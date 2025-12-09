【たごさく】“おめでタイ”おこわの福袋で縁起の良い一年に！晴れやかな食卓を彩る福袋を2026年元日から数量限定で販売

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開するおこわ専門店「たごさく」「たもかみ」では、日ごろの感謝の気持ちを込め、全国の店舗にて、お得な福袋を2026年1月1日（木）から数量限定で販売いたします。

■お正月のお集まりや成人の日など、「ハレの日」にピッタリな、“おめでタイ”おこわの福袋が初登場

おこわ専門店「たごさく」が新年にご提案するのは、シーンに合わせて選べる3種類の福袋。このたび、前回大好評の「お家でお赤飯」に続き、ご家庭の炊飯器で簡単に炊ける「柚子香る 炙り鯛おこわ」が初登場。瀬戸内海の潮の流れで身が引き締まった天然真鯛を炙り、高知県産の柚子の皮がほんのりと香る、上品な味わいのおこわです。今回は、たごさくオリジナルのおこわの素2種類と、お好きなおこわ200グラムと交換できる引換券、20％OFFクーポンがセットになった、お得な福袋を数量限定でご用意いたしました。お祝いのシーンをさらに特別にする、縁起の良い“おこわの福袋”です。

「満福おこわ福袋」

◇販売期間：2026年1月1日（木）～1月12日（月）※なくなり次第終了

◇販売価格：税込価格2,500円(本体価格2,315円)

＜セット内容＞

・丹波大納言小豆のお赤飯 1箱（お茶碗約3膳分）

・柚子香る 炙り鯛おこわ 1箱（お茶碗約3膳分）

・おこわ200g引換券 1枚

・20％OFFクーポン 1枚

「めで鯛おこわ福袋」

◇販売期間：2026年1月1日（木）～1月12日（月）※なくなり次第終了

◇販売価格：税込価格1,500円(本体価格1,389円)

＜セット内容＞

・柚子香る 炙り鯛おこわ 1箱（お茶碗約3膳分）

・おこわ200g引換券 1枚

・20％OFFクーポン 1枚

※店舗によって発売開始日が異なる、または取り扱いがない場合がございます

■長年にわたり愛される、たごさくの「お赤飯」

小豆を使用したお赤飯は、古くから厄除けや縁起物として祝いの席で振る舞われています。たごさくの「お赤飯」は、国産もち米100％と北海道産の小豆を使用した、長年愛される自慢の逸品。世代を問わずに親しまれている、たごさくの看板メニューです。お祝いごとにぴったりな、化粧箱入りの福袋もご用意しております。

「迎春赤飯福袋」

◇販売期間：2026年1月1日（木）～1月4日（日）※なくなり次第終了

◇販売価格：税込価格1,600円(本体価格1,482円)

＜セット内容＞

・お赤飯折箱（400g）

・おこわ200g引換券 1枚

・20％OFFクーポン 1枚

※店舗によって発売開始日が異なる、または取り扱いがない場合がございます

「お赤飯」

◇販売価格：税込価格550円（本体価格510円） ／200g

「お赤飯 赤箱」

◇販売価格：

税込価格2,680円（本体価格2,482円）／800g

税込価格3,350円（本体価格3,102円）／1000g

■おこわの「たごさく」について

1966年に創業した「たごさく」は、全国の商業施設を中心に展開し、日本伝統の食文化である彩り豊かな四季の「おこわ」を時代の嗜好に合わせてお届けしてまいりました。

厳選した国産もち米と海の幸・山の幸などの旬の食材を店内のせいろでじっくり蒸しあげたおこわは、伝統や四季を大切にしながら、日常のシーンでも広く親しまれてきた「たごさく」ならではの逸品です。

◇「たごさく」ブランドサイト https://www.ghf.co.jp/tagosaku/(https://www.ghf.co.jp/tagosaku/)

「たごさく」の公式インスタグラムでは、新商品やこだわりの紹介など、「おこわ」をより身近に感じていただけるような投稿を行っています！

◇「たごさく」公式インスタグラム https://www.instagram.com/okowano_tagosaku/(https://www.instagram.com/okowano_tagosaku/)