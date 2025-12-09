包まれながら眠る極上のシアワセ。 繊維の宝石「カシミヤ」の肌触りを堪能できる毛布 「The moufu プレミアムカシミヤ」12月9日（火）新発売。

まくら株式会社

枕をはじめとする寝具・睡眠グッズの企画開発、及びインターネット販売を行っている、まくら株式会社（千葉県柏市、代表：河元智行）は、しなやかな柔らかさと温もりを感じられる、高品質の日本製カシミヤ毛布「The moufu プレミアムカシミヤ」を2025年12月9日（火）に発売しました。

「The moufu プレミアムカシミヤ」は、ハーフ、シングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キングの6サイズ展開です。

「The moufu プレミアムカシミヤ」は、まくら株式会社直営オンラインショップでの販売の他、ふるさと納税の返礼品としてお求めいただけます。

商品ページ

・枕と眠りのおやすみショップ！楽天市場店(https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000611-20/)

・楽天ふるさと納税 泉大津市(https://item.rakuten.co.jp/f272060-izumiotsu/104725-40030041/?variantId=104725-40030046)

・さとふる(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1651184)

・ふるさとチョイス(https://www.furusato-tax.jp/search?q=The+moufu+%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%82%A2%E3%83%A0%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%9F%E3%83%A4&header=1&target=1)

※ふるさとチョイスは一部サイズのみの展開です

包まれながら眠るシアワセ。



毛布にくるまった時の、なんとも言えない安心感。

ゆっくりと夢の中へ導かれ、気持ちまで癒やしてくれる睡眠。



日々の生活にすっと溶け込み、カラダにすっと馴染む。

「The moufu プレミアムカシミヤ」は、しなやかな柔らかさと温もりを感じられる、高品質の日本製カシミヤ毛布です。



一日の終わりに、最高に贅沢な睡眠を「The moufuプレミアムカシミヤ」で叶えましょう。

究極の肌触り

カシミヤ繊維は非常に細く、そのために肌に触れたときのチクチク感がなく、とろけるような滑らかな感触です。

さわってうっとりする感触は「繊維の宝石」と呼ばれるカシミヤならでは。

気持ちよく眠りにつくことができます。

心地良いフィット感

繊維が細くしなやかで、適度な重さが身体に優しくフィットし、寝返りを打っても隙間ができにくく、暖かさを逃しません。

オールシーズン快適

動物繊維であるカシミヤは、湿気を吸収し、適切に発散する能力に優れています。これにより、寝ている間に汗をかいても蒸れにくく、ムレによる不快感や寝冷えを防ぎ、常に快適な湿度を保ちます。

春や秋は1もしくは重ね掛けで、冬には羽毛布団とセットで。夏はしっかり冷房をかけて布団にくるまって眠りたい！という方にも。

安心の天然素材

首元から端まで100％天然素材で、肌に触れる部分は全てカシミヤでできています。 肌にやさしいので、どなたでもご利用いただけます。

（タテ糸：綿100%、ヨコ糸：カシミヤ100% ※カシミヤ100％は毛羽部分です）

12月9日（火）発売

「The moufu プレミアムカシミヤ」の販売は、枕と眠りのおやすみショップ！本店、楽天市場店他、まくら株式会社の直営ショップにて、2025年12月9日（火）より行っております。

また、ふるさと納税の返礼品としても出品しており、各ふるさと納税ポータルサイトからお申し込みいただけます。

「The moufu プレミアムカシミヤ」の上質な肌触りと暖かさで、心地よい睡眠体験をお楽しみください。

取り扱い店舗

The moufu（ザ・毛布）

「The moufu プレミアムカシミヤ」は、なめらかな肌触りのシルク毛布「The moufu プレミアムシルク」に続く、The moufu シリーズの第二弾。

The moufu では、高品質な毛布で上質な眠りをお届けします。

The moufu ブランド一覧

第一弾「The moufu プレミアムシルク」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000289.000010285.html

第二弾「The moufu プレミアムカシミヤ」

https://item.rakuten.co.jp/oyasumi/160-000611-20/

会社概要

■会社名 まくら株式会社

■代表者 河元 智行

■資本金 1,000万円

■設 立 2004年4月12日

■所在地 〒277-0005 千葉県柏市柏4-8-14 柏染谷ビル4F

■TEL 04-7167-3007（代表）

■FAX 04-7167-3017

■URL https://www.pillow.co.jp/

■Email info@pillow.co.jp

■所属団体 日本寝具寝装品協会 正会員

■事業内容

１．直営のオンラインショップ15店舗を通じた一般小売り販売

２．枕や抱き枕、寝具類の卸売り販売

３．オリジナル商品の企画・製造

４．枕や抱き枕などのOEM製造、製造受託

５．オンラインショップ運営に伴うシステム開発、販売促進業務等

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DlBp8_7Gxp8 ]