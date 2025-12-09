埼玉県内初、アルネットホームと積水ハウス「SI-COLLABORATION」を事業締結

大賀建設株式会社積水ハウス株式会社 代表取締役兼CEO社長執行役員 仲井 嘉浩(写真左) 大賀建設株式会社 代表取締役社長 須賀 亮(写真右)

注文住宅のアルネットホームを展開する大賀建設株式会社（本社：埼玉県さいたま市大宮区、代表取締役社長 須賀 亮、以下アルネットホーム)は、積水ハウス株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「積水ハウス」）による、安全・安心の技術を広くオープン化した業界初の共同建築事業「SI（エス・アイ）事業」においてパートナー提携し、2026年１月より事業を開始します。SI事業のパートナー企業は国内10社となり、埼玉県では初めてとなります。

アルネットホームの事業エリアのうち、埼玉県内の住宅展示場およびショールーム12箇所で2026年1月17日より提供を開始します。

また、今回の提携により、アルネットホーム×積水ハウスのコラボレーションで実現した２階建てのモデルハウスが埼玉県上尾市小泉にオープン予定です。

「事業締結の背景」

アルネットホームは創業から46年、埼玉を中心に北関東で注文住宅のお引渡しが10,000棟を超える実績で、地域特性を理解した「断熱性能」とお客様の暮らしの質を高める動線計画を踏まえた「デザイン提案」、そして安全に繋がる高い「耐震性能」で快適と安心を追求してまいりました。

近年、大規模地震や災害級の酷暑など、私たちは様々なリスクにさらされています。このような状況下において、高性能・高品質な住まいの提供をすることは、当社の使命であります。

一方、建設業界では従業員の高齢化や人手不足が顕著で、技術継承の困難や工期の遅延が深刻な課題となっております。

SI事業は、積水ハウスと地域ビルダーが連携し、限られた建築リソースを最大限活用し、日本全国に高品質な住宅の供給を目指す取り組みです。アルネットホームはその意義に深く共感し、両社の強みを融合させることで、より多くの持続可能な家づくりの普及で豊かな暮らしに貢献したくSI事業締結に至りました。

「SI-COLLABORATION」とは？

木造住宅のスケルトン部分（基礎・構造躯体）を積水ハウスグループが設計・施工し、アルネットホームがインフィル部分（外装・内装・設備）を施工するそれぞれの強みを活かした新しい家づくりのカタチです。積水ハウスはオリジナルの耐震技術「ダイレクトジョイント構法（DJ構法）」や「積水ハウス建設による高精度な施工」、「高強度耐力壁」などの技術力や高い耐震性、また4号特例の縮小に対応し、全棟の許容応力度による構造計算を提供いたします。そしてアルネットホームでは、創業46年間で累計10,000棟以上の注文住宅をお引渡ししてきた実績を活かし、地域特性を理解した「高い断熱性能」を始めとした、基本性能の高さと、家事動線やキッズ動線などの暮らしを豊かにする家づくりを提供いたします。お客様に安全性と快適性を両立した新たな選択肢を提供し、SI-COLLABORATIONでしか得られない良質な住宅ストックの形成に貢献してまいります。

互いの強みを融合した共同建設事業

SI事業は、積水ハウスが耐震面において最も重要な部分である「Ｓ（＝スケルトン）」部分の基礎、躯体、接合部を担い、積水ハウスグループの積水ハウス建設が高精度な施工を行います。そして「Ｉ（＝インフィル）」部分の外装や内装、設備はアルネットホームが担い、地域特性に沿った提案を行うなど地域密着型の顧客対応を可能とします。積水ハウスが提供するのは、基礎・躯体といったハード面に加え、ソフト面では『SI-COLLABORATION』という「商標の提供」や全邸で実施する「許容応力度による構造計算」など積水ハウスの総合力を活かした各種サポートがあります。アルネットホームでは、床材は自然素材の無垢床を標準仕様で、お客様の住み心地を第一に考え、設計士とインテリアコーディネーターが自由設計で最適なプランをご提案します。お引渡し後も地域密着のアフターサービス体制を整え、オーナー様にご満足いただけるきめ細かなサポートを提供します。

【大賀建設株式会社 代表取締役社長 須賀 亮 代表者コメント】

アルネットホームは創業46年、埼玉県を中心に群馬、栃木、茨城、千葉で注文住宅のお引渡しが

10,000棟を超える実績を重ねてまいりました。地域特性を理解した「断熱性能」と「デザイン提案」、安全につながる高い「耐震性能」で、快適と安心を追求しております。この度のSI事業を通じ、我々の強みと積水ハウス様の「高い技術力」が融合することで、さらなる高性能・高品質な住まいを幅広いお客様にお届けできることを楽しみにしております。

会社概要

社名 大賀建設株式会社

代表 代表取締役社長 須賀 亮

所在地 埼玉県さいたま市大宮区土手町1丁目2番地 JA共済ビル14階

資本金 50,000,000円

設立 1979年10月31日

従業員数 246名（2025年3月31日時点）

事業内容 1.注文住宅事業(アルネットホーム）

2.不動産事業

3.太陽光発電事業

URL 大賀建設株式会社 https://www.taiga-k.com/

アルネットホーム https://www.alnethome.com/