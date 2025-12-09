世界平和革命家・小熊弥生の新刊『「億」が来る！引き寄せノート』、12月19日一般発売。前作のメソッドを習慣化するワークブック

株式会社ブリッジインターナショナル

セミナーおよび各種講座の企画・開催、企業研修、コンサルティングなどを手掛ける株式会社ブリッジインターナショナル（本社：東京都港区）の代表取締役・小熊弥生の著書『「億」が来る！ 引き寄せノート』（KADOKAWA）が2025年12月19日に一般販売されます。2025年2月に刊行され重版となった『宇宙とつながれば「億」が来る！』で紹介した「億楽(R)メソッド」を、日々のワークとして落とし込むために制作された365日のノートです。

『「億」が来る！引き寄せノート』

■書籍概要（内容紹介）

書き込むことが引き寄せにつながる365日のノート

「もっと豊かさを引き寄せたい」「頑張っているのに報われない」

そんな経験をしてきた人に向けて、小熊が30年間の成功者への同時通訳経験から体系化した独自の成功法則「億楽(R)メソッド」を、毎日書き込む形式に落とし込んだ一冊です。 前作の『宇宙とつながれば「億」が来る！』（KADOKAWA）はAmazonレビュー300件超の高評価を獲得。その受講生3,500人の実践データも反映し、質問に答えていくことで“現実創造脳”を育てる構成となっています。 2025年9月より予約限定で先行販売していましたが、好評につき12月19日より一般販売を開始いたします。

【書誌情報】

タイトル：「億」が来る！ 引き寄せノート

著者：小熊弥生

発売日：2025年12月19日

発行：株式会社KADOKAWA

仕様：（約）128×188mm、192P

価格：税込3,680円

販売方法：

12月19日よりKADOKAWA公式オンラインストア「カドスト」にて一般販売。

2026年1月中旬よりAmazonにて販売開始予定



カドスト

https://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0681/



■著者プロフィール

小熊弥生

世界平和革命家、女性起業家育成家、株式会社ブリッジインターナショナル創業CEO

20歳の時は所持金6円、英語力ゼロから3年で同時通訳デビュー。元首相や国連事務総長を含む世界の権威3,000名以上を同時通訳、独自開発した成功哲学「億楽(R)メソッド」を提唱し、著書は累計14万部超。2025年2月刊行『宇宙とつながれば「億」が来る！』（KADOKAWA）が好評を博す。毎朝6時のYouTube配信は2,050回を超える継続実績を持つ。

・公式サイト https://ogumayayoi.com/

『宇宙とつながれば「億」が来る！』

＊小熊弥生『宇宙とつながれば「億」が来る！』

https://www.amazon.co.jp/dp/404607387X/

小熊弥生

■著者メッセージ

あなたが作るオーダーメイドの設計書

2025年は多くの人にとって激動の年だったのではないでしょうか。

私自身、1月に移住先のロサンゼルスで山火事に遭遇し、平和についてより深く考える機会となりました。移住により、あらためて日本と海外の良さを実感し、どこにいても一人ひとりが安心して豊かになれる活動をしていく決意をしました。



私の9冊目の著書となる本書は、手に取った方が書き込むことで完成します。

365日続けた先の自分をイメージしながら楽しく取り組んでいただければ、自分自身をサポートするオーダーメイド設計書となるでしょう。

ノートで自分と向き合う静かな時間、あなたの中の平和が実現しています。



来年、弊社は設立10年を迎えます。英語教育、そして女性支援という原点を忘れることなく、さらなる平和拡大に向けて活動してまいります。

※画像はイメージです。制作中のため、一部変更がある場合がございます。

株式会社ブリッジインターナショナル

2016年設立。小熊弥生が開発したオリジナル英語学習法「新速ペラ(R)English講座」や「億楽(R)メソッド」をベースとした講座を展開。受講生は1万人を超える。



公式サイト：https://www.bridgeinternational.co.jp

