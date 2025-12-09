革靴買取「LASTLAB」、エリア戦略の第二弾として「市区町村別・詳細ページ」の制作・公開を開始。都道府県階層に加え、より細粒度なローカル検索ニーズを捕捉

株式会社ストックラボ

リユース事業を行うストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)（本社：東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203）が運営する革靴特化のリユースブランド「ラストラボ」は、Webマーケティング戦略の「エリア展開・フェーズ2」として、公式サイト内における「市区町村別（下層エリア）買取案内ページ」の制作・公開を開始いたしました。

先行して公開・運用していた「都道府県別ページ（フェーズ1）」での成果を受け、より地域密着度が高く、成約率（CVR）の高い「市区町村・主要駅」単位までページ階層を深化させます。これにより、ピンポイントな地域名で検索する高感度なユーザー層に対し、最適な買取体験を提供します。

■ 制作開始の背景：データが示した「3つの地域課題」と「戦略的意義」

1. 「広域検索」から「生活圏検索」へのシフト

第一弾として公開した「都道府県ページ（例：東京都の革靴買取）」のアクセス解析において、ユーザーの検索行動に明確な変化が見られました。 特に、購買意欲の高い（＝すぐに売りたい）ユーザーほど、「東京 買取」といった広域キーワードではなく、「世田谷区 買取」「梅田 革靴買取」のように、自身の生活圏（市区町村・駅名）レベルでの検索を行う傾向が顕著です。 この「マイクロニーズ」に対し、従来の都道府県ページでは情報の粒度が粗く、ユーザーが求める「地元の最適解」を即座に提示できていないという課題がありました。

2. 高級革靴オーナーの居住エリアと「専門店の不在」

オールデンやジョンロブといった高級革靴のオーナー様は、都心の特定エリア（例：港区、渋谷区）や、郊外の高級住宅街（例：横浜市青葉区、兵庫県芦屋市など）に集中して居住している傾向があります。 しかし、こうした郊外エリアには「高級靴の価値がわかる専門店」がほとんど存在しません。その結果、近くの総合リサイクルショップに持ち込み、本来の価値よりも安く手放してしまう「妥協売却」が発生しています。 私たちは、市区町村ページを通じて「あなたの街には店がないが、宅配なら専門店が即対応する」というメッセージを届け、この機会損失と資産価値の毀損を防ぐ必要があると考えました。

3. 「心理的距離」の短縮によるCVR向上

宅配買取において、お客様は「遠くの店に送って大丈夫か？」という不安を抱きます。 しかし、テストマーケティングにおいて「東京都対応」と書かれたページよりも、「八王子市対応 / 八王子市の実績〇〇件」と明記されたページの方が、申し込み率（CVR）が約1.5倍高いというデータが得られました。 ページ上の地名をローカライズすることは、単なるSEO対策以上に、お客様との「心理的な距離」を縮め、信頼を醸成するUX（顧客体験）施策として不可欠であると判断しました。

■ 「市区町村別ページ（フェーズ2）」の機能と特徴

1. インテント（意図）に応じた「動的コンテンツ生成」

ユーザーがアクセスした「市区町村」の特性に合わせて、提案する買取方法をシステムが自動で最適化します。

都心部（渋谷区・新宿区など）： 店舗へのアクセスマップを表示し、来店を促進。

住宅地・遠方（世田谷区・地方都市）： 「無料宅配キット」の到着日数（例：明日午前にお届け）や、集荷サービスの利便性を強調。

2. BigQuery連携による「エリア別買取実績」の可視化

社内の基幹データベース（BigQuery）と連携し、そのエリアにお住まいのお客様から「過去にどのような靴を買い取ったか」の実績データをページ内に自動展開します。 （表示例：「横浜市中区のお客様より、エドワードグリーン ドーバーなど今月12足を買取しました」） 定型文ではない「生きた実績」を表示することで、地域のお客様に安心感（ソーシャルプルーフ）を提供します。

3. Googleマップ（MEO）との連動強化

各ページには、Googleが推奨する構造化データ（AreaServed）を実装。 「地域名 × 革靴買取」で検索された際、検索結果やGoogleマップ上でLASTLABが表示されやすくなるようテクニカルSEOを強化し、競合他社がカバーしきれていないロングテール領域でのシェア拡大を狙います。

株式会社ストックラボ代表 尾太 駿 コメント

「都道府県ページの運用を通じて、お客様は『自分の住む街で、一番高く、楽に売れる方法』を探していることが痛いほど分かりました。 今回の市区町村ページの展開は、いわば全国のあらゆる街に『デジタルの出張所』を開設するような取り組みです。店舗がない地域であっても、LASTLABの専門査定を身近に感じていただき、大切な革靴を次のオーナーへと繋ぐお手伝いをさせていただければと考えています。」

◆会社概要

＜株式会社ストックラボ＞

設立日：2014年4月25日

古物商許可証：第304371408068号

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿2-12-16 セントフォービル203

事業内容：リユース事業

買取ストックラボコーポレート(https://stocklab.co.jp/)

株式会社ストックラボは、革靴やお酒の販売・買取を中心に事業を展開するリユース企業です。

「新しいモノと昔からあるモノをつなぎ、価値を再発見する」。

インターネットと実店舗の両輪で、必要な人に必要な一品を届けます。

また、出張買取(https://kaitorimakxas.com/)や真珠買取(https://ginza-repearl.co.jp/)、真珠販売(https://ginza-repearl.jp/)、古本買取(https://bookriver.jp/)、毛皮買取(https://taoyame.jp/)、なども承っております。また、広告やSEO、CRMなど店舗集客(https://tety.co.jp/column/storecustomer-attraction)や買取集客(https://tety.co.jp/column/Icta4L-M)の面でリユース企業のマーケティング支援(https://tety.co.jp/reuse/)を強化しています。

お酒やブランドを高く売りたいなら、ストックラボまでお任せください。

ストックラボでは独自の販売経路を確保し、競合他社よりも高い査定金額を提示できます。店頭・出張・宅配買取に対応しており、ニーズやライフスタイルに応じた買取方法をお選びいただけます。

お酒買取 ストックラボ(https://www.stock-lab.com/osake-kaitori/)

ブランド買取 ストックラボ(https://www.stock-lab.com/)

お酒買取専門店ストックラボ(https://stock-lab.net/)（新サイト）

東京の中古革靴専門店 LASTLAB（ラストラボ） を運営しています。

中古革靴の専門店『LASTLAB』では、オールデン／ジョンロブ／エドワードグリーン／クロケット＆ジョーンズ／チャーチ／ベルルッティ など名門ブランドの品揃えと、革靴の買取に対応。渋谷・原宿に実店舗、通販もご利用いただけます。

革靴の買取は LASTLAB へ(https://lastlab.jp/)

革靴買取 LASTLAB(https://www.lastlab.net/)

お酒を安く通販するなら SAKEYASU（サケヤス）。当社グループ（ストックラボ）の買取網でお客様から直接仕入れることで、中間コストを抑えた業界最安値級の価格を実現。定番から希少ボトルまで、お得にお求めいただけます。飲食店様の仕入れにも選ばれています。

お酒の通販・EC は SAKEYASU（サケヤス）(https://sakeyasu.jp/)



