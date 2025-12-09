【アーカイブ配信開始】みやざき県内企業発見オンライントークLIVE!!

宮崎県

大学生や宮崎県内での就職を希望する求職者等を対象として令和7年11月に開催したオンライン就職イベント「みやざき県内企業発見オンライントークLIVE!!【企業研究編】」のアーカイブ配信を開始しました。

みやざき県内企業発見オンライントークLIVE!!

参加企業

宮崎県内で働く人材を募集する企業75社（行政機関含む）

対象者- 大学1～3年生、短大1年生など、2027年3月以降に卒業予定の学生- 大学4年生、短大2年生など、2026年3月卒業予定の学生- 一般就職・転職希望者

特徴- 大学1年生から視聴可能。インターンシップ情報も配信します！学年は問いません。インターンシップ先やエントリー企業を探している方は、ぜひ参考にしてください。- 企業説明+トークライブ配信で宮崎の仕事＆暮らしのリアルが分かります！一般的な会社説明会とは異なり、トークテーマに沿ってMCがラジオのように企業の魅力を引き出し、企業のリアルな話を聞くことができます。- 特設サイトから企業に直接問合せ可能！アーカイブ配信を見て気になる企業があれば、ぜひ「相談・応募はこちら」ボタンから企業にお問い合わせください。参加者の声

満足度97%！アンケートでいただいた感想の一部を御紹介します。

・知らなかった企業を知れた。

・宮崎にも素敵な企業があることが分かってよかった。

・いろいろな企業の理念や実態を知ることができた。

・学校の説明会で聞けないような企業の話を聞けた 。

・具体的かつ分かりやすかった。

アーカイブ配信

令和7年11月8日、9日に配信した【企業研究編】について、各企業のアーカイブ動画を特設サイトにて掲載しております。

気になる企業の「アーカイブ動画」ボタンから御視聴ください。

特設サイト :https://miyazaki-furusato.com/