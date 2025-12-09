企業リスクを低減し、安心できる職場環境を実現。実践的な予防策と対応方法を習得する「アルコールハラスメント（アルハラ）対策研修」をリスキルが提供開始

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、企業コンプライアンスと組織風土改善を目的とした「アルコールハラスメント（アルハラ）対策研修【リスクと予防法】(https://www.recurrent.jp/listings/risk-harassment-alcohol)」を新たに提供開始しました。

本研修は、アルハラの定義と企業が負う法的・健康リスクを正しく理解することを狙いとしています。さらに、職場で実践可能な具体的な予防策と対応方法を習得させます。アルハラが生まれる背景を深く掘り下げ、飲酒強要を生まないコミュニケーション方法や、困った場面での効果的な断り方などを集中的に身に付けます。すべての従業員が安心して働ける健全な職場環境づくりを支援する内容です。

アルコールハラスメント（アルハラ）対策研修【リスクと予防法】 - 社員研修のリスキル

職場環境とコンプライアンス強化：アルコールハラスメント対策の重要性

現代の企業経営において、従業員の安全と健康を守り、健全な組織風土を構築する責任が強く求められています。特にアルコールハラスメント（アルハラ）は、個人の意思に反して不快感や精神的・肉体的な苦痛を与える行為であり、企業にとって深刻なリスク要因となります。

企業が負うアルハラのリスク

アルハラが発生した場合、従業員の安全と健康を損なう問題が発生します。また、企業責任が問われる法的リスクを招く可能性があります。さらに、組織風土の悪化や信頼関係の低下、人材採用力の低下といった長期的な経営課題にもつながります。

導入企業が求めるニーズ（1）：根本的な理解と実践的な予防策

企業はこれらのリスクを防ぐため、アルハラの定義や企業リスクを全従業員に深く理解させることが急務です。

さらに、飲酒強要を生まない「断る権利」を守るコミュニケーションや、困った場面での具体的な断り方、強要されている人を止める方法（傍観者にならないための行動）など、現場で即座に活かせる実践的な予防策の習得が求められています。

導入企業が求めるニーズ（2）：外部専門家による指導の必要性

社内では役職や人間関係を考慮して注意や指導が難しいデリケートな場面が多く存在します。

外部の専門家による研修は、社内の上下関係や慣習に縛られず、公平かつ客観的な立場からハラスメント行為への明確な「ノー」のメッセージを伝えることができます。この外部からの介入により、社内の人が直接注意しづらい問題にも切り込み、より強い説得力を持って研修内容を浸透させることが可能になります。

実践的な予防策と対応方法を習得する研修内容

株式会社リスキルが提供する本研修は、アルハラ問題の本質理解と、現場での対応力強化に特化しています。

研修タイトル

アルコールハラスメント（アルハラ）対策研修【リスクと予防法】(https://www.recurrent.jp/listings/risk-harassment-alcohol)

受講対象

新入社員、若手社員、中堅社員、管理職、全従業員

身に付くスキルや目的

本研修は、アルハラの定義と企業リスクを正しく理解し、現場で実践できる具体的な予防策と対応方法を習得させることが狙いです。

- アルハラの定義、発生背景、法的・健康リスクを理解し、企業で問題となる理由を認識します。- 飲酒強要をしないためのコミュニケーションを習得します。- 困った場面での効果的な断り方や止め方を習得します。- 従業員の健康と安全を守り、組織の信頼関係を維持するスキルを身に付けます。研修カリキュラムを一部抜粋

本研修は、想定研修時間2.5時間（変更可能）で、基礎理解と具体的な予防・対応を網羅します。企業ごとのカスタマイズにも追加料金なしで対応しています。

リスキル「アルコールハラスメント（アルハラ）対策研修」 ３つの特徴

- アルコールハラスメントの基礎理解【ゴール】アルハラの定義と企業リスクを正しく理解する・ アルコールハラスメントとは何か（定義/発生背景/典型的な例）・ なぜ企業で問題となるのか（健康リスク、法的リスク、組織風土の悪化）・ 他のハラスメント（パワハラ、セクシュアルハラスメント）との関連性を確認・ アルハラが起きやすい場面（宴会・懇親会、接待・会食など）を特定- 職場での具体的な予防と対応【ゴール】現場で実践できる予防策と対応方法を身に付ける・ 飲酒強要をしないためのコミュニケーション（「断る権利」を守る雰囲気づくり、相手の選択を尊重する言葉がけ）・ 幹事・管理職が注意すべきポイント（企画段階での配慮、会の進行中の注意点）・ 同僚として注意すべきポイント（仲間内での配慮、帰宅時のサポート）・ 困った場面での対応方法（効果的な断り方、強要されている場面での止め方、相談窓口の活用）

本研修は、実効性の高いハラスメント対策の実現に向けて、以下の特徴を備えています。

- 法的リスクを深く掘り下げた内容構成アルハラが「飲酒に関連して、個人の意思に反して不快感や精神的・肉体的な苦痛を与える行為」であることを正しく理解します。単なるマナーではなく、健康リスク、法的リスク、組織風土の悪化といった側面から、企業で問題となる理由を深く認識します。- 飲酒以外のコミュニケーション方法も考慮飲酒を断る権利を守る雰囲気づくりや、相手の選択を尊重する具体的な言葉がけの方法を習得します。飲酒以外のコミュニケーション方法についても考え、多様な関係構築に対応できるスキルを養います。- ワークを通じた実践的な断り方・止め方の習得困った場面での効果的な断り方や、他の人が強要されている場面での適切な止め方を、ワークを通して実践します。管理職や幹事だけでなく、同僚としての配慮や帰宅サポートなど、全従業員が現場で注意すべきポイントを具体的に習得します。導入サポート体制

リスキルは「もっと研修を」をコンセプトに、すべての研修を料金一律の明瞭価格で提供しています。研修準備に必要な教材や備品は一式郵送され、研修準備時間の削減に寄与します。

また、カリキュラムのカスタマイズや後からの人数変更、オンライン研修への急遽変更も追加料金なしで対応可能です。日本全国への講師派遣、およびオンラインでの実施（対面・オンライン同時のハイブリッド形式も選択可能）に対応し、企業の導入を全面的にサポートします。

まとめ：健全な組織づくりへの貢献

株式会社リスキルは、企業の人材育成と組織力強化を支援するため、実践的で高品質な研修プログラムの提供に注力しています。

アルコールハラスメントの対策は、コンプライアンス体制を強化するだけでなく、従業員が安心感を持って業務に集中できる、信頼性の高い組織風土を築くための不可欠な要素です。今後もリスキルは、時代の変化や企業が抱える課題に対応した専門性の高い研修を開発し続けます。

本研修を通じて、企業の健全な成長と、すべての働く方々にとって望ましい環境づくりに貢献してまいります。

株式会社リスキル 概要

株式会社リスキルは、法人向けに実践的で高品質な社員研修を明瞭価格で提供しています。階層別研修、テーマ別研修、職種別研修、IT研修など、幅広いカテゴリの研修を提供し、企業の「もっと研修を」というニーズに応えています。

事業内容：社員研修、企業研修サービスの提供

提供研修の一例：アルコールハラスメント（アルハラ）対策研修【リスクと予防法】(https://www.recurrent.jp/listings/risk-harassment-alcohol)

講師派遣：日本全国およびオンライン