【2026年シーズン到来】自然とともに暮らす、有機のタネと苗をご用意しました!! （公益財団法人 自然農法センター）

公益財団法人自然農法国際研究開発センター

公益財団法人 自然農法国際研究開発センターは、日本国内生産・農薬不使用で50品種以上を展開する「自然農法センターのタネ」を使ったタネと苗について、2026年シーズンの販売を開始しました。

自然農法や有機栽培を愛好される皆様へ、私たち「自然農法センター」が自信を持って育成したタネと苗を是非ご活用ください。





タネと苗 ECショップ「自然のタネ」：https://shizentane.jp

自然農法センター品種総合カタログ（8.3MB）：https://www.infrc.or.jp/wp2024/wp-content/uploads/2025/03/catalogue2026.pdf

2026年シーズン、サイトリニューアル。50種類以上のラインナップを公開

「自然のタネ」公式サイトが、2026年仕様に生まれ変わりました。

今シーズンは50種類以上の品種を取り揃え、皆様の多様なニーズにお応えします。

しっかりした個性のある「固定種」、代々受け継がれてきた「在来種」から、育てやすさや品種育成を考慮した「交配種」まで。

いずれも国内で育成・生産し、自然に近い環境への適応性を追求したタネばかりです。

それぞれの品種が持つ個性を「自然のタネ」でぜひご覧ください。

https://shizentane.jp

「簡単、植えるだけで有機の家庭菜園!!」大好評、春の有機苗セット

無農薬で育てたいけれど、種まきから管理するのはハードルが高い。

そんなお客様のために、3月～5月の定植に最適な「春の有機苗」をご用意しました。

今年は、ご自身の栽培スタイルに合わせて選べるセットがをリニューアルしました。

【簡単・バラエティ】家庭菜園向け 24本セット

[A、B、Eセット]

定番の春野菜6品種を各4本ずつ。

「少しずつ色々な野菜を楽しみたい」「失敗せずに収穫の喜びを味わいたい」という方に最適な、育てやすい品種（接木・自根）の詰め合わせです。

🌿【本格・収穫】たっぷり栽培向け 50本セット

[Cセット]

厳選した5品種を各10本ずつ。 広い畑をお持ちの方や、特定の野菜をたくさん収穫して楽しみたい方向けのボリュームセットです。

いずれも自然農法センターが自信を持ってプロデュースした、農薬化学肥料不使用の苗です。 プロの農家様向けのラインナップもございますので、ぜひ詳細をご確認ください。

■苗セット 詳細

https://shizentane.jp/shopbrand/ct78/

毎年ご好評いただいている総合カタログの最新版が完成しました。

50種類以上の品種の特徴を一覧で比較できるだけでなく、今回は新たに「読み物」としてのページも充実させました。

私たちが守り続けている「タネの哲学」や、育成品種の「希少性・価値」についてご紹介しています。

おウチでカタログを眺めながら、「今年の春はどんな畑にしようか？」と計画を立てる時間は、冬ならではの楽しみです。

ぜひダウンロードして、春の菜園計画にお役立てください。

https://www.infrc.or.jp/wp2024/wp-content/uploads/2025/03/catalogue2026.pdf