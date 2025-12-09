AIが矯正歯科の「重ね合わせ」解析を完全自動化　クラウド型AIセファロ分析システム「DIP Magic Compare(TM)」正式リリース

Dental Brain株式会社

AI Automates "Superimposition" in Cephalometric Analysis. New "DIP Magic Compare(TM)" Feature Takes Orthodontic Analysis to the Next Stage.

【要旨】

Dental Brain株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：綿引淳一）は、クラウド型AIセファロ分析支援システム「DIP Ceph」に、AIによるフルオート重ね合わせ機能「DIP Magic Compare(TM)」を正式に実装しました。

本機能は、American Board of Orthodontics（ABO）*¹の推奨基準に準拠し、AIが頭蓋底などの安定した解剖学的構造を直接認識する独自技術により、重ね合わせの自動化を実現しました。従来専門医が２～３時間を要した症例報告で使える精密な分析をわずか２０～３０秒以内で完了します。

これにより、矯正歯科分析における術者依存性・作業負荷・再現性の課題を根本から解決し、すべての臨床現場に科学的で一貫した治療評価を行う新たな標準ワークフローを実現しました。

「DIP Magic Compare(TM)」は分析における術者間のばらつきを低減し、すべての歯科医師が科学的根拠に基づいた精度の高い治療評価を行えるよう支援します。

また、本技術により症例報告レベルの精密な重ね合わせ解析が、日常の全症例で再現可能となり、矯正歯科分野に大きな変革をもたらす可能性が広がります。

*¹参考：American Board of Orthodontics.(https://www.americanboardortho.com/orthodontists/become-certified/clinical-exam/mail-in-cre-submission-procedure/case-record-preparation/superimpositions/)

【開発の背景】

矯正歯科におけるセファロ分析では、「重ね合わせ（Superimposition）」が、治療効果や成長評価に不可欠である一方、高度な専門知識と長時間作業、個人差による分析のばらつきが大きな課題となっています。

日本では年間100万枚以上、さらに世界では5,000万枚規模のセファロ画像による分析が行われており、効率化と標準化は業界全体の課題でした。

当社は、こうした臨床現場の構造的な課題に正面から向き合い、“研究レベルの重ね合わせ評価” を日常診療で再現可能にするために開発しました。

【DIP Magic Compare(TM)：３つの主要な特長】

1. 解剖学的構造群をAIが直接認識 ― ABO推奨法に基づく独自の自動重ね合わせ技術

DIP Magic Compare(TM)は、ABOが推奨する「頭蓋底部の安定した解剖学的構造を基準とした重ね合わせ法」（Superimpositions, ABO公式ガイドライン）を遵守した独自のAIアルゴリズムを採用しています。

ランドマーク（点）ではなく、AIが頭蓋底部の解剖学的構造群を直接認識することで、従来必須であった術者による確認・修正の負担を大幅に軽減します。また、標準的な撮影条件下において、数秒で臨床に有用な重ね合わせの自動実行が可能です。

成長期・成人・外科矯正などあらゆる症例に対応し、再現性の高い解析結果により術者間のばらつきを低減します。

2. 治療効果を客観的なデータで定量化・可視化

セファロデータから骨格・歯列・軟組織の変化量をAIが自動計測し、ミリ単位の位置変化や精密な角度変化を定量化します。

また、ヒートマップやオーバーレイ画像により、治療効果を直感的かつ客観的に把握することが可能です。これにより、治療評価の精度向上のみならず、患者様への説明（インフォームドコンセント）の質向上にもつながります。

さらに、全症例で高精度の自動重ね合わせが適用できることで、セファロデータに基づく客観的エビデンスの蓄積が飛躍的に効率化され、科学的な治療評価がより一層加速されることが期待されます。

3. 症例タイプに応じた最適化アルゴリズムを自動適用

AIが成人・小児・外科矯正といった症例タイプを自動で判定し、それぞれの臨床条件に最適化されたアルゴリズムを適用します。成長や治療による形態的変化を区別し、より科学的で信頼性の高い分析結果を提供します。

DIP Magic Compare(TM) がもたらす主な臨床効果

分析作業の効率化

従来、専門医が2～3時間を要していたABO準拠の精密セファロ分析・重ね合わせを、 AIがわずか20～30秒で自動処理。Magic Compare導入で約99％の時間短縮により、分析工程の効率化と標準化を実現。

臨床判断へのリソース集中

Magic Compare導入で、年間150～1,000時間以上*²の作業負担を軽減。医師は診断・治療計画・患者説明など本質的な臨床判断業務に専念可能。

*²症例数に応じます

患者説明の質向上

AIが変化量を自動で可視化し、治療理解が深まることで説明の一貫性・納得感が向上。

評価の標準化と教育支援

解剖学的構造に基づくAI解析により、術者間のばらつきが減少し、若手医師の学習にも有用。

今後の展望

「DIP Magic Compare(TM)」 により、世界で年間5,000万枚以上撮影される規格セファロを、治療前後の時系列データとして体系的に蓄積できる基盤が整いました。これらのデータは、矯正治療の結果予測や成長予測AIの高度化に直結します。

さらにDental Brainでは、セファロに加えて、パノラマX線、口腔内スキャナ、CBCT、口腔内写真、顔面写真といった歯科・口腔領域の多様な検査データを統合する“マルチモーダルAI”の開発を進めています。これにより、骨格・歯列・軟組織・顔貌・気道の情報を横断的に解析し、矯正歯科のみならず、形成外科、美容医療、呼吸機能評価などにも活用できる包括的な医療AIプラットフォームの構築を目指します。

【DIP Cephについて】

「DIP Ceph」は、代表の綿引淳一が提唱する分析アルゴリズム「デュアル・インサイザル・プランニング法（DIP法）」（特許出願中）を中核に据えた、クラウド型AIセファロ分析支援システムです。

今回発表した新機能「DIP Magic Compare(TM)」は、当社独自のAIアルゴリズムを基盤としており、現在特許出願中です。

この革新的な自動重ね合わせ技術が加わることで、「DIP法(TM)」、「DIP Magic Trace(TM)」そして「DIP Magic Compare(TM)」の3機能が連携し、矯正歯科と補綴歯科を統合した包括的な分析を強力にサポートします。

また、一般歯科医が矯正的視点を取り入れた質の高い治療計画立案や説明を行えるよう支援します。

【グローバル展開に向けた取り組み】

歯科医療の“科学的見える化”を世界へ

当社は、AI技術を基盤に、国内外での知的財産戦略を加速させ、グローバル市場への展開を本格化します。今後は当社独自の「マルチモーダルAIアーキテクチャ」による、複数の検査データを統合的に解析する革新的な包括的歯科・矯正歯科臨床支援プラットフォームの開発を進めます。

AI技術と臨床家の知見を融合させることで、歯科医療における“科学的見える化”を推進し、グローバルな貢献を目指してまいります。

【Dental Brain株式会社について】

当社は、「AIの力で歯科・矯正歯科の革新に挑戦する」をミッションに掲げる、東京を拠点としたメディカルAIテクノロジー企業です。代表取締役の綿引淳一（歯学博士、日本矯正歯科学会臨床指導医）の臨床知見と、金融システム開発等で実績のある経験豊富なエンジニアチームの技術力を融合させ、歯科医療のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するソリューションを開発しています。

■ 会社概要

会社名 ： Dental Brain株式会社

設立 ： 2023年7月14日

所在地 ： 東京都千代田区大手町1丁目6番1号 大手町ビル1F SPACES大手町

代表取締役 ： 綿引 淳一

連絡先 ： contact@dentalbrain.co.jp

事業内容 ： 歯科関連AIシステムの研究開発



■ 開発者プロフィール

代表取締役／開発統括 綿引 淳一（歯学博士）

昭和医科大学卒業

昭和医科大学大学院歯科矯正学専攻 修了（歯学博士）

医療法人社団 Teeth Alignment 理事長

日本矯正歯科学会 認定医・臨床指導医

日本歯周病学会 認定医

日本包括的矯正歯科学会(JIOS) 代表理事

昭和医科大学歯学部歯科矯正学講座 兼任講師

開発責任者（CTO） 内田 友幸（工学博士）

東京大学工学部 卒業

東京大学大学院 工学系研究科情報工学専攻 修了（工学博士）

株式会社デジタルガレージ 元CTO

創創株式会社 取締役

株式会社Smart Trade 代表取締役

開発パートナー：創創株式会社（https://www.sohsoh.co.jp）

【本件に関するお問い合わせ先】

Dental Brain株式会社 広報担当

Email: contact@dentalbrain.co.jp

電話番号: 03-3281-4618

※本機能は診断補助を目的とした臨床支援ツールであり、最終的な診断・評価は歯科医師の判断を必要とします。また、最適な解析結果を得るためには、標準規格に準拠したレントゲン撮影を推奨します。