手刷りプリント体験＆アウトレットセールが楽しめる！「プラスワンフェスティバル2025」を12月13日（土）に高松店で開催！

株式会社プラスワンインターナショナル

オリジナルウェア・グッズの製造販売を行う株式会社プラスワンインターナショナル（本社：香川県高松市、代表取締役：新開強、以下プラスワン）は、モノづくりを通してワクワクを提供するプラスワンのサービスが集結したイベント「プラスワンフェスティバル2025」を12月13日（土）にプラスワン高松店にて開催いたします。

「プラスワンフェスティバル2025」では、毎年ご好評いただいているアウトレットセールを今年も実施いたします。ポロシャツやブルゾンなど人気アイテムや、メーカー廃盤商品が最大70%OFFの特別価格（300円～）でお求めいただけます。

体験コンテンツとして、シルクプリントの現場で使用される道具やインクを使い、自分で手刷りプリントを行う「オリジナルバッグ作り」と、専用プレス機を使ったプリント工程を体験できる「クリスマスタペストリー作り」も実施いたします。

また、最短20分でオリジナルグッズが作れる人気サービス「即日プリント」では、スマホの写真をその場でアイテムにプリントし、オリジナルのTシャツやマグカップなどをお作りいただけます。

その場で描いたイラストや写真で作る「缶バッジ・マグネット製作」や、「輪投げ」「スーパーボールすくい」が楽しめる縁日コーナーもご用意しており、3つのうちいずれかひとつを、おひとり様1回無料でお楽しみいただけます。

本イベントの開催に伴いプラスワンでは、子どもたちの健やかな成長と暮らしを応援したいという思いから、アウトレットセールやワークショップなどプラスワンフェスティバルの売上の一部を「児童養護施設 讃岐学園」に寄付させていただきます。

モノづくり体験やショッピング、縁日などイベント盛りだくさんの「プラスワンフェスティバル2025」をぜひご家族やお友達と一緒にお楽しみください。

◼️「プラスワンフェスティバル2025」概要

開催日時 ：2025年12月13日（土）

10:00～18:00 ※ワークショップの最終受付17:00

場所 ：プラスワン高松店（香川県高松市木太町5116番地20）※駐車スペース有り

お問い合わせ ：087-869-8080

▪️アウトレットセール

日頃の感謝の気持ちを込めて、人気の無地アイテムやメーカー廃盤商品を最大70%OFFの特別価格で販売いたします。

（表示価格は全て税込みです）

・Tシャツ/ポロシャツ 300～500円

・半袖シャツ/イベントブルゾン 1,000円

・薄手ブルゾン/ワークシャツ/作業着 1,500～2,000円

・厚手ブルゾン 3,500円

※一部例外商品あり

▪️手刷りプリントに挑戦！オリジナルバッグ作り

シルクプリントの加工で実際に使用される道具やインクを使い、

手刷りプリントを体験していただけるワークショップです。

シルクプリントは、デザインの版を通して生地にインクを刷り込むプリント方法で、Tシャツなど身近なアパレル商品でも広く使われています。1枚ずつ手刷りでプリントするため、手作業ならではの風合いを楽しめるバッグをお作りいただけます。

参加費 ：500円

アイテム：トートバッグ

▪️プリント体験ができる！クリスマスタペストリー作り

専用のプレス機を使い、クリスマスモチーフの特殊なデザインシートを、タペストリーに熱圧着するプリント工程を体験していただけます。

自由にデコレーションして、自分だけの特別なツリーをお作りいただけます。

参加費 ：1,500円

アイテム：タペストリー

※飾るための棒や紐は付いておりません。

▪️最短20分！即日プリント

スマホのお写真やデザインデータをその場でアイテムにプリントし、最短20分でオリジナルグッズを製作していただけます。

1点から製作可能で、ご自身用にもプレゼントにもご利用いただけます。

【対応アイテム】※表示価格は税込です。

・Tシャツ（ホワイト/S～XL） 2,957円 ※片面プリントの場合

（ブラック/S～XL） 4,089円 ※片面プリントの場合

・陶器マグカップ 2,000円

・フロストマグカップ 2,500円

・ビアジョッキ 3,000円

▪️缶バッジ・マグネット作り＆縁日コーナー

各体験1回100円でお楽しみいただけます。

（ご来場者1人につき、いずれか1回無料）

【缶バッジ・マグネット作り】

その場で描いたイラストやスマホの写真を使って、

オリジナルの缶バッジやマグネットをお作りいただけます。

【輪投げ・スーパーボールすくい】

景品と、お菓子をプレゼントします。

プラスワン高松店について

「モノづくりの楽しさを、もっと近くに」というコンセプトのもと、Tシャツやノベルティグッズなどのオリジナルプリントサービスを提供しています。

10,000点以上の商材と様々な加工方法の中から、専任の担当者がお客さまのご要望に最適なグッズ製作をご提案し、製造～納品までをワンストップでサポートいたします。1点から大口注文（別注を含む）まで対応しており、店舗では商品サンプルを確認しながら担当者に相談できるので、安心してグッズ製作をお楽しみいただけます。

プラスワン高松店では定期的なワークショップ体験などのイベントや、最短20分でオリジナルグッズを製作できるサービスを展開しており、今後もオリジナルグッズ製作が身近で気軽なサービスとしてご利用いただけるよう努めてまいります。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社プラスワンインターナショナル

本社 ： 香川県高松市木太町5116番地20

設立 ： 1999年10月

代表者 ： 代表取締役 新開 強

URL ： https://www.p1-intl.com/

事業内容： 衣料品製造販売、紙製品・消耗品製造販売