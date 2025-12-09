【徳島県 鳴門市役所】鳴門ウチノ海総合公園 わくわく冬パークの開催！！
鳴門市役所
「新幹線のお医者さん」であるドクターイエローが鳴門ウチノ海総合公園へやってきます。
また、幅広い世代の皆さんのダンス、ハンドベル、吹奏楽、踊りなどを披露する「ステージイベント」も実施するほか、しゃぼん玉マシーンや、トイザボール、レインボーハウスなど、さまざまな遊具を貸し出ししますので、色んな遊具で自由に遊ぶことができます。
昨年の「わくわく冬パーク」にて参加者に大好評だった「ナイトバブルショー」を含んだイベントを開催します。しゃぼん玉はカタチも輝き方も飛び方も１つ１つ違うように、１人として同じ人間はなく、参加者がこのイベントを通して、鳴門ウチノ海総合公園の恵まれた自然を享受し、個々の個性や他人との違いを受け入れ、自分や他人を愛することを願うとともに、大きなバブルアートを鳴門ウチノ海総合公園というキャンバスに描くことで、子ども達の健全育成活動の活性を図ることを目的としています。
日 時
12月21日（日） 午前10時～午後６時
雨天決行（荒天時中止）
場 所
鳴門ウチノ海総合公園
内 容
●ステージイベント
●ドクターイエロー乗車体験
●あそびの広場
●ナイトバブルショー
●大きなクリスマスツリー
●マルシェ など
※イベント自体は全て無料ですが、物販・飲食については有料です。
詳しくはこちら↓
https://www.city.naruto.tokushima.jp/docs/2025111700012/
お問い合わせ
鳴門市役所 都市建設部 公園緑地課
☎088-687-3175