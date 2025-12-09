顧客との関係構築を強化！エルメ活用セミナー開催報告

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2025年11月17日（月）に「LINE集客＆代理店説明会」をオンラインで開催しました。本説明会では、LINE公式アカウントの基礎から、エルメを活用した顧客との関係構築による集客効率化と自動化について実践的なノウハウを解説しました。

■こんな課題をお持ちの方へ向けた説明会でした

本セミナーは、以下のような課題を抱える事業者にとって有益な内容となりました。

- 顧客とのコミュニケーションを強化したい美容クリニックや整体院- 高単価商材の販売プロセスを効率化したいパーソナルトレーニングや学習塾- 無形商材の価値を効果的に伝えたいコンサルティング事業- 新規集客チャネルを開拓したいオンラインスクールや美容系サービス

日本のLINE月間利用者数が9,900万人に達する中、業種を問わず効果的な集客・顧客管理ツールとしてのLINEの可能性が示されました。特筆すべきは、SNSはLINEしか使用しないという層が40%存在し、他のSNSではリーチできない顧客層にもアプローチできる点です。

■セミナー前半:実践的な機能解説

前半では、LINE公式アカウント単体での限界と、それを解決するLINE公式アカウント拡張ツール「L Message(エルメ)」について解説がありました。

とくに注目されたのは、LINE公式アカウント単体では対応が難しい以下の点です。

- 友だち追加の流入経路が把握できない- 精度の高い顧客セグメント化が難しい- 予約から決済までの自動化ができない

こうした課題をL Message(エルメ)ならどのように解決できるのか、参加者はデモアカウントを通じて体験。なかでも「流入アクション機能」による経路の可視化や、「Googleカレンダー連携予約システム」による業務効率化に関心が集まりました。

また、友だち登録時のあいさつメッセージ設計や、リッチメニューを活用した顧客導線設計についても具体的な活用法を解説。初回接触から顧客との関係を構築していく重要性が強調されました。

■セミナー後半: L Message認定講座・代理店制度について

説明会では、L Message認定講座およびL Message代理店制度についても紹介がありました。

認定講座では、LINE公式アカウントの運用方法から、L Messageを活用した自動化の仕組み、導入支援のスキルまで、体系的に学ぶことができます。

代理店制度では、L Messageの紹介報酬を得られる仕組みが用意されており、継続的な収入源として活用されています。代理店向けには、専用チャットグループやオンライン交流会などのサポート体制が整備されており、各分野のエキスパートとの情報交換や相談が可能です。

実際に、受講後に月商100万円を達成し独立した個人事業主や、売上が40%以上向上した企業など、多数の成果事例が報告されています。

L Message（エルメッセージ）について

L Message(エルメ)は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。

LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動や顧客管理を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。

主な機能:

- メッセージ配信(セグメント配信対応)- フォーム作成- 予約受付管理(Googleカレンダー連携)- 商品販売、決済- データ分析(流入経路分析)

現在、10万件以上の導入実績を持ち、さまざまな業種で活用されています。

次回開催情報

