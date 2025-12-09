FRUITS ZIPPERやももいろクローバーZなどへ楽曲提供！michitomo氏がプロデューサーとしてMusic Planet（ミュージックプラネット）へ参画

株式会社アプラ

株式会社アプラ（東京都渋谷区、代表取締役：新妻 快介）が運営するMusic Planet（ミュージックプラネット｜https://music-planet.jp/ (https://music-planet.jp/?code1=music&code2=mp&code3=official&code4=press-announcemctm-&utm_source=official&utm_medium=sns&utm_campaign=official-press-announcemctm)）に、michitomo氏がプロデューサーとして参画することが決定しました。michitomo氏は、FRUITS ZIPPERやももいろクローバーZなどのアイドルから、SPYAIRやV6などのアーティスト、にじさんじなどのVTuberまで、多方面で楽曲を提供。また、近年ではアニメやドラマといった映像作品の音楽も手掛けるなど、多方面で活躍されています。そんなmichitomo氏が、このたびミュージックプラネットに参画。次世代のアーティストをプロデュースします。

多彩なサウンドを生み出すクリエイターmichitomo氏が参加アーティストをプロデュース

ミュージックプラネットは、歌手活動をバックアップするプロジェクト。未経験でも、自信がなくても、音楽プロデューサーをはじめとしたプロのクリエイターが全面サポートします。具体的なプロジェクト内容は、有名プロデューサーとの面談やプロによるマンツーマンのボイストレーニング、世界に一つだけのオリジナル楽曲制作などです。そんなミュージックプラネットにmichitomo氏の参画が決定。多彩なジャンルに精通しながら、アーティストの魅力を引き出す音楽づくりに定評があるmichitomo氏。その経験と感性を活かし、参加アーティスト一人ひとりの個性に寄り添ったプロデュースが期待されます。

michitomo氏のプロフィール

作曲家・音楽プロデューサーとして、アーティスト、アイドル、アニメ、ドラマ、CMなど幅広いジャンルの音楽制作に携わる。これまでに、ももいろクローバーZ、FRUITS ZIPPER、V6、A.B.C-Z、SPYAIR、超新星、BIGBANG、土屋アンナなど、多くのアーティストへの楽曲提供やプロデュースを担当。また、アニメ『プリティーシリーズ』やTBSドラマ『ROOKIES』『美男ですね』など、映像作品の音楽も手がけ、キャリアを通して多彩なサウンドを生み出してきた。近年はVTuberやインフルエンサーのプロデュース、企業・官公庁案件の音楽監修など、活動の領域をさらに広げている。

【関わった主なアーティスト】

ももいろクローバーZ ／ FRUITS ZIPPER ／ V6 ／ SPYAIR ／ BIGBANG ／ にじさんじ ほか

Music Planet（ミュージックプラネット）とは

ミュージックプラネットは、未経験からでも、自信がなくても、有名プロデューサーをはじめとしたプロのクリエイターが一人一人を個別にサポートし、自分なりの歌手活動をバックアップするサービスです。2017年にスタートして以来、メジャーデビューから趣味での活動まで、様々なアーティストを輩出しています。

また、ミュージックプラネットのプロジェクトを完了したアーティストは、Music Planet+（ミュージックプラネットプラス）というボーカリストコミュニティに参加できます。このコミュニティでは、アーティスト同士での交流はもちろん、自分なりの歌手活動を実践・継続するためのアフターサポートが永続的に受けられます。ライブハウスでのイベントやセミナー、大型ライブイベントへ参加いただくことが可能です。

株式会社アプラ 会社概要

サービスサイトはこちら :https://music-planet.jp/?code1=music&code2=mp&code3=official&code4=press-announcemctm-&utm_source=official&utm_medium=sns&utm_campaign=official-press-announcemctm

ミッション：自己実現を、あらゆる人へ。

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-17-11 JPR原宿ビル7F

代表者 ：代表取締役 新妻 快介（にいつま よしゆき）

設立 ：2017年

URL ：https://apra.co.jp/

採用ページ：https://apra.co.jp/recruit/