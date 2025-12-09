各界の著名人35組が参加するトートバッグアートのチャリティーイベント。子どもたちの支援のために、12月9日オークションスタート！

株式会社スーパープランニング

株式会社ルートート（本社：東京都渋谷区／代表取締役：神谷富士雄）が展開するトートバッグ専門ブランドROOTOTE（ルートート）は、「第19回 ROOTOTEチャリティーイベント」を開催中です。 “トートバッグ自体がアートを描くためのキャンバスであってもいいのでは”という発想から生まれた無地のトートバッグ「トート・アズ・キャンバス」に、主旨に賛同いただいた各界の著名人35組がオリジナル作品を制作。世界にひとつだけのトートバッグアートが一堂に会する展覧会を、代官山のモンキーギャラリーで開催しています。

そして、12月9日(火)から「Yahoo!オークション」にて、全作品を対象としたチャリティーオークションがスタートしました！

本イベントの作品売上金（※）はすべて、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付し、国内で経済的に困難な状況にある子どもたちの支援活動に役立てられます。

「第19回 ROOTOTEチャリティーイベント」 ～トートバッグで、みんなに笑顔を～

【展覧会】日程：2025年12月6日（土）～12月15日（月）

会場：モンキーギャラリー（代官山） 東京都渋谷区猿楽町12-8 https://monkeycafe.jp

時間：10:00～19:00 入場無料

【チャリティーオークション】日程：2025年12月9日（火）～12月15日（月）

Yahoo!オークション「ROOTOTEチャリティー」ページ：

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/FUhMKN59hRCck676hGauHahj7ReC7?user_type=c

(オークション期間中のみの掲示となります)

※Yahoo!オークション落札手数料5.5%（税込）を除く全額が寄付されます。

《読者お問い合わせ先》 ROOTOTEのブランドサイトROOTOTE.jp （ https://ROOTOTE.jp(https://ROOTOTE.jp) ）

■ROOTOTEのブランドサイト( https://ROOTOTE.jp/ )にて、参加著名人の作品を公開中です。

■ハッシュタグ #RTチャリティー

参加著名人（50音順・敬称略） 全35組

相羽 あいな （声優）

秋谷 啓斗 （声優）

新井 恵理那 （フリーアナウンサー）

アンジェリーナ1/3(Gacharic Spin/ailly) （アーティスト、ラジオパーソナリティ）

市川 染五郎 （歌舞伎俳優）

一条 もんこ （カレー研究家）

植野堀 誠 （俳優／デザイナー）

宇多丸（RHYMESTER） （ラッパー／ラジオパーソナリティ）

オータケハヤト（ROCK'A'TRENCH） （ミュージシャン）

小田 凱人 （プロ車いすテニスプレイヤー）

お見送り芸人しんいち （芸人）

柏レイソル （プロサッカークラブ／Jリーグ）

加藤 諒 （俳優）

木田 優夫 （北海道日本ハムファイターズ・チーム統括本部GM代行）

北澤 豪 （元サッカー日本代表）

草刈 民代 （女優）

黒沢 ともよ （俳優・声優）

小池ミモザ （バレエダンサー）

コウケンテツ （料理家）

小林 聡美 （俳優）

鈴村 健一 （声優）

藤原さくら (シンガーソングライター)

ふなっしー （船橋市非公認ご当地キャラ）

ブリアナギガンテ （YouTuberでポールダンサー）

古屋 呂敏 （俳優/フォトグラファー）

松尾 貴史 （俳優）

松坂 大輔 （スポーツキャスター）

松田 美瑠 （松本幸四郎長女）

松本 幸四郎 （歌舞伎俳優）

松本 ユキ子 （バレエダンサー）

森下 亮 （俳優）

横澤 夏子 （芸人）

横溝 菜帆 （俳優）

吉田メタル （俳優）

LÓN（Valuence INFINITIES） （ダンサー）

≪主 催≫ トートバッグ専門ブランド ROOTOTE（ルートート）

≪協 力≫ 作品をご提供頂いた皆様、ヤフー株式会社（Yahoo!オークション）、株式会社SHINDO S.I.C.ショールーム、OFFICE MireyHIROKI、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

本年度の寄付先について

「第19回 ROOTOTEチャリティーイベント」作品の売上金は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付し、国内で経済的に困難な状況にある子どもたちの支援活動に役立てられます。

＜セーブ・ザ・チルドレンの国内貧困問題の支援活動（一部）＞

■「子どもの食 応援ボックス」

経済的に困難な状況にある家庭を対象に、国内の子どもたちの食の状況改善を目的として「子どもの食 応援ボックス」の提供を実施しています。子どもたちの夏休みや冬休みの⾧期休暇に合わせ、多数の企業と連携し、食料品、文具、日用品などを約5000世帯に送付しています。

■「ハロー！ベビーボックス」

誕生時から「健康に、安心、安全な環境で育つ」といった子どもの権利を保障するため、経済的困難にある低所得世帯や、その他さまざまな困難がある妊娠中の方とそのパートナー、家族の育児費用の軽減を目的とし、新生児に必要な育児用品を春と秋に約750世帯に送付しています。

※全ての事業は、世帯収入などの申し込み条件を満たし、審査を通った方が対象となります。

https://www.savechildren.or.jp/

ROOTOTEチャリティーイベント 過去開催データ

■昨年までの寄付額合計：70,681,153 円

■昨年までの作品提供数：のべ 1,144 作品

■寄付金の活用用途について：全チャリティー作品の落札金全額と会場での募金等を含む全額は、公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンへ寄付し、以下の子どもたちへの支援に役立てられています。

2007～2010年：紛争下の子どもたちへの教育支援活動

2011～2015年：東日本大震災復興支援活動

2016～2017年： 熊本地震復興支援活動

2018年：熊本地震および西日本豪雨復興支援活動

2019年：西日本豪雨復興支援活動

2020年：新型コロナウイルス感染症緊急支援

2021年：新型コロナウイルス感染症の影響による国内の経済的に困難な状況下にある子どもたちの支援活動

2022年：ウクライナをはじめとする紛争や災害下の子どもたちへの支援や、新型コロナウイルス感染症の影響による国内の経済的に困難な状況下にある子どもたちの支援活動

2023年：国内で経済的に困難な状況にある家庭の子どもたちの支援活動

2024年：能登半島地震・豪雨子どもたちへの緊急・復興支援

「トート・アズ・キャンバス」について

そもそもトートバッグは 「キャンバス」素材で出来ているのだから、

それ自体が絵を描くための 「キャンバス」であってもいいはず！

多くの人に、絵を描く楽しさや表現する楽しさ、また、それが鑑賞される楽しさを感じてもらいたい。そしてそのトートバッグを持った人々が行き交う街はギャラリーのようになって楽しいのでは、というコンセプトから2003年10月に生まれたROOTOTE（ルートート）の真っ白なトートバッグです。「トート・アズ・キャンバス」は商品のみならず、コミュニケーションデザインとして評価され、2004年度グッドデザイン賞（商品デザイン部門/身のまわり商品）を受賞しています。

\1,980（税込） サイズ：40×39cm 素材：綿 ポケット：外側1箇所

B6ミニ鉛筆、試し書き用布入り



ROOTOTEのオフィシャルショップ「ROOTOTE GALLERY」ほかで販売中

【オフィシャルショップ一覧】 https://rootote.jp/shop-list/

ROOTOTE（ルートート）について

2001年の誕生以来、「Fun Outing！～楽しいお出かけ！～」をお届けしているトートバッグ専門ブランド。目印はRマークのブランドタグ。カンガルーのおなかの袋からヒントを得た「ルーポケット」がアイデンティティです。ひとりひとりの個性や価値観を大切にしながら、お気に入りが見つかる豊富なデザインバリエーションを提案しています。

ROOTOTEはトートバッグを通じて世界に感動を広げ、社会をより良くするメディアであり続けることをミッションに、アート、エコ、カルチャーなど、さまざまな分野でコラボレーションやプロジェクトを展開。世界一のトートバッグブランドを目指しています。

