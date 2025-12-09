GLOBAL K-Pop企業 TITAN CONTENT 初のアーティストAtHeart 「Bitfan」にて日本公式サイトを正式オープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年12月9日（火）、グローバルK-Pop企業 TITAN CONTENT の初のアーティストである AtHeart の日本公式サイト（URL：https://atheart.jp/(https://atheart.jp/)）をオープンしました。

AtHeart（エトハート）は、2025年8月13日に1st EP『Plot Twist』を全世界にリリースし、グローバルK-Popシーンで正式デビューしました。予測できない展開の中で“ありのままの自分”と向き合う少女たちの内面を、多彩なカラーと感情で表現した全5曲を収録。デビューと同時に、Hollywood Reporter、NME、Rolling Stone など海外の有力メディアから「2025年最も注目すべきK-POPグループ」として選出されました。

グループ名は、心・心臓・愛を象徴する「Heart」と、それをすべての人へと繋ぎ届ける意味を持つ「At（@）」を組み合わせ、世界中のファンと繋がり、ともに成長しながら新しい世界を創っていくという想いを込めています。

プレデビュー曲「Good Girl (AtHeart)」で披露した高い完成度のパフォーマンスに続き、デビュー作『Plot Twist』は YouTube Music の音源累計再生数が1,800万回、YouTube公式チャンネルの登録者数は132万人を突破し、大きな話題に。さらに Apple Music Up Next、米国の音楽メディア Billboard の “K-Pop Rookie of the Month（AtHeart Is Billboard’s K-Pop Rookie of the Month for August）” などにも選ばれ、注目を集めました。

また AtHeart は、デビューからわずか2か月後の10月末に米国で大規模なプロモーションを展開。米国の主要テレビ局「FOX 13 Seattle」、人気ラジオ局 102.7 KIIS FM「iHeart KPOP with JoJo」、米国最大のラジオプラットフォーム Audacy などに次々と出演し、グローバルな注目を獲得し、アメリカの朝の人気番組 FOX5 New York「Good Day New York」に、K-POPグループとして史上最速で出演し、パフォーマンスを披露する快挙を達成しました。

今回オープンしたのは、AtHeart の日本公式サイトです。本サイトでは AtHeart に関する最新情報を随時更新しており、詳細は下記URLよりご確認いただけます。

【サイト詳細】

■サイト名

AtHeart JAPAN OFFICIAL SITE

■URL

https://atheart.jp/

■サイトコンテンツ

NEWS、PROFILE、MOVIE、DISCOGRAPHY、STORE（外部サイト）

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk