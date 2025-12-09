【徳島県　鳴門市役所】鳴門ウチノ海総合公園　わくわく冬パークの開催！！

鳴門市役所

「新幹線のお医者さん」であるドクターイエローが鳴門ウチノ海総合公園へやってきます。

また、幅広い世代の皆さんのダンス、ハンドベル、吹奏楽、踊りなどを披露する「ステージイベント」も実施するほか、しゃぼん玉マシーンや、トイザボール、レインボーハウスなど、さまざまな遊具を貸し出ししますので、色んな遊具で自由に遊ぶことができます。

昨年の「わくわく冬パーク」にて参加者に大好評だった「ナイトバブルショー」を含んだイベントを開催します。しゃぼん玉はカタチも輝き方も飛び方も１つ１つ違うように、１人として同じ人間はなく、参加者がこのイベントを通して、鳴門ウチノ海総合公園の恵まれた自然を享受し、個々の個性や他人との違いを受け入れ、自分や他人を愛することを願うとともに、大きなバブルアートを鳴門ウチノ海総合公園というキャンバスに描くことで、子ども達の健全育成活動の活性を図ることを目的としています。

日 時

12月21日（日） 午前10時～午後６時

雨天決行（荒天時中止）

場 所

鳴門ウチノ海総合公園

内 容

●ステージイベント

●ドクターイエロー乗車体験

●あそびの広場

●ナイトバブルショー

●大きなクリスマスツリー

●マルシェ など

※イベント自体は全て無料ですが、物販・飲食については有料です。

詳しくはこちら↓

https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2025111700012/

お問い合わせ

鳴門市役所 都市建設部 公園緑地課

☎088-687-3175