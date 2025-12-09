なぜ今“週5日出社”が最多に？　ハイクラス人材が選ぶ働き方の本音

株式会社クライス＆カンパニー

ハイクラス転職支援の株式会社クライス＆カンパニー（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：丸山 貴宏）は、当社のキャリアカウンセリングを受けた転職希望者を対象に実施している「ハイクラス人材のキャリア意識調査」の一環として、毎年実施している「リモート勤務実態調査」の2025年版を公開しました。本調査は2023年から継続しており、3年間の経年変化から、リモートワークとオフィス出社のバランスの変遷を明らかにしています。

最多は「週5日以上出社」 オフィス回帰が鮮明に

リモートワークの状況についての回答の最多は「週5日以上出社」で3割となりました。オフィス回帰が鮮明になっていると言えます。続いて、「週1～2日出社」が26%、「週3～4日出社」が25%となり、「フルリモート」は11%に止まる結果となりました。出社頻度の高まりは昨年からさらに継続して高くなっていることが分かります。

今後のリモート勤務希望は半数が「どちらでも良い」

今後の働き方についてたずねると、「どちらでもいい」が51%で最多となりました。続いて「リモート希望」は46%、「リモートを希望しない」は3%です。フルリモートや週5出社といった固定化よりも、「仕事に合わせて最適な働き方を選びたい」といった志向がうかがえる結果になりました。

2023年からの変化

過去3年間の推移を見ると、企業側は国内外で進む“オフィス回帰”の流れを受け、週3日前後の出社を求めるケースが増加し、完全リモート制度を続ける企業は減少してきました。一方で、ハイクラス層の個人側を見ると、成果で評価される働き方や自律的な働き方を志向し、働く場所そのものよりも仕事内容の裁量性を重視する傾向が強まっています。

さらに、不透明な経済情勢や物価上昇などの外部環境も影響し、企業や組織の方針にある程度合わせて柔軟に働き方をデザインしている面も見られます。

本調査でも、今後について「どちらでもいい」が51%と最多で、リモートか出社かの二択ではなく、状況に応じて最適な働き方を選べる“フレックス・ハイブリッド”への支持が最も高く、また仕事内容に適した勤務であれば受け入れていくという姿勢がわかるのではないでしょうか。

キャリアコンサルタント分析コメント

キャリアコンサルタントの視点からは、企業側での“出社回帰”は引き続きゆるやかに進んでいる印象を受けています。一方で、フルリモート制度を維持し、制度として定着させている企業も存在しており、その希少性が企業のユニークネスや採用上の魅力につながっているケースも見受けられます。

転職希望者側では、「昨今の状況を踏まえると、出社が増えるのは仕方がない」という受容的なマインドへの変化が進んでいます。特に、週2～3日の出社を標準とする運用が多くの企業で定着しており、働き方の新しい前提として浸透しつつあります。そんな中でも、週4日以上の出社体制へと大きく舵を切る企業では、その変化が候補者の転職検討の直接的なきっかけとなる場合もあります。

働き方の柔軟性は、採用市場において引き続き重要なテーマであり、企業側の勤務体系の変更が、優秀人材の離脱リスクや採用競争力に影響を与えている実態が浮かび上がってきています。

「志あるハイクラス人材」とは？

当社は、心から頑張りたいと思える仕事には、「年収」や「ポジション」に加え、「志」が必要だと考えています。ビジョンを描き、やりがいを生む源泉となる「志」を持って働くビジネスパーソンたちは、多くの企業から必要とされ、重要な役割を担い、ご自身と企業の成長を通じて社会に貢献しています。収入が高いだけではない、熱い想いを持って日々働く方々を、「志あるハイクラス人材」と呼んでいます。

今回のアンケート回答者の平均年収は1,187万円、平均年齢は37歳となりました。

クライス＆カンパニーの「志あるハイクラス人材のキャリア意識調査」について

・アンケート調査期間：2025年10月～2025年11月の期間中

・回答者数：210名

・調査手法：当社のキャリアカウンセリングを受けた方への任意オンラインアンケートにて実施。複数回答可の設問を含む。

株式会社クライス＆カンパニー

株式会社クライス＆カンパニーは、「志あるハイクラス転職を、クライスと」をビジョンに掲げ、転職において重要な年収、ポジションに加えて、個人がやりがいを生む源泉となる「志」を重視した転職支援事業を展開しています。これからも、志あるハイクラス人材と、志ある企業とが出会うきっかけを創り出す存在として、日本の転職市場をリード、変革していくことを目指します。

https://www.kandc.com/



会社名：株式会社クライス＆カンパニー

所在地：〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留2F

代表取締役社長：丸山 貴宏

事業内容：ヘッドハンティング事業、人材紹介事業（厚生労働大臣許可番号13-ユ-040184）、人事・採用のコンサルティング事業