“EAA＝苦い”を終わらせる。常識を覆す美味しさの『マイルーティーンMAX EAA ソルティライチ風味』12/9(火)より新登場!!

プロテインやスポーツサプリメントなど革新的な商品ラインを展開し、健康食品部門を強化している株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）は、EAA特有の苦味を抑え、汗をかく季節から日常のワークアウトまで通年で飲みやすい『マイルーティーンMAX EAA ソルティライチ風味』を12月9日（火）に発売します。甘さ×塩味のバランスを整えた爽快なフレーバーが特長です。

■商品の特長

■商品概要

- 9種類の必須アミノ酸を合計8,900mg配合※運動時の筋肉におけるエネルギー源となり、また体内でつくることのできない9種類のアミノ酸（EAA）を1食(14g)あたり8,900mg配合し、毎日のトレーニングパフォーマンスを引き出すアミノ酸ブレンドにしています。- BCAA黄金比は「１：２：１」トレーニングに有効な成分である3種類の必須アミノ酸“バリン・ロイシン・イソロイシン”の比率が重要と言われており、本製品は、BCAA黄金配合比率とされている「１：２：１」で構成しています。- 運動時に必要とするβ‐アラニンを1,000mg配合※持久力を必要とするスポーツにおすすめとされるβアラニンも1,000mg配合※。β‐アラニンは、トレーニングに重要な成分と言われており、必須アミノ酸と同時に摂取することでトレーニングをサポートします。- ジュース感覚で飲める新感覚の美味しさ持久力を必要とするスポーツにおすすめとされるβアラニンも1,000mg配合※。β‐アラニンは、トレーニングに重要な成分と言われており、必須アミノ酸と同時に摂取することでトレーニングをサポートします。- ナトリウム314mg配合※運動時や発汗時の電解質補給にもぴったりで、特に夏～冬のトレーニングをしっかりサポートします。※ 1食14gあたり

■商品名 ：マイルーティーン MAX EAA ソルティライチ風味

■内容量 ：540g

■価格 ：4,212円（税込）

■販売先 ：全国の総合スーパー、スポーツショップ(一部店舗除く)

公式オンラインショップ、「MY ROUTINE ONLINE SHOP」、「MY ROUTINE 楽天市場店」、「MY ROUTINE Amazon店」

■発売日 ：12/9(火) 一般発売

■販売者 ：株式会社ウエニ貿易

■商品ページ ：https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinema-eaa-lyche-540

■開発背景

「夏の定番」たからこそ、一年中求められる味へ

EAAユーザーの多くが抱える課題は、「苦味が強く続けにくい」という点です。マイルーティーンMAXは、これを解決するため“美味しく続けられるEAA”にこだわってきました。近年、夏の熱中症対策として 「塩味×フルーツ」 の爽やかなフレーバーが定着し、甘さと塩味のバランスが良く“ゴクゴク飲める”味として広く浸透しています。一方でこの味わいは、実は 季節を問わず選ばれている という特徴があります。

・トレーニング後の補給感に優れる

・冷水・常温どちらでも飲みやすい

・甘さが重くならず、運動中や仕事中のリフレッシュにも合う

・EAAの苦味を感じにくい味設計に向いている

マイルーティーンMAXはこの“年間通して飲める補給感”に着目し、ライチの華やかさと塩味のキレを最適なバランスで調整。EAA特有のクセを軽減しながら、暑い時期はもちろん、秋冬の運動習慣にも寄り添う一年を通しで飲み続けられるフレーバーとして磨き上げました。

■フレーバー展開

■EAAとは

【おすすめの摂取タイミング】

・起床時のエナジーブーストとして。一日の活力をサポートするのにおすすめ。

・ワークアウト前の30分前後に。パフォーマンスを引き出すのにおすすめ。

・運動中や日中の水分補給に。パフォーマンスを高めたい時におすすめ。

・就寝前に。一日の疲れを感じた時におすすめ。

MY ROUTINE EAA 商品ページ :https://www.myroutine.jp/product_protein/#product_cat_59毎日のトレーニングパフォーマンスを引き出すアミノ酸ブレンド。「常識を覆す美味しさ！！アガるアミノ酸」

動く。歩く。走る。働く。笑う。泣く。食べる。私達の毎日は、「動詞」でできている。

からだやこころを動かすこと、つまり生きることそのものが、スポーツなんだと思う。MY ROUTINEは、日々の暮らしの中の健やかさをサポートし、あなたのルーティーンとなって、より前向きに、より充実した毎日を過ごせるよう応援するブランド。

マイルーティーン公式サイト :https://www.myroutine.jp/



＜商品ラインナップ＞

プロテインを中心にコラボレーション商品など革新的な商品開発を行い、タンパク質高配合カレーからカラダの内側からキレイを作るビューティプロテインなどカテゴリーを広げたラインナップとなっています。

（左から）パワーチョコレート風味 /ストイックバニラ風味 /マッスルストロベリー風味 /ストロングバナナ風味パンプマスカット風味/アクセルレモネード風味/抹茶風味/マグナムココア風味 700gシリーズ

「MY ROUTINE MAX（マイルーティーン マックス）700g」は、1食あたりタンパク質量25ｇ以上、最大26.8ｇ摂取できる配合量を実現しています。（フレーバーにより異なります。）

なりたいカラダを共に目指し自分を高めて、打ち勝つ*強さと身体づくりをサポートします。

ホエイプロテイン（WPC)100％使用し、吸収スピードが早く、さらにHMB成分を1食あたり35mg配合。プロテインの効果をより高めます。

＊グルタミン酸含有

▲SOU＋YOU（スーユー）SOU＋YOU 商品ページ :https://www.myroutine.jp/brand/souyou栄養×時短×おいしさを両立。「忙しい朝でも、カラダとココロを満たす5分の新習慣」スープで摂るたんぱく質“20g※の朝プロテイン♪あなたの朝に、カラダとココロを満たす新習慣をお届けします。

