注目のクッキー缶など約60種を展開！「クッキーワンダーランド」オンライン限定先行販売

株式会社小田急百貨店

小田急百貨店では、ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて12月10日（水）から、新宿店にて2026年１月に開催するクッキーのイベント「小田急スイーツジャーニー クッキーワンダーランド」の先行販売を実施します。小田急限定販売・先行販売のクッキー缶をはじめ、バイヤーが全国から厳選したクッキーを約60種取り揃えます。

【展開概要】

名称：「小田急スイーツジャーニー クッキーワンダーランド」オンライン限定先行販売

期間：2025年12月10日（水）10時～2026年１月5日（月）9時まで

展開：ECサイト「小田急百貨店オンラインショッピング」にて約60種展開

ＵＲＬ：https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c070101/?utm_source=corp&utm_medium=web&utm_campaign=PR_cookie(https://shop.odakyu-dept.co.jp/ec/c070101/?utm_source=corp&utm_medium=web&utm_campaign=PR_cookie)

発送：2026年１月7日（水）以降の発送

※新宿店にて1月7日（水）から実施する「クッキーワンダーランド」については、後日別途リリースいたします。

＜約60種を展開！「小田急百貨店オンラインショッピング」にてクッキーを特集＞

新宿店にて来月開催する注目のショップのクッキー缶や焼き菓子を展開するイベント「小田急スイーツジャーニー クッキーワンダーランド」。店舗での開催に先駆けて、ECサイトでは一部アイテムの先行販売を実施します。こだわりの味わいと見た目の可愛さも楽しめるクッキーを約60種展開します。

＜展開一例＞

【小田急限定・先行販売】

『ヒロミアンドコ』『菓子屋 ミツキ～焼菓子専門店～』『パティスリー ラ・フィーユ』

●【小田急限定】東京都『ヒロミアンドコ』キッフェルンとメレンゲのアソート（キッフェルン約140g・メレンゲ約5g）3,630円

オーストリアの伝統的な焼き菓子、キッフェルン。ぷっくりとした三日月モチーフで、ヘーゼルナッツ、フランス産小麦を使い香ばしくてさっくりホロホロに仕上げました。お口直しに果汁を使った甘酸っぱいメレンゲを添えました。

●【小田急先行販売】兵庫県『菓子屋 ミツキ～焼菓子専門店～』クレールデュンヌ缶（5種入）3,240円

宝塚はちみつ「宝塚マロン」を使用した三日月の厚焼きクッキーをぎゅっと詰め込んだ限定缶です。

●【小田急先行販売】東京都『パティスリー ラ・フィーユ』サブレプレジール（4種入）3,564円

優しいバターの香りで今日をちょっといい日にする、ご褒美クッキー缶です。

【バイヤーおすすめ】

『パティスリー GIN NO MORI』『太陽ノ塔 洋菓子店』『アルモニゼ』

●岐阜県『パティスリー GIN NO MORI』GIN NO MORIプティボワ 150缶サイズ（340g）3,888円

森で採れる食材をたっぷり使用。まるで森の宝石箱のような甘すぎない贅沢クッキーです。

●大阪府『太陽ノ塔 洋菓子店』タイヨウノカンカン10種アソート（370g） 4,200円

ひと口食べたら笑顔になるほっこり優しいクッキーです。

●東京都『アルモニゼ』クッキー缶（270g）4,000円

素材本来の味わいが楽しめるよう、きび砂糖と合わせ、甘みでなく、うまみを楽しんでいただけるクッキーです。

『バンディーベイク』『パティスリー ショコラトリー レシィ』『銀雪の里』『積奏バターサンド』

●兵庫県『バンディーベイク』コーヒーのともだちクッキー缶（38枚入）3,240円

コーヒーと相性抜群のおいしい素材にこだわった、食べるとにっこり笑顔になるクッキー缶です。

●東京都『パティスリー ショコラトリー レシィ』プティサブレアソルティ（27枚入）3,800円

この缶のためだけに作られた、味も食感も異なる3種のオリジナルサブレをたっぷりと詰め合わせました。

●奈良県『銀雪の里』クッキー缶梅ひつじ（220g）3,726円

奈良県の陶芸作家が手掛けるクッキー缶。開けるとまるで宝石箱のよう。愛らしいひつじやいちごと柚子のフルーツサンドクッキーなど彩り豊かなクッキーを詰め合わせました。

●愛知県『積奏バターサンド』ラングドシャミニョン（210g）3,680円

世界的にも大変貴重なオーガニックのマダガスカル産ブルボンバニラビーンズを贅沢に合わせた特別なラングドシャ。繊細なラングドシャは軽やかな口どけが絶妙。バターの余韻にいつまでも心躍ります。