ： 香川県高松市木太町5116番地20
設立 ： 1999年10月
代表者 ： 代表取締役 新開 強
URL ： https://www.p1-intl.com/
事業内容： 衣料品製造販売、紙製品・消耗品製造販売