銀座に新たな日本製メガネの専門店「ミツメドウ」、2025年12月15日11時、新規オープン

銀座という街にふさわしい新しいアイウェア専門店「ミツメドウ」が誕生します。

有限会社ＴＲＩＰＬＥミツメドウ店内１



ミツメドウの商品セレクト基準は日本製、そして日本的であること。

日本の職人技、べっ甲やサンプラチナなどの伝統的な素材、独創的ながらも日本のアイデンティティが感じられるデザイン、高品質なものづくりといった共通の価値観を持つブランドをセレクトしました。

それぞれのブランドが持つ個性は異なりながらも、共通して「日本的要素を感じられること」を大切にしています。ミツメドウは、その多様な魅力を一つの空間に集め、訪れる方が日本の特質、クラフトマンシップを体感できる場を目指します。

銀座から世界へ、日本製アイウェアの新しい価値を発信していきます。

「銀座鼈甲眼鏡」

ミツメドウ店内２日本製メガネフレーム

インショップとして日本の伝統的素材、海亀の甲羅が原材料の本べっ甲と18金素材のメガネを扱うスペース「銀座鼈甲眼鏡」を設けております。本べっ甲の他の素材にはない透明感と奥深さと人肌への馴染みの良さ、そして18金フレームの色あせることのない輝きを是非ご体感下さい。

ツァイス社の測定器「VISUREF600」

本べっ甲素材のメガネ

ミツメドウは日本の眼鏡の専門店ですが、メガネレンズはドイツのツァイス社のものを中心に取り扱います。視力測定はツァイス社の眼鏡店に特化した次世代のオートレフ「VISUREF600」とニデック社の測定器で行います。今まで培ってきた両眼視検査の技術とツァイス社の「VISUREF600」の高度な測定システムを組み合わせ、疲れにくく見やすいメガネをご提供いたします。

ツァイス VISUREF600

同ビル1階の「トリプル銀座」、3階の「エレガンス東京」に続く3つ目の店「ミツメドウ」、他店舗のヨーロッパやアメリカの眼鏡と比較していただくことで、より日本の眼鏡のことが深く理解できるかと思います。あらゆる意味で良いメガネを通して様々なものを深く、自分らしく、そして意識的に見つめてもらいたいという願いを込めて「ミツメドウ」という店名を付けました。

ミツメドウロゴマーク店舗情報

店舗名：ミツメドウ

所在地：東京都中央区銀座6-4-5 オリエントビル2F

オープン日時：2025年12月15日（火）11:00

営業時間：11:00～20:00（年末年始を除き無休）

電話番号：03-6264-6171

公式サイト：https://mitsumedo.jp

取り扱いブランド一覧：https://mitsumedo.jp/collection/collection

アクセス：銀座駅C3出口より徒歩2分、有楽町駅より徒歩7分

会社概要

会社名：有限会社TRIPLE

所在地：東京都中央区銀座6丁目

事業内容：眼鏡専門店の運営（トリプル高松店、トリプル銀座店、エレガンス東京、銀座鼈甲眼鏡）

公式サイト：https://www.opt3t.com/

お問い合わせ先

有限会社TRIPLE 広報担当：ウラベ

メール：info@mitsumedo.jp