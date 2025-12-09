RoboSapiens、置くだけで人流制御が可能なパーティション「BambooGate」の実証実験を大阪産業創造館で実施。2026年より本格販売開始

株式会社RoboSapiens

株式会社RoboSapiens（本社：東京都新宿区、代表取締役：長尾 俊）は、商業施設やイベント会場における人流制御・安全管理を効率化する 「BambooGate」 の実証実験を大阪産業創造館で行ったことを発表いたします。

■ BambooGateとは

BambooGateは、弊社独自開発の伸縮機構のBambooActuatorを用いた、建物の出入口やエスカレーター前などに設置するだけで、人流を自動で制御できる自動開閉式パーティションです。専用アプリから開閉時刻を設定するだけで、施設運営の 開閉作業の効率化・コスト削減を実現します。

＜BambooGate 製品説明ページ＞https://rb-sapiens.com/service/auto_partition/

●主な特長

センサー検知による 自動開閉

指定時刻に合わせた タイマー制御

アナウンス機能（例：「3階以上にご用の方はエレベーターをご利用ください。」）

設置するだけで稼働するため 工事不要

商業施設・駅・空港・イベント会場・工事現場など幅広く活用可能

■ 実証実験の概要

当社は、BambooGateの安全性および利用者の反応を確認することを目的に、大阪産業創造館 1階エスカレーター前において、本製品の実証実験を行いました。

● 実証期間

2025年11月16日（12:30～13:45）

2025年11月17日（13:00～14:00／18:00～18:45）

● 実施内容

指定時刻に自動で閉じるかの動作検証

一般来場者の反応観察

人感センサーの検知精度確認

センサー検知時のアナウンス再生の確認

●実施中の写真

●実施中の動画https://youtu.be/d1iNcpu7zac

■ 実証結果（ポイント）

● 1. 動作とセンサー精度

指定した時間に 正しく自動で閉鎖

人感センサーが 正確に検知

検知と連動したアナウンスも問題なく再生

● 2. 利用者の反応

一般客による「触る・興味を示す」といった行動は特に見られず、

自然に設置物として受け入れられることを確認

● 3. 現場スタッフからの声

「閉鎖作業はスタッフが行うことが多く、忘れそうになる。自動化は助かる」「旗部分をホログラムにすると、視認性やデザイン性が上がりそう」などの有益なフィードバックを得た。

※本実証実験はソフト産業プラザTEQS（大阪産業局）が実施する「IoT・ロボットビジネス実証実験支援プログラム」を活用して実施。

■ 事業化と今後の展開

当社は、今回の実証結果を踏まえ、まずはショッピングモールを中心に2026年中頃より販売の開始を予定しております。さらに、駅・空港・ホテル・イベント施設・工事現場など、広い空間での人流規制が必要なあらゆる場所への展開を進め、数百億円規模の市場創出を目指します。将来的には、施設の管制システムとの統合によるパーティション制御システム全体の販売、さらには当社の主力である 施設点検ロボットとの連携など、拡張的な事業展開を予定しています。

■ BambooActuatorとは

RoboSapiensが独自に開発した軽量・高伸縮性の巻尺構造を応用したアクチュエータです。金属テープを巻尺のようにコンパクトに収納し、必要時に滑らかに伸びる構造を持つことで、従来の直動機構では難しかった「長距離の伸縮」「可搬性」を実現しています。このアクチュエータは、BambooGateの自動開閉部に採用され、入口幅に応じた自在な伸縮制御を実現しています。

■会社概要

会社名：株式会社RoboSapiens

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-23-1 西新宿パークサイドタワー 1階

設立：2020年7月3日

資本金：8,000,000円

代表取締役：長尾 俊

事業内容：伸縮アクチュエータや各種ロボット製品（例：BambooShootActuator、BambooBot、Karugaroo、BambooGate など）の開発・製造・販売・レンタル。施設管理・設備点検・接客／案内など幅広い用途に対応。

■ お問い合わせ

株式会社RoboSapiens

Email：info@rb-sapiens.com

Web：https://rb-sapiens.com