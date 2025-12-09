新作冬アニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』、「ABEMA」で1月1日（木）0時より地上波先行・WEB最速配信決定！

写真拡大 (全2枚)

株式会社AbemaTV





新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年新作冬アニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を、2026年1月1日（木）から毎週木曜日0時より、地上波先行・WEB最速配信いたします。



『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の、都神樹によるライトノベルが原作で、本作では、実力不足だと勇者パーティを追放された主人公オルン・ドゥーラが、仲間たちに別れを告げてソロ活動を始める異世界王道ファンタジーが描かれます。仲間たちを守るための「器用貧乏」っぷりが最強の「万能者」へと成長する大逆転劇で人気を博しており、2026年1月よりスタートするTVアニメも注目が集まっています。



このたび「ABEMA」にて、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』の地上波先行・WEB最速配信が決定いたしました。地上波放送に3日先駆けて1月1日（木）から毎週木曜日0時より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話の無料先行放送を実施するとともに、「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※）にて、WEB最速配信を開始。また、先行放送後、のちほど最新話の1週間無料配信も実施いたします。



ぜひ「ABEMA」で、この冬注目の“大逆転”異世界ファンタジー『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を、“最速で”お楽しみください。




■『勇者パーティを追い出された器用貧乏』地上波先行・WEB最速配信　概要



(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞


放送日時：2026年1月1日（木）0時～（以降、毎週木曜日0時より放送）


放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル


番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8SmHwnVhqMxffu


※放送後、のちほど最新話を1週間無料でお楽しみいただけます。



・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」ならいつでも全話見放題！


配信開始日時：2026年1月1日（木）0時～（以降、毎週木曜日0時より配信開始）


番組URL：https://abema.tv/video/title/420-75



【作品概要】


〈INTRODUCTION〉


――もう『器用貧乏』なんて言わせない！


いつか『万能者』と言われる探索者になってやる！


ある日のこと……


所属している「勇者パーティ」のリーダーであり、幼なじみのオリヴァーから実力不足を理由に追放を言い渡されたオルン・ドゥーラ。


パーティのために【剣士】から【付与術士】へとコンバートし、独自に開発した魔術で仲間をサポートしてきたオルンにとっては到底、納得のいくものではなかった。


しかし、苦楽を共にしてきたはずの仲間からも『器用貧乏』だとバカにされ、すでに後任者も決まっているという。


失意のなか、「勇者パーティ」に別れを告げたオルンは探索者としての決意を新たに、ソロ活動を始めるのだが……。


抜け落ちた記憶…


理不尽さへと立ち向かう力…


新たなる出会いの数々が、オルンの運命を大きく変える。


大切な仲間を護るため究極の『器用貧乏』は、最強の『万能者』を目指して突き進む――。


大逆転の異世界王道ファンタジーが開幕！



＜CAST＞


オルン・ドゥーラ：大塚剛央


ソフィア・クローデル：立花日菜


セルマ・クローデル：大西沙織


ローガン・ヘイワード：大地葉


キャロライン・イングロット：石見舞菜香


オリヴァー・カーディフ：中島ヨシキ


ルーナ・フロックハート：田澤茉純


アネリ・ワイルズ：渡部紗弓


デリック・モーズレイ：盆子原康


フィリー・カーペンター：大久保瑠美



＜STAFF＞


原作：都神樹（講談社「Kラノベブックス」刊）


キャラクター原案：きさらぎゆり


コミカライズ：よねぞう（ニコニコ漫画「水曜日のシリウス」連載）


監督：神戸洋行


シリーズ構成：鈴木雅詞


キャラクターデザイン：中村直人


副監督：川本和隆


美術監督：坪井健太（草薙）


色彩設計：池田ひとみ


撮影監督：田中恒嗣（レアトリック）


3Dディレクター：室薗勇輝


3D監修：川原智弘


特効・2Dワークス：益子典子


編集：吉武将人


音響監督：濱野高年


音響効果：中島勝大


音響制作：グロービジョン


音楽：半田翼


音楽制作：ランティス


オープニングテーマ：「シルベ」常闇トワ


アニメーション制作：animation studio42


公式サイト：https://kiyou-bimbou.com/




※1_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。



■「ABEMA」について


「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。


また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。


さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。


（※）2025年11月時点、自社調べ



最新情報は公式SNSをご確認ください。


無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）