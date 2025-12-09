新作冬アニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』、「ABEMA」で1月1日（木）0時より地上波先行・WEB最速配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を、2026年1月1日（木）から毎週木曜日0時より、地上波先行・WEB最速配信いたします。

『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の、都神樹によるライトノベルが原作で、本作では、実力不足だと勇者パーティを追放された主人公オルン・ドゥーラが、仲間たちに別れを告げてソロ活動を始める異世界王道ファンタジーが描かれます。仲間たちを守るための「器用貧乏」っぷりが最強の「万能者」へと成長する大逆転劇で人気を博しており、2026年1月よりスタートするTVアニメも注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』の地上波先行・WEB最速配信が決定いたしました。地上波放送に3日先駆けて1月1日（木）から毎週木曜日0時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話の無料先行放送を実施するとともに、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※）にて、WEB最速配信を開始。また、先行放送後、のちほど最新話の1週間無料配信も実施いたします。

ぜひ「ABEMA」で、この冬注目の“大逆転”異世界ファンタジー『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を、“最速で”お楽しみください。

■『勇者パーティを追い出された器用貧乏』地上波先行・WEB最速配信 概要

(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年1月1日（木）0時～（以降、毎週木曜日0時より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8SmHwnVhqMxffu

※放送後、のちほど最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題！

配信開始日時：2026年1月1日（木）0時～（以降、毎週木曜日0時より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/420-75

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

――もう『器用貧乏』なんて言わせない！

いつか『万能者』と言われる探索者になってやる！

ある日のこと……

所属している「勇者パーティ」のリーダーであり、幼なじみのオリヴァーから実力不足を理由に追放を言い渡されたオルン・ドゥーラ。

パーティのために【剣士】から【付与術士】へとコンバートし、独自に開発した魔術で仲間をサポートしてきたオルンにとっては到底、納得のいくものではなかった。

しかし、苦楽を共にしてきたはずの仲間からも『器用貧乏』だとバカにされ、すでに後任者も決まっているという。

失意のなか、「勇者パーティ」に別れを告げたオルンは探索者としての決意を新たに、ソロ活動を始めるのだが……。

抜け落ちた記憶…

理不尽さへと立ち向かう力…

新たなる出会いの数々が、オルンの運命を大きく変える。

大切な仲間を護るため究極の『器用貧乏』は、最強の『万能者』を目指して突き進む――。

大逆転の異世界王道ファンタジーが開幕！

＜CAST＞

オルン・ドゥーラ：大塚剛央

ソフィア・クローデル：立花日菜

セルマ・クローデル：大西沙織

ローガン・ヘイワード：大地葉

キャロライン・イングロット：石見舞菜香

オリヴァー・カーディフ：中島ヨシキ

ルーナ・フロックハート：田澤茉純

アネリ・ワイルズ：渡部紗弓

デリック・モーズレイ：盆子原康

フィリー・カーペンター：大久保瑠美

＜STAFF＞

原作：都神樹（講談社「Kラノベブックス」刊）

キャラクター原案：きさらぎゆり

コミカライズ：よねぞう（ニコニコ漫画「水曜日のシリウス」連載）

監督：神戸洋行

シリーズ構成：鈴木雅詞

キャラクターデザイン：中村直人

副監督：川本和隆

美術監督：坪井健太（草薙）

色彩設計：池田ひとみ

撮影監督：田中恒嗣（レアトリック）

3Dディレクター：室薗勇輝

3D監修：川原智弘

特効・2Dワークス：益子典子

編集：吉武将人

音響監督：濱野高年

音響効果：中島勝大

音響制作：グロービジョン

音楽：半田翼

音楽制作：ランティス

オープニングテーマ：「シルベ」常闇トワ

アニメーション制作：animation studio42

公式サイト：https://kiyou-bimbou.com/

※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）