『ストリートファイター6』にて自動実況機能に大人気ストリーマー「天鬼ぷるる」が12月16日（火）に参戦決定！

全世界累計販売本数600万本を突破した『ストリートファイター6』にて、eSportsチーム「REJECT」所属の大人気ストリーマー「天鬼ぷるる」が、12月16日（火）より自動実況機能に参戦決定！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0q-v2bQgqUE ]

自動実況機能とはAI技術を駆使して戦況に合わせて、まるで大会に出場しているかのようにバトルを盛り上げてくれる機能だ。実況設定の解説者から日本語ボイスを設定することで、「天鬼ぷるる」の代名詞である「天使と悪魔のぷるぷるえんじぇるでびる、天鬼ぷるるでーす！」を対戦中に聞けるぞ！

『ストリートファイター6』を普段からプレイしている彼女ならではの視点でプレイヤーの対戦を盛り上げてくれるので、是非設定してみよう！

また、自動実況機能に「天鬼ぷるる」が参戦することを記念して、特別な称号を期間限定でプレイヤー全員にプレゼント！ ゲーム内のNEWSからゲットして、えんじぇるでびる王国民になろう！

■称号配布期間

2025年12月16日（火）17:00～2026年3月3日（火）16:59（日本時間）まで

商品概要

『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■コピーライト：(C)CAPCOM