包まれながら眠る極上のシアワセ。 繊維の宝石「カシミヤ」の肌触りを堪能できる毛布 「The moufu プレミアムカシミヤ」12月9日（火）新発売。
枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、しなやかな柔らかさと温もりを感じられる、高品質の日本製カシミヤ毛布「The moufu プレミアムカシミヤ」を2025年12月9日（火）に発売しました。
「The moufu プレミアムカシミヤ」は、ハーフ、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングの6サイズ展開です。
「The moufu プレミアムカシミヤ」は、まくら株式会社直営オンラインショップでの販売の他、ふるさと納税の返礼品としてお求めいただけます。
・枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000611-20/)
・楽天ふるさと納税 泉大津市(https://item.rakuten.co.jp/f272060-izumiotsu/104725-40030041/?variantId=104725-40030046)
・さとふる(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1651184)
・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?q=The+moufu+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A4&header=1&target=1)
※ふるさとチョイスは一部サイズのみの展開です
包まれながら眠るシアワセ。
毛布にくるまった時の、なんとも言えない安心感。
ゆっくりと夢の中へ導かれ、気持ちまで癒やしてくれる睡眠。
日々の生活にすっと溶け込み、カラダにすっと馴染む。
「The moufu プレミアムカシミヤ」は、しなやかな柔らかさと温もりを感じられる、高品質の日本製カシミヤ毛布です。
一日の終わりに、最高に贅沢な睡眠を「The moufuプレミアムカシミヤ」で叶えましょう。
究極の肌触り
カシミヤ繊維は非常に細く、そのために肌に触れたときのチクチク感がなく、とろけるような滑らかな感触です。
さわってうっとりする感触は「繊維の宝石」と呼ばれるカシミヤならでは。
気持ちよく眠りにつくことができます。
心地良いフィット感
繊維が細くしなやかで、適度な重さが身体に優しくフィットし、寝返りを打っても隙間ができにくく、暖かさを逃しません。
オールシーズン快適
動物繊維であるカシミヤは、湿気を吸収し、適切に発散する能力に優れています。これにより、寝ている間に汗をかいても蒸れにくく、ムレによる不快感や寝冷えを防ぎ、常に快適な湿度を保ちます。
春や秋は1もしくは重ね掛けで、冬には羽毛布団とセットで。夏はしっかり冷房をかけて布団にくるまって眠りたい！という方にも。
安心の天然素材
首元から端まで100％天然素材で、肌に触れる部分は全てカシミヤでできています。 肌にやさしいので、どなたでもご利用いただけます。
（タテ糸：綿100%、ヨコ糸：カシミヤ100% ※カシミヤ100％は毛羽部分です）
12月9日（火）発売
「The moufu プレミアムカシミヤ」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店、楽天市場店他、まくら株式会社の直営ショップにて、2025年12月9日（火）より行っております。
また、ふるさと納税の返礼品としても出品しており、各ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みいただけます。
「The moufu プレミアムカシミヤ」の上質な肌触りと暖かさで、心地よい睡眠体験をお楽しみください。
枕と眠りのおやすみショップ！本店(https://shop.pillow.co.jp/products/160-000611-20)
枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000611-20/)
楽天ふるさと納税 泉大津市(https://item.rakuten.co.jp/f272060-izumiotsu/104725-40030041/?variantId=104725-40030046)
さとふる(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1651184)
ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?q=The+moufu+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A4&header=1&target=1)
※ふるさとチョイスは一部サイズのみの展開です
The moufu（ザ・毛布）
「The moufu プレミアムカシミヤ」は、なめらかな肌触りのシルク毛布「The moufu プレミアムシルク」に続く、The moufu シリーズの第二弾。
The moufu では、高品質な毛布で上質な眠りをお届けします。
第一弾「The moufu プレミアムシルク」
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000010285.html
第二弾「The moufu プレミアムカシミヤ」
https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000611-20/
■商品名
The moufu プレミアムカシミヤ
■通常販売価格
ハーフ ：22,000円(税込)
シングル ：44,000円(税込)
セミダブル：55,000円(税込)
ダブル ：66,000円(税込)
クイーン ：88,000円(税込)
キング ：110,000円(税込)
■素材
タテ糸：綿100%
ヨコ糸：カシミヤ100%
※カシミヤ100％は毛羽部分です。
■サイズ
ハーフ ：約幅140×長さ100cm
シングル ：約幅140×長さ200cm
セミダブル：約幅160×長さ200cm
ダブル ：約幅180×長さ200cm
クイーン ：約幅200×長さ200cm
キング ：約幅220×長さ200cm
■カラー
ブラウン
■製造
日本製
枕と眠りのおやすみショップ！本店
https://shop.pillow.co.jp/products/160-000611-20
枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000611-20/
楽天ふるさと納税
https://item.rakuten.co.jp/f272060-izumiotsu/104725-40030041/?variantId=104725-40030046
さとふる
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1651184
ふるさとチョイス
https://www.furusato-tax.jp/search?q=The+moufu+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A4&header=1&target=1(https://www.furusato-tax.jp/search?q=The+moufu+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A4&header=1&target=1)
※ふるさとチョイスは一部サイズのみの展開です
・The moufu プレミアムシルク
2022年12月2日配信
贅沢に眠る。目指したのは、ワンランク上の上質な寝心地。優しく身体を包み込む、なめらかな肌触りのシルク毛布「The moufu プレミアムシルク」、12月2日新発売。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000010285.html
■会社名 まくら株式会社
■代表者 河元 智行
■資本金 1,000万円
■設 立 2004年4月12日
■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F
■TEL 04-7167-3007（代表）
■FAX 04-7167-3017
■URL https://www.pillow.co.jp/
■Email info@pillow.co.jp
■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員
■事業内容
１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売
２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売
３．オリジナル商品の企画・製造
４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託
５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]