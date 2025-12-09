中古パソコン販売の「PCバル」、今年1年の感謝を込めて12/12から翌1/14午前中まで『年末年始大感謝祭』セールを開催！特選中古PCが最大30%OFF・さらにオフィスソフトプレゼント!

株式会社バルテック

株式会社バルテック（本社：東京都新宿区）のグループ会社、株式会社バルテックフィールドサービス（本社：東京都新宿区）が運営する中古パソコンの販売サイト「PCバル」（https://www.smaphodock24.jp/used/）では、12月12日から翌2026年1月14日の午前中までの期間限定で、『年末年始大感謝祭』セールを開催！ 今年1年のお客様のご愛顧に感謝を込めて、大量入荷中の第10～12世代の中古PCを中心に、気になっていたけどお値段で考え中…そんな皆様を最大30%OFFのセール価格で応援します!! さらに大感謝祭ならでは、対象商品ご購入で定番オフィスソフト・キングソフトWPS Office 2 Standard Editionをプレゼント!! 大感謝祭対象品以外でもコスパ重視の第8世代やクリエイター向けミドル-ハイエンドＰＣやゲーミングPCなどもご用意、多様化するPC選びのニーズに対応！

年末年始大感謝祭セール対象商品はこちら(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?search_keyword=%E5%A4%A7%E6%84%9F%E8%AC%9D%E7%A5%AD)

セール対象商品以外にも、PCバルの中古パソコンにはこんな特徴が!!

■「PCバル」3つの安心

（https://www.smaphodock24.jp/used/）

１．全台システム要件適合・約1,000台クラスのWindows11搭載PC

コスパ重視の第8世代からハイスペックの第12・第13世代まで、約1,000台クラスのWindows11搭載中古パソコンをご用意!

Windows11搭載中古ノートパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=25)

Windows11搭載中古デスクトップパソコン(https://www.smaphodock24.jp/used/item_list.php?sc1=24)

もちろんパソコン修理店が母体のPCバルならでは、取扱商品は仕入れ後にパソコン整備士の資格を持った店長とスタッフが、独自の検査基準・項目に基づき状態をチェック後入念に整備。長く使える・故障の少ない状態でお届けできるようメンテナンスした上で販売しています。安定性と体感速度に影響するコンポーネンツはSSD＋RAMメモリ8GB以上を標準構成※とし、プロが手掛けたリフレッシュPCとして高度化・高速化するパソコンの使用環境に対応しお客様満足度の向上を目指しています。

※一部標準構成外の商品もございます。

２．お客様に寄り添った情報掲載・商品説明

実機を見て触れる事のないWEBページ掲載商品を安心してお選び頂くため、商品のスペック情報はもちろん通常使用が可能でも少し気になるかも…という部位の状態を含め、お選びいただく際に安心頂ける情報提供を目指しています。店頭展示中の商品については、スタッフにお声がけ頂ければ実機をご案内しながらお客様にご納得頂ける丁寧なご説明を心掛けています。

３．安心保証&充実サポート

購入時から最大6ヶ月間の保証※が中古PCに付いてくる！パソコン修理専門店を10年以上全国に展開するPCバルならではの修理技術が可能にする手厚いサポートです。保証期間内中の修理ではお客様の費用負担はゼロ(適用条件あり)！ 保証期間終了後に故障が発生した場合でも、症状状態ご予算に応じ当社の技術スタッフが最善のご提案を致します。

※中古PCの保証適用条件はWEB保証書へのアクセスまたは(紙)保証書でご確認ください。

※商品により保証期間が異なります。詳しくは各商品ページをご確認ください。

◆会社概要

□株式会社バルテックフィールドサービス

事業内容：ICT機器及びソフトウェアの施工、保守、修理

パソコン修理サービス店のフランチャイズ展開

URL：https://www.smaphodock24.jp/