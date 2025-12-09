利用している電力会社、大手が56.9％、新電力が27.8％　利用している新電力会社の1位は「auでんき」

MMD研究所

【調査結果サマリー】

■ 利用している電力会社を知ったきっかけの上位は「実家で契約していた」「テレビCM」「家族・知人から聞いた」

■ 新電力会社に対しての印象の上位は「電気料金が安い」「大手電力よりサポートが弱そう」「急にサービスが終了しそうで不安」

■ 新電力会社利用者が電力会社を選ぶ際に重視するもの「料金の安さ」がいずれもトップ

大手通信キャリアの新電力会社では「ポイントの還元率」がランクイン

■ 新電力5社利用者の約半数が「特に不安だったことはない」と回答

20歳～69歳の男女50,000人を対象に、現在利用している電力会社を聞いたところ、大手電力会社の契約割合は56.9％、新電力会社は27.8％という結果となった。大手電力会社では「東京電力」が17.9％と最も多く、次いで「関西電力」が9.6％、「中部電力」が7.9％となった。新電力会社では、「auでんき」が5.0％と最も多く、次いで「東京ガス」が4.7％、「ソフトバンクでんき」が2.7％となった。

■ 利用している電力会社を知ったきっかけの上位は「実家で契約していた」「テレビCM」「家族・知人から聞いた」

電力会社を契約していると答えた42,352人を対象に、現在利用している電力会社を知ったきっかけを聞いたところ（複数回答可）、「実家で契約していた」が24.1％と最も多く、次いで「テレビCM」が8.6％、「家族・知人から聞いた」が5.7％となった。

■ 新電力会社に対しての印象の上位は「電気料金が安い」「大手電力よりサポートが弱そう」「急にサービスが終了しそうで不安」

20歳～69歳の男女50,000人を対象に、新電力会社に対しての印象を聞いたところ（複数回答可）、「電気料金が安い」が22.0％と最も多く、次いで「大手電力よりサポートが弱そう」が15.9％、「急にサービスが終了しそうで不安」が15.3％となった。

■ 新電力会社利用者が電力会社を選ぶ際に重視するもの「料金の安さ」がいずれもトップ

大手通信キャリアの新電力会社では「ポイントの還元率」がランクイン

予備調査から抽出した新電力5社利用者1,000人（各n=200）を対象に、電力会社を選ぶ際に重視するものを聞いたところ（複数回答可）、新電力会社別に見ると、いずれの会社でも「料金の安さ」が最上位となる一方で、2位、3位に挙がる項目にはauでんき、ソフトバンクでんきでは「ポイントの還元率」がランクインし各社で差がみられる結果となった。

■ 新電力5社利用者の約半数が「特に不安だったことはない」と回答

新電力5社利用者1,000人（各n=200）を対象に、現在利用している新電力会社を契約する際に不安に感じたことを聞いたところ（複数回答可）、新電力会社別で見ると、auでんき（n=200）が57.0％、東京ガス（n=200）が67.0％、ソフトバンクでんき（n=200）が46.0％、大阪ガス（n=200）が69.0％、ENEOSでんき（n=200）が55.0％と「特に不安だったことはない」と回答した。

不安を感じた項目の中では、「料金が途中で上がる可能性」「供給電力の安定性」という項目が上位にラインクインする結果となった。

※本調査レポートは小数点以下任意の桁を四捨五入して表記しているため、積み上げ計算すると誤差がでる場合があります。

※回答者の属性は会員登録後に無料レポートよりご確認いただけます。

【調査概要】

「2025年新電力に関する調査」

調査期間：2025年11月14日～11月19日

有効回答：＜予備調査＞50,000人 ※人口構成比に合わせてウエイトバックを実施＜本調査＞1,000人

※auでんき（n=200）、東京ガス（n=200）、ソフトバンクでんき（n=200）、大阪ガス（n=200）、ENEOSでんき（n=200）

調査方法：インターネット調査

調査対象：＜予備調査＞20歳～69歳の男女＜本調査＞新電力5社利用者

設問数 ：＜予備調査＞7問＜本調査＞5問

【今回調査した全設問】

＜予備調査＞

SC1 あなたの現在の居住形態として当てはまるものをひとつお知らせください。

SC2 あなたが現在利用しているスマートフォンで、メイン回線として契約している通信会社をひとつ教えてください。

SC3 あなたが現在ご自宅で契約している電力会社（サービス）として、当てはまるものをひとつ教えてください。

SC4 あなたが現在契約している「SC3回答選択肢表示」を契約した時期として、当てはまるものをひとつ教えてください。

SC5 以下のサービスについて、あなたに当てはまるものをそれぞれひとつずつ教えてください。

SC6 あなたは「SC3回答選択肢表示」をどこで知りましたか？当てはまるものをひとつ教えてください。

SC7 あなたは新電力会社に対してどのような印象がありますか？当てはまるものを全て教えてください。

※「新電力会社」とは、2016年の電力自由化により、従来の地域電力会社（東京電力・関西電力など）以外の企業も家庭向けに電気を販売できるようになった会社のことです。旧電力会社が発電から販売までを一括で行っていたのに対し、新電力会社は主に電力を仕入れて販売する「電気の小売専門事業者」であり、料金プランや特典、再生可能エネルギーなどを特徴として差別化しています。

＜本調査＞

Q1 あなたが現在契約している「SC3回答選択肢表示」の各項目の満足度として、当てはまるものをそれぞれひとつ教えてください。

Q2 あなたが電力会社を選ぶ際に重視するものは何ですか？当てはまるものを全て教えてください。

Q3 あなたが「SC3回答選択肢表示」を契約する際、比較・検討した電力会社として当てはまるものを全て教えてください。

Q4 あなたは「SC3回答選択肢表示」を契約する際、不安に感じたことはありますか？当てはまるものを全て教えてください。

Q5 あなたが前問で回答した契約時に感じた不安を払しょくして、契約しても良いと判断した理由を具体的に教えてください。

